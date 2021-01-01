Не рой яму ближнему

Kiria Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:42 by

Люди создают семьи якобы на основах любви, на клятвах и обещаниях вечной любви, но испытания бытовой неустроенностью, ухудшением здоровья жены выдерживают единицы мужчин. Во всяком случае, за 60 лет жизни и знаю только один случай, когда муж восемь лет ухаживал за лежащей парализованной женой. Ухаживал добросовестно, бегая на работу, ведя хозяйство, воспитывая дочь-школьницу. И все. В массе других известных случаев, только станет ясно, что у жены тяжелый, смертельный диагноз - мужья моментально заводят любовницу, ищут "запасной аэродром", чтобы в случае чего быстро и беспроблемно переметнуться к другой женщине, желательно, на более выгодных условиях. Как раз недавно на эту тему соседка поведала мне историю. Повествование она начала с эмоционального конца, а попытаюсь изложить его с самого начала.Моя соседка Мария многие годы живет одна, всю женскую и мужскую работу во дворе и в огороде выполняет сама. В конце 90-х годов Мария познакомилась с мужчиной, которого жена выгнала из общежития, где они проживали. Выгнала потому, что он выпивал, зарплату не приносил. Это были тяжелые годы, когда зарплату выдавали, не деньгами, а какой-либо продукцией, которую еще нужно было продать. Мария сма работала на заводе, зарплаты не видела и понимала, как трудно этому мужчине. После года общения решили пожениться - у обоих это второй брак. Расписались, когда ей было 34, ему - 36 лет.Первый год жизни жили хорошо (теперь уже в общежитии Марии). Он постоянно повторял: "Люблю тебя без ума и без памяти." Со временем ее родители дали деньги на покупку части старого дома в пригороде. Он тайком взял деньги и оформил жилье на себя. Узнав об этом, она постеснялась что-либо сказать, ведь хозяином должен быть мужчина. На втором году жизни, идя на работу, она ему говорит: "Представляешь, вчера была у врача, и он серьезно сообщил, что у меня подозрение на рак груди, и направление дал в онкодиспансер на обследование."Муж тут же ускорил шаг, повернул на другую улицу и скрылся из виду. Она была ошарашена: ведь сама еще не осознала суть диагноза, не могла понять его поведение. в этот же вечер он не пришел домой ночевать. И понеслось: через неделю он вывез все свои вещи и все постельные принадлежности. Проживал на съемных квартирах с молоденькими девочками. С каждой не больше недели, рассказывая, что он бизнесмен, не знает, зачем зарабатывает большие деньