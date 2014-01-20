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Истории из жизни

Рассказы гадалки

Я начала гадать на картах ещё в юности. Мама подружки была чистокровной цыганкой и часто раскидывала гадательные пасьянсы. Я смотрела на них заворожённая, буквально околдованная этим процессом. Никто меня специально не учил, но постепенно, при наблюдении за чужими гаданиями, в голове сами начали складываться комбинации карт, их значения.

Со временем я стала гадать подругам и, раскидывая карты, словно читала удивительную книгу. Не знаю, откуда приходили те слова и образы, но подружки с уважением и страхом смотрели на меня, делясь тем, как сбывалось предсказанное. Сначала гадала лишь для забавы, не думая, что это занятие на много лет станет моим заработком.

В то время я жила на Севере. Однажды ко мне заглянули две женщины, мама и дочь, попросили погадать. Дочка занимала неплохую должность в нашем городе, мама на пенсии. А расклад у них получился одинаковый: карты показывали, что смерть совсем рядом, причём умереть должен близкий им молодой человек. Я максимально деликатно сообщила об этом, и мама сразу заплакала.

Оказалось, речь шла о её сыне, совсем никчемушном парне. Он нигде не работал, шлялся по злачным местам и сидел на маминой шее. Но мать есть мать – любила своего ребёнка больше жизни. В последнее время с юношей стало что-то твориться, мама с сестрой ничего не понимали.
Я посоветовала с сына глаз не спускать, чуть ли не в туалет ходить вместе, потому что увидела, как в голове молодого человека роились чёрные мысли о самоубийстве. По моей рекомендации мама с сыном даже съездили отдохнуть на Юг. Мать убедила его составить компанию – мол, уже слаба и без твоей помощи боюсь отправляться в дальнюю поездку. Вернулись домой, парень вроде стал спокойнее. Но шло время, и мои слова в той семье постепенно забылись.
В тот день мама отмечала день рождения. Гуляли дома в хорошей компании, с близкими людьми. Сын был весёлым, выпил умеренно, выходил с мужиками покурить на лестничную клетку. После очередного перекура сели за стол, а парня нет. Кто-то выглянул на площадку, а он там – повесился на перилах, стоя на коленях.
Как выяснилось, парень был наркоманом со стажем, но скрывал свою страсть. Всё глубже увязал в долгах, а соскочить с иглы не получалось. Он прекрасно понимал, что дальше придётся красть деньги у родных, которых он всё же очень любил. Знал, что может испортить старшей сестре не только карьеру, но и всю дальнейшую жизнь – они с мужем собирались через несколько лет уехать с Севера, копили деньги.


Однажды молодая клиентка привела пожилую даму. Седые волосы подкрашены в синеву, аккуратно и добротно одета, манеры как у английской королевы. Я по привычке, не спросив ни слова, раскинула карты. Увидела какого-то мужчину в возрасте, который очень болен, но скоро должен поправиться, и они встретятся где-то за рубежом.
Дама выслушала меня и злобно прошипела:
– Вы авантюристка и мошенница! Я побывала у трёх гадалок, и все сказали, что того мужчины давно нет на свете!
Тут молодая клиентка присоединилась к разговору. Она рассказала, что её спутница познакомилась с пожилым иностранцем по переписке. Дочь этой женщины удачно вышла замуж за норвежца и перебралась на родину мужа, а потом решила и маму перевезти к себе. Мама была одинокой пенсионеркой, и дочкина идея её вдохновила, она даже записалась на курсы норвежского языка. Прекрасно знала английский – всю жизнь преподавала его в школе. Дочь порекомендовала маме одного приличного и очень богатого пожилого норвежца, владельца авиационной компании. Завязалась переписка, и вспыхнули такие чувства!
Бывшая учительница съездила к кавалеру в гости, и они ещё больше понравились друг другу. А потом и вовсе решили связать свои судьбы. Дама полгода приводила в порядок документы, продавала жильё и уже сидела на чемоданах, когда потенциальный жених пропал с радаров. Она звонила ему, но никто не брал трубку. Россиянка подключила к поискам дочь, та разыскивала маминого жениха в Норвегии, но безрезультатно. Никто ничего не знал – мужчина пропал с концами. Тогда пожилая дама отправилась к гадалкам, которые и убедили её, что норвежец умер. Всё-таки возраст у него был почтенный, хотя он и выглядел на шестьдесят, не больше.

