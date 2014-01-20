Рассказы гадалки

Edvin Просмотров: 1 800 Комментарии: 13 +25 Вчера, 21:09 by

Я начала гадать на картах ещё в юности. Мама подружки была чистокровной цыганкой и часто раскидывала гадательные пасьянсы. Я смотрела на них заворожённая, буквально околдованная этим процессом. Никто меня специально не учил, но постепенно, при наблюдении за чужими гаданиями, в голове сами начали складываться комбинации карт, их значения.Со временем я стала гадать подругам и, раскидывая карты, словно читала удивительную книгу. Не знаю, откуда приходили те слова и образы, но подружки с уважением и страхом смотрели на меня, делясь тем, как сбывалось предсказанное. Сначала гадала лишь для забавы, не думая, что это занятие на много лет станет моим заработком.В то время я жила на Севере. Однажды ко мне заглянули две женщины, мама и дочь, попросили погадать. Дочка занимала неплохую должность в нашем городе, мама на пенсии. А расклад у них получился одинаковый: карты показывали, что смерть совсем рядом, причём умереть должен близкий им молодой человек. Я максимально деликатно сообщила об этом, и мама сразу заплакала.Оказалось, речь шла о её сыне, совсем никчемушном парне. Он нигде не работал, шлялся по злачным местам и сидел на маминой шее. Но мать есть мать – любила своего ребёнка больше жизни. В последнее время с юношей стало что-то твориться, мама с сестрой ничего не понимали.Я посоветовала с сына глаз не спускать, чуть ли не в туалет ходить вместе, потому что увидела, как в голове молодого человека роились чёрные мысли о самоубийстве. По моей рекомендации мама с сыном даже съездили отдохнуть на Юг. Мать убедила его составить компанию – мол, уже слаба и без твоей помощи боюсь отправляться в дальнюю поездку. Вернулись домой, парень вроде стал спокойнее. Но шло время, и мои слова в той семье постепенно забылись.В тот день мама отмечала день рождения. Гуляли дома в хорошей компании, с близкими людьми. Сын был весёлым, выпил умеренно, выходил с мужиками покурить на лестничную клетку. После очередного перекура сели за стол, а парня нет. Кто-то выглянул на площадку, а он там – повесился на перилах, стоя на коленях.Как выяснилось, парень был наркоманом со стажем, но скрывал свою страсть. Всё глубже увязал в долгах, а соскочить с иглы не получалось. Он прекрасно понимал, что дальше придётся красть деньги у родных, которых он всё же очень любил. Знал, что может испортить старшей сестре не только карьеру, но и всю дальнейшую жизнь – они с мужем собирались через несколько лет уехать с Севера, копили деньги.Однажды молодая клиентка привела пожилую даму. Седые волосы подкрашены в синеву, аккуратно и добротно одета, манеры как у английской королевы. Я по привычке, не спросив ни слова, раскинула карты. Увидела какого-то мужчину в возрасте, который очень болен, но скоро должен поправиться, и они встретятся где-то за рубежом.Дама выслушала меня и злобно прошипела:– Вы авантюристка и мошенница! Я побывала у трёх гадалок, и все сказали, что того мужчины давно нет на свете!Тут молодая клиентка присоединилась к разговору. Она рассказала, что её спутница познакомилась с пожилым иностранцем по переписке. Дочь этой женщины удачно вышла замуж за норвежца и перебралась на родину мужа, а потом решила и маму перевезти к себе. Мама была одинокой пенсионеркой, и дочкина идея её вдохновила, она даже записалась на курсы норвежского языка. Прекрасно знала английский – всю жизнь преподавала его в школе. Дочь порекомендовала маме одного приличного и очень богатого пожилого норвежца, владельца авиационной компании. Завязалась переписка, и вспыхнули такие чувства!