Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Не рой яму ближнему

Люди создают семьи якобы на основах любви, на клятвах и обещаниях вечной любви, но испытания бытовой неустроенностью, ухудшением здоровья жены выдерживают единицы мужчин. Во всяком случае, за 60 лет жизни и знаю только один случай, когда муж восемь лет ухаживал за лежащей парализованной женой. Ухаживал добросовестно, бегая на работу, ведя хозяйство, воспитывая дочь-школьницу. И все. В массе других известных случаев, только станет ясно, что у жены тяжелый, смертельный диагноз - мужья моментально заводят любовницу, ищут "запасной аэродром", чтобы в случае чего быстро и беспроблемно переметнуться к другой женщине, желательно, на более выгодных условиях. Как раз недавно на эту тему соседка поведала мне историю. Повествование она начала с эмоционального конца, а попытаюсь изложить его с самого начала.

Моя соседка Мария многие годы живет одна, всю женскую и мужскую работу во дворе и в огороде выполняет сама. В конце 90-х годов Мария познакомилась с мужчиной, которого жена выгнала из общежития, где они проживали. Выгнала потому, что он выпивал, зарплату не приносил. Это были тяжелые годы, когда зарплату выдавали, не деньгами, а какой-либо продукцией, которую еще нужно было продать. Мария сма работала на заводе, зарплаты не видела и понимала, как трудно этому мужчине. После года общения решили пожениться - у обоих это второй брак. Расписались, когда ей было 34, ему - 36 лет.

Первый год жизни жили хорошо (теперь уже в общежитии Марии). Он постоянно повторял: "Люблю тебя без ума и без памяти." Со временем ее родители дали деньги на покупку части старого дома в пригороде. Он тайком взял деньги и оформил жилье на себя. Узнав об этом, она постеснялась что-либо сказать, ведь хозяином должен быть мужчина. На втором году жизни, идя на работу, она ему говорит: "Представляешь, вчера была у врача, и он серьезно сообщил, что у меня подозрение на рак груди, и направление дал в онкодиспансер на обследование."

Муж тут же ускорил шаг, повернул на другую улицу и скрылся из виду. Она была ошарашена: ведь сама еще не осознала суть диагноза, не могла понять его поведение. в этот же вечер он не пришел домой ночевать. И понеслось: через неделю он вывез все свои вещи и все постельные принадлежности. Проживал на съемных квартирах с молоденькими девочками. С каждой не больше недели, рассказывая, что он бизнесмен, не знает, зачем зарабатывает большие деньги, ведь принцесса ему еще не встретилась. И что Мария - его сестра, которую он досматривает до смерти.

Периодически он приходил посреди ночи к Марии, оскорблял, унижал, говорил: "Уже пора и сдохнуть! Сколько я буду скитаться по квартирам?" Она страдала, просила, умоляла вернуться или продать дом и разделить деньги - ведь ей нужна помощь и поддержка на лечение, операцию, химиотерапию. Она не бросала работу, заочно училась в институте. Никому из родных о своем заболевании не говорила. Весила 42 кг.

Однажды, придя среди ночи, пьяный муж пытался ее задушить. Обращение в милицию было тщетным: сказали, что в семейные разборки они не вмешиваются. После этого Мария ушла жить в общежитие, подала на развод. Была операция, несколько лет химиотерапии, инвалидность. Позже Мария переехала жить в город, где организация, в которой она работала, купила ей квартиру. Болезнь отступила, но вера в мужчин потеряна навсегда.

Летом этого года ей во сне бывший муж говорит: "Машка, хата, хата!" От неожиданности она проснулась. Это был не сон, а секундное, четкое явление образа мужа. Несколько недель она думала, что это может означать, и решилась съездить в этот город, по этому адресу. На улице с трудом в зарослях бурьянов нашла калитку и остолбенела: во дворе взору предстал бомжатник: разбитые окна, полуразрушенные стены. Свет, вода, газ - давно обрезаны. В разговоре с соседкой узнала, что последние десять лет он проживал с бабушкой на двадцать пять лет старше. У этой бабушки два сына с бурной криминальной биографией. Эти сыновья "дрессировали" его по всем правилам.

Но самое ошеломляющее известие было впереди. Соседка повела Машу к кусту розовой розы, посаженной ею двадцать лет назад, и сказала: "Три года назад, в день своего рождения, он жарил шашлык, почувствовал себя плохо и возле этой розы, на этом месте, умер". От услышанного, Мария потеряла дар речи. Ведь двадцать лет назад на этом месте он ей жестко, грубо говорил:" Да мне глубоко плевать, что тебе нужны деньги на лечение: Я что, дурак, продавать или разменивать свое жилье? Ты скоро сдохнешь, и все достанется мне одному!" Умер в 58 лет, так и не дождавшись, когда его заболевшая жена сдохнет.

Собственно, с этого Мария и начала свой эмоциональный рассказ. И действительно получается: "Не рой яму ближнему, сам в нее упадешь". Эта истина, наверное, проверена веками.

Автор: Пифия.
Источник.

Сегодня, 16:42 by KiriaПросмотров: 42Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Супруги заболевание уход лечение смерть истина

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.