С момента визита пожилой клиентки прошло, наверное, полгода, и к своему удивлению я снова увидела её на пороге – с тортом и цветами. За чаем она поведала поразительную историю.

Недавно ей пришло письмо из Великобритании, его написала сиделка частной клиники. Она сообщила, что жених нашей соотечественницы проходит у них лечение. В Норвегии мужчину на радостях от предстоявшего брака парализовало – перенёс инсульт. Его дети жили в Англии и перевезли папу к себе, устроили в одну из лучших больниц. Там кавалер восстанавливался, а первое время мог лишь моргать. Ему пришлось заново учиться ходить, читать, говорить. Как только немного пришёл в себя, сразу же надиктовал письмо сиделке – писать у него пока получалось плоховато. Потомок суровых викингов признавался русской Джульетте, что отдаёт себе отчёт – такой больной он ей не нужен, поэтому, обливаясь слезами, отпускает свою любовь и снимает все данные ему обещания.

Что произошло дальше, догадаться нетрудно. Пожилая дама сказала, что вылетает ближайшим рейсом к любимому в Лондон, а в Осло они вернутся уже мужем и женой.

Когда мы прощались с бывшей учительницей английского, она ещё раз поблагодарила меня за сбывшееся гадание и подмигнула:

– Он, глупый, не понимает, что даже если бы от него осталась одна голова, я всё равно бы вышла за него.


Как-то раз пришли две женщины, обеим под сорок. Одна – типичная серенькая мышка, с виду совершенно неприметная, а вот другая… Такой красоты я в жизни не видела! Чем-то напоминала Аксинью из «Тихого Дона», только невероятно утончённая и ухоженная. Копна роскошных чёрных волос, полные улыбающиеся губы, огромные бархатные глаза с длиннющими густыми ресницами, ровные белые зубы. Подруги сообщили, что полностью доверяют друг другу. Что ж, я сначала погадала «мышке».

У неё всё было в шоколаде – прекрасная семья, хорошая работа, любящий муж и даже любовник. Что она хотела узнать, непонятно. А вот когда за стол села «Аксинья», я просто обомлела: её жизнь вообще не складывалась. Работа – дом – работа.

– И так уже три года, – вздохнула она.

Но я увидела ещё кое-что, правда, вслух не сказала. Провожая дам, немного придержала «Аксинью» за руку и незаметно шепнула, чтобы она пришла ещё раз, но уже без подруги.

Клиентка пришла, и я рассказала ей, что ещё видела в раскладе. Именно «серенькая мышка» из ненависти и зависти устроила подруге пустую жизнь, забрав всё себе. Я была уверена, что «Аксинья» и сама умеет гадать, спросила об этом. Красавица подтвердила мою догадку. Призналась, что раньше частенько раскидывала картишки подругам, в том числе и «мышке», но последние пару лет в руки их не берёт: мол, опостылели они ей – всё равно в жизни ничего не происходит. Сейчас карты валяются где-то дома. Я предложила найти эту колоду, разложить по мастям и посмотреть, все ли карты на месте, а потом позвонить мне.

Вечером «Аксинья» позвонила и сказала, что не хватает шести карт, назвала, каких именно. Я сразу всё поняла. Предложила провести в квартире настоящий обыск, найти недостающие карты, причём советовала искать в самых неожиданных местах. И она их нашла!