Бывшая учительница съездила к кавалеру в гости, и они ещё больше понравились друг другу. А потом и вовсе решили связать свои судьбы. Дама полгода приводила в порядок документы, продавала жильё и уже сидела на чемоданах, когда потенциальный жених пропал с радаров. Она звонила ему, но никто не брал трубку. Россиянка подключила к поискам дочь, та разыскивала маминого жениха в Норвегии, но безрезультатно. Никто ничего не знал – мужчина пропал с концами. Тогда пожилая дама отправилась к гадалкам, которые и убедили её, что норвежец умер. Всё-таки возраст у него был почтенный, хотя он и выглядел на шестьдесят, не больше.С момента визита пожилой клиентки прошло, наверное, полгода, и к своему удивлению я снова увидела её на пороге – с тортом и цветами. За чаем она поведала поразительную историю.Недавно ей пришло письмо из Великобритании, его написала сиделка частной клиники. Она сообщила, что жених нашей соотечественницы проходит у них лечение. В Норвегии мужчину на радостях от предстоявшего брака парализовало – перенёс инсульт. Его дети жили в Англии и перевезли папу к себе, устроили в одну из лучших больниц. Там кавалер восстанавливался, а первое время мог лишь моргать. Ему пришлось заново учиться ходить, читать, говорить. Как только немного пришёл в себя, сразу же надиктовал письмо сиделке – писать у него пока получалось плоховато. Потомок суровых викингов признавался русской Джульетте, что отдаёт себе отчёт – такой больной он ей не нужен, поэтому, обливаясь слезами, отпускает свою любовь и снимает все данные ему обещания.Что произошло дальше, догадаться нетрудно. Пожилая дама сказала, что вылетает ближайшим рейсом к любимому в Лондон, а в Осло они вернутся уже мужем и женой.Когда мы прощались с бывшей учительницей английского, она ещё раз поблагодарила меня за сбывшееся гадание и подмигнула:– Он, глупый, не понимает, что даже если бы от него осталась одна голова, я всё равно бы вышла за него.Как-то раз пришли две женщины, обеим под сорок. Одна – типичная серенькая мышка, с виду совершенно неприметная, а вот другая… Такой красоты я в жизни не видела! Чем-то напоминала Аксинью из «Тихого Дона», только невероятно утончённая и ухоженная. Копна роскошных чёрных волос, полные улыбающиеся губы, огромные бархатные глаза с длиннющими густыми ресницами, ровные белые зубы. Подруги сообщили, что полностью доверяют друг другу. Что ж, я сначала погадала «мышке».У неё всё было в шоколаде – прекрасная семья, хорошая работа, любящий муж и даже любовник. Что она хотела узнать, непонятно. А вот когда за стол села «Аксинья», я просто обомлела: её жизнь вообще не складывалась. Работа – дом – работа.– И так уже три года, – вздохнула она.Но я увидела ещё кое-что, правда, вслух не сказала. Провожая дам, немного придержала «Аксинью» за руку и незаметно шепнула, чтобы она пришла ещё раз, но уже без подруги.Клиентка пришла, и я рассказала ей, что ещё видела в раскладе. Именно «серенькая мышка» из ненависти и зависти устроила подруге пустую жизнь, забрав всё себе. Я была уверена, что «Аксинья» и сама умеет гадать, спросила об этом. Красавица подтвердила мою догадку. Призналась, что раньше частенько раскидывала картишки подругам, в том числе и «мышке», но последние пару лет в руки их не берёт: мол, опостылели они ей – всё равно в жизни ничего не происходит. Сейчас карты валяются где-то дома. Я предложила найти эту колоду, разложить по мастям и посмотреть, все ли карты на месте, а потом позвонить мне.Вечером «Аксинья» позвонила и сказала, что не хватает шести карт, назвала, каких именно. Я сразу всё поняла. Предложила провести в квартире настоящий обыск, найти недостающие карты, причём советовала искать в самых неожиданных местах. И она их нашла!Карты были приклеены скотчем ко дну кровати девушки в определённом порядке – не буду описывать, каком именно, чтобы никого не вводить в искушение. Даму червей окружили самые ужасные карты, блокируя хозяйке и любовь, и семью, и деньги. Я научила клиентку, что нужно сделать с найденными картами, и мы расстались.