Карты были приклеены скотчем ко дну кровати девушки в определённом порядке – не буду описывать, каком именно, чтобы никого не вводить в искушение. Даму червей окружили самые ужасные карты, блокируя хозяйке и любовь, и семью, и деньги. Я научила клиентку, что нужно сделать с найденными картами, и мы расстались.

Через год совершенно случайно столкнулась с «Аксиньей» на улице. Женщина шла под руку со статным капитаном второго ранга, я успела оценить его приятное и мужественное лицо. Она попросила спутника пройти немного вперёд, сказала, что сейчас догонит его, а сама вкратце рассказала о событиях, последовавших сразу после уничтожения подклада.

От «мышки» внезапно ушёл муж, и она запила. С «Аксиньей» больше не общается. «Мышка» знала, где лежала колода карт подруги, и решила, что достойна красивой жизни, украв её у другого человека. Иметь таких «подруг» – врагов не надо. Зато у «Аксиньи» жизнь сразу забила ключом: появился мужчина с очень серьёзными намерениями, она поменяла работу и собралась перебраться в тёплые края.

Одно время ко мне приходила гадать молодая женщина лет тридцати, назову её Таней. Замужем за офицером, рос сын. Одевалась Таня шикарно и всегда имела деньги, вот только зарабатывал их не муж. Тем более в девяностые годы, бывало, офицерское довольствие не выплачивали по нескольку месяцев. Но для супруга у Тани имелась готовая легенда: езжу с девчонками торговать в Норвегию и Финляндию. Водители «газелей», возившие путан на промысел, конечно же, знали, в какую «Финляндию» те мотаются, но молчали в тряпочку и даже прикрывали дам, многие из которых были замужними.

Таня всегда приходила погадать перед поездкой – как всё сложится. В тот раз я раскинула ей карты и ахнула: они показывали одну черноту и никакой дороги! Удар, болезнь и скандал. Танюша тоже обалдела. Но самое странное – в конце я увидела огромные деньги. Откуда бы им взяться?

Мы долго переваривали полученную от карт информацию, но так ничего и не придумали. Таня всё равно решила ехать на заработки, тем более что её уже ждал один постоянный клиент, иностранец. Мы с ней увиделись через несколько месяцев, и Таня, хохоча, рассказала о том, что случилось.

Выйдя в тот вечер от меня, она решила сходить в кабак с подружками. Сидели хорошо и долго, деньги у девочек лёгкого поведения водились. За соседним столиком гуляли какие-то бандюги. Понятное дело, бритоголовые молодцы не могли пропустить таких весёлых красоток. Пригласили потанцевать, выходили вместе покурить, и стало совершенно ясно, что обязательно последует продолжение. К Танюхе активно клеился главарь этих мальчишей, а она лишь забавлялась и куражилась над ним – сказывалось выпитое. Разумеется, она никуда не собиралась с ним ехать, ведь дома ждали муж и сын.
Бандиты тоже неслабо приняли на грудь. Когда Таня в очередной раз курила с «главнюком» и насмехалась над ним, он не вытерпел и неожиданно изо всех сил ударил ей кулаком в глаз. Его стали оттаскивать от уже упавшей Татьяны, но он успел ещё и ногой заехать ей по рёбрам. То есть вот он – удар, который я видела! В итоге этот бык сломал Тане нос, и её на «скорой» увезли в больницу.

Бандит оказался депутатом и каким-то мурманским начальником. На следующий день он нашёл Таню в больнице, завалил цветами и фруктами, просил прощения. И она простила его – за весьма кругленькую сумму. Смеясь, Таня рассказывала, что за сломанный нос получила примерно годовое содержание от финско-норвежских клиентов. После этого Танюша завязала с панелью, стала достойной офицерской женой, родила девочку. Её муж получил очередное звание, да и зарплату к тому времени перестали задерживать.

Самое смешное, что депутат-бандюк так запал на Танюху, что потом на полном серьёзе предлагал руку и сердце. Вот только наученная жизнью Танюша прекрасно понимала, что за такого замуж может пойти только законченная мазохистка, которую устраивает, что её всю жизнь бьют.



Автор неизвестен.
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Вчера, 21:09 by EdvinПросмотров: 1 800Комментарии: 13
+25

Ключевые слова: Карты гадание деньги жизнь смерть гадалка

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Вчера, 23:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 543
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: Бастинда
Сегодня, 01:13
+6
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 624
Цитата: Luminary
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.


Мистика как раз и заключается в сбывшихся погнозах. Вот тут интересный вопрос возникает: а не живём ли мы в матрице, если всё заранее запланировано? А не есть ли наша жизнь чем-то сродни компьютерной программе, где всё заранее запрограммировано, а после прога разворачивается согласно задуманному... Люди - пиксели на экране космического монитора.?
А если заранее всё запрограммировано ( всё ли?), то можно плыть спокойно по течению и не дрыгаться. А вот спокойное плавание по течению не запрограммировано, поскольку не интересно программисту. Оттого, видимо, во многих религиях и есть запрет на предсказания.
Это всё так, "мысли вслух", если кто поймёт...
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 03:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 505
Цитата: Бастинда
Цитата: Luminary
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.


Мистика как раз и заключается в сбывшихся погнозах. Вот тут интересный вопрос возникает: а не живём ли мы в матрице, если всё заранее запланировано? А не есть ли наша жизнь чем-то сродни компьютерной программе, где всё заранее запрограммировано, а после прога разворачивается согласно задуманному... Люди - пиксели на экране космического монитора.?
А если заранее всё запрограммировано ( всё ли?), то можно плыть спокойно по течению и не дрыгаться. А вот спокойное плавание по течению не запрограммировано, поскольку не интересно программисту. Оттого, видимо, во многих религиях и есть запрет на предсказания.
Это всё так, "мысли вслух", если кто поймёт...

Тогда получается, что происхождение людей тоже запрограммировано?)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 971
Цитата: Бастинда
Мистика как раз и заключается в сбывшихся погнозах. Вот тут интересный вопрос возникает: а не живём ли мы в матрице, если всё заранее запланировано? А не есть ли наша жизнь чем-то сродни компьютерной программе, где всё заранее запрограммировано, а после прога разворачивается согласно задуманному... Люди - пиксели на экране космического монитора.?
А если заранее всё запрограммировано ( всё ли?), то можно плыть спокойно по течению и не дрыгаться. А вот спокойное плавание по течению не запрограммировано, поскольку не интересно программисту. Оттого, видимо, во многих религиях и есть запрет на предсказания.
Это всё так, "мысли вслух", если кто поймёт...