Через год совершенно случайно столкнулась с «Аксиньей» на улице. Женщина шла под руку со статным капитаном второго ранга, я успела оценить его приятное и мужественное лицо. Она попросила спутника пройти немного вперёд, сказала, что сейчас догонит его, а сама вкратце рассказала о событиях, последовавших сразу после уничтожения подклада.От «мышки» внезапно ушёл муж, и она запила. С «Аксиньей» больше не общается. «Мышка» знала, где лежала колода карт подруги, и решила, что достойна красивой жизни, украв её у другого человека. Иметь таких «подруг» – врагов не надо. Зато у «Аксиньи» жизнь сразу забила ключом: появился мужчина с очень серьёзными намерениями, она поменяла работу и собралась перебраться в тёплые края.Одно время ко мне приходила гадать молодая женщина лет тридцати, назову её Таней. Замужем за офицером, рос сын. Одевалась Таня шикарно и всегда имела деньги, вот только зарабатывал их не муж. Тем более в девяностые годы, бывало, офицерское довольствие не выплачивали по нескольку месяцев. Но для супруга у Тани имелась готовая легенда: езжу с девчонками торговать в Норвегию и Финляндию. Водители «газелей», возившие путан на промысел, конечно же, знали, в какую «Финляндию» те мотаются, но молчали в тряпочку и даже прикрывали дам, многие из которых были замужними.Таня всегда приходила погадать перед поездкой – как всё сложится. В тот раз я раскинула ей карты и ахнула: они показывали одну черноту и никакой дороги! Удар, болезнь и скандал. Танюша тоже обалдела. Но самое странное – в конце я увидела огромные деньги. Откуда бы им взяться?Мы долго переваривали полученную от карт информацию, но так ничего и не придумали. Таня всё равно решила ехать на заработки, тем более что её уже ждал один постоянный клиент, иностранец. Мы с ней увиделись через несколько месяцев, и Таня, хохоча, рассказала о том, что случилось.Выйдя в тот вечер от меня, она решила сходить в кабак с подружками. Сидели хорошо и долго, деньги у девочек лёгкого поведения водились. За соседним столиком гуляли какие-то бандюги. Понятное дело, бритоголовые молодцы не могли пропустить таких весёлых красоток. Пригласили потанцевать, выходили вместе покурить, и стало совершенно ясно, что обязательно последует продолжение. К Танюхе активно клеился главарь этих мальчишей, а она лишь забавлялась и куражилась над ним – сказывалось выпитое. Разумеется, она никуда не собиралась с ним ехать, ведь дома ждали муж и сын.Бандиты тоже неслабо приняли на грудь. Когда Таня в очередной раз курила с «главнюком» и насмехалась над ним, он не вытерпел и неожиданно изо всех сил ударил ей кулаком в глаз. Его стали оттаскивать от уже упавшей Татьяны, но он успел ещё и ногой заехать ей по рёбрам. То есть вот он – удар, который я видела! В итоге этот бык сломал Тане нос, и её на «скорой» увезли в больницу.Бандит оказался депутатом и каким-то мурманским начальником. На следующий день он нашёл Таню в больнице, завалил цветами и фруктами, просил прощения. И она простила его – за весьма кругленькую сумму. Смеясь, Таня рассказывала, что за сломанный нос получила примерно годовое содержание от финско-норвежских клиентов. После этого Танюша завязала с панелью, стала достойной офицерской женой, родила девочку. Её муж получил очередное звание, да и зарплату к тому времени перестали задерживать.Самое смешное, что депутат-бандюк так запал на Танюху, что потом на полном серьёзе предлагал руку и сердце. Вот только наученная жизнью Танюша прекрасно понимала, что за такого замуж может пойти только законченная мазохистка, которую устраивает, что её всю жизнь бьют.Автор неизвестен.

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