Дело в том, что программирование (матрица) входит в понятие нынешнего времени. Здесь может быть совершенно другая вещь: у гадалки есть выход в вечность, точнее гадалка контактирует с вечностью клиента. А религия запрещает, потому что в вечности можно узнать, что стоит за религией. На самом ли деле Бог? Обычно бывает так по жизни, что если что-либо запрещают, то боятся раскрыться.
За историю плюс, мне понравилось. Чувствуется, что эти сюжеты были на самом деле. Но хотелось бы немножко подправить.
По первому сюжету: наркоманы со стажем все психопаты, причём у них это расстройство крайне выражено. Если бы не оно, то, возможно, что наркотики бы разрешили принимать повсюду, как в Голландии: подошёл к автомату, денежку бросил, вылетел шприц с дозой и аля-улю. Психопаты, как правило демонстративны, потому следовало ожидать демонстративного случая, а не завершённого. Мне кажется был криминал. Дело особо не расследовали, потому что в крови нашли алкоголь - день рождения всё-таки.
По второму сюжету: пожилые инсультные больные долго не живут, большинство долго не живут. Всё, конечно, зависит от ухода, но всё равно. И на том спасибо, бабка хоть пожила со своей любовью и унаследовала какие-то бабки.
Третий сюжет очень и очень показателен в отношении того, как можно усилить энергетическую зависимость у зависимого человека и привести его к краху. Здесь затронута человечность и если напор выдержать, то обратка может быть непредсказуемой и катастрофичной, потому что изначально без знаний не знаешь зависимость "клиента". "Аксинья" и так бы вышла, без помощи гадалки, так как интуитивно чувствовала, что верить в гадание надо срочно прекратить, в дальнейшем она бы случайно нашла карты и трындец серой мышке. Вот плохо, что гадалка, которая писала историю не учитывала, что серая мышка тоже человек, если она выдержит эту обратку, то следующая обратка заденет гадалку. Нельзя в потоках энергии выходить из человечности и равновесия, потому что даже в духовной сфере закон сохранения энергии никто не отменял.
Последний сюжет мне показался просто великолепным, над ним можно развернуть мыслительную сферу. Ну, во-первых, у проститутки не может быть хороших отношений в принципе и денег тоже, ну, скажем так, максимум на квартирку купить, где можно будет принимать клиентов. Из этой "профессии" есть просто невероятно духовные и одарённые в хорошем смысле девушки, но к сожалению они все катастрофически зависимы от отношений и совершенно не имеют критики к этой зависимости. Это очень глубокий уровень, откуда нет выхода в одной жизни. Скорее всего, молодая женщина была подставлена на панель государством, впрочем, как и почти все его граждане в девяностых. Она была вынуждена подрабатывать таким способом.
Зарплата депутатов на то время была ну просто заоблачной для среднего уровня, потому что почти все государственные денежки крутились в штатах на жилищных облигациях, которые были защищены государством США (к сожалению эта защита не спасла от ипотечного кризиса), в кризис проценты и деньги в нашу страну не вернулись, а депутатам денежку надо было платить, вот и страдали опять обычные граждане. Но это я отвлёкся... . Значит так, тот депутат не был бандитом, возможно, был с ними связан, но он не был преступником. Если бы был, то клиентку-"проститутку" закатали бы в асфальт, её бы не нашли. Бандит, находящийся во власти упрашивать, прощать, заговаривать, подкупать и так далее - не будет. Изрядно набравшись до состояния "на бровях" в кабаке он влепил от всей души оскорбившей его бабёхе. Это статья - без сомнения, но чиновник откупился и, судя по истории, пытался для точности ещё и приударить за клиенткой.
У меня есть примеры, которые все знают, Киркоров навтыкал какой-то там молодой женщине-мастеру по освещению, которая сделала неуместное замечание. И что было? Да певец откупился и до сих пор горланит со сцены. Киркоров не бандит, у него просто шарики иногда заходят за ролики. Без сомнения, он должен был получить хоть какое-то наказание, чтобы до него дошло... . Ну, может быть до следующего раза.
И второй пример, более катастрофичный. Все помнят прокурорское дело, когда в Москве прокуроры крышевали теневой игорный бизнес. Дело получило оборот благодаря единственному свидетелю, объявили об этом даже по новостям первого канала. Один из властных чиновников (не буду называть его имя, если хотите узнать взъерошьте инет) затянул расследование, благодаря этому единственный свидетель был убит, его лицо было обезображено, только через ДНК узнали, что это тот свидетель. И что было потом? Да дело рассыпалось в суде, не удалось доказать виновность прокуроров. Без сомнения, надо оставаться человеком во всех мыслимых и даже немыслимых ситуациях. Но на самом деле изначально подозреваемые в этом деле были настоящими бандюганами с большой дороги.
Обычный властный чиновник или актёр-артист не пойдёт на преступление, но пойдёт бандит, находящийся у власти. Спасибо. Историю было интересно читать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: Luminary
Сегодня, 08:44
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 543
Цитата: Бастинда
Цитата: Luminary
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.


Мистика как раз и заключается в сбывшихся погнозах. Вот тут интересный вопрос возникает: а не живём ли мы в матрице, если всё заранее запланировано? А не есть ли наша жизнь чем-то сродни компьютерной программе, где всё заранее запрограммировано, а после прога разворачивается согласно задуманному... Люди - пиксели на экране космического монитора.?
А если заранее всё запрограммировано ( всё ли?), то можно плыть спокойно по течению и не дрыгаться. А вот спокойное плавание по течению не запрограммировано, поскольку не интересно программисту. Оттого, видимо, во многих религиях и есть запрет на предсказания.
Это всё так, "мысли вслух", если кто поймёт...

Так можно и неспокойно плыть, это тоже запрограмировано))
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#6 написал: ZelD
Сегодня, 08:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (102|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 619
Цитата: Luminary
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.

Таки да. Из истории узнал только то, что знал и так - женщины любят деньги. Мистики 0.
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#7 написал: Luminary
Сегодня, 09:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 543
Цитата: ZelD
Цитата: Luminary
и к чему это? Ну умеет автор гадать, ок, а мистика где? Вроде обычная жизнь маргиналов.

Таки да. Из истории узнал только то, что знал и так - женщины любят деньги. Мистики 0.

А мужчины деньги не любят ага)))
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 09:59
+5
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 824
У неё всё было в шоколаде – прекрасная семья, хорошая работа, любящий муж и даже любовник ДАЖЕ ЛЮБОВНИК, как признак женского благополучия?..
Женщина шла под руку со статным капитаном второго ранга Какой-то шаблон из времени молодости моей тёти, когда верхом девичьих мечтаний было стать женой военного...
Не буду так разбирать каждую историю, но шаблон на шаблоне.
Честно говоря, не осталось ощущения, что истории реальные. Поставила плюс за старание автора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Eulalia
Сегодня, 12:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 505
Цитата: Jako tako
и даже любовник


Поддерживаю. Печально от того, что якобы "левак укрепляет брак" , абсурднейшая фраза.

А зайдешь почитать Подслушано, там вообще жоска)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#10 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 453
Не знаю, правда ли насчет гаданий, сама я в них не верю, но вот житейская часть историй, как написала Jako Tako - шаблон на шаблоне. Тут и цыганка с картами, и невзрачная подружка обязательно "зовидует" успешному успеху более красивой, и любовник как апофеоз счастья, и все замуж за иностранцев повыходили, включая старушку- маму. Последняя история про бандита и проститутку меня вообще убила, даже комментить не хочется.
В общем целом впечатление, что истории как будто понадерганы из разных дамских романов. Хотя написано неплохо в плане языка.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#11 написал: Gostiya
Сегодня, 19:11
+1
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Репутация: (68|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 130
Как неприятна автор и ее клиентки - меркантильные лгуньи. Одна учительница английского чего стоит, которая согласны выйти хоть за голову - лишь бы голова, принадлежащая владельцу авиаперевозок ещё считалась живой. Не жить вместе, а именно брак - зачем эти штампы в паспортах в таком возрасте? Познакомила ее дочь - и это ещё противнее. А история про путан - голый неприкрытый цинизм. Неужели автор не понимает, как это все отвратительно, что ещё рассказывает об этом? Да ещё смеясь. Все же заработок гаданиями, очевидно, аферный нехороший заработок. Автор сама настолько меркантильна и нечистоплотна душой, что эти истории для неё нормальны. Что нам надо, порадоваться за этих несчастных пустых женщин?)) счастье деньгами не купишь, деньги в гроб не заберёшь. Жить богато и счастливо - это про разное и считай противоположное.
Зарегистрирован: 26.08.2016
#12 написал: верю-не верю
Сегодня, 20:39
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 226
Вот вам и гадалка, всё, что видела -- сбывалось!
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#13 написал: Летяга
Сегодня, 20:45
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11636|-4)
Публикаций: 966
Комментариев: 9 536
Цитата: Бастинда
Вот тут интересный вопрос возникает: а не живём ли мы в матрице,

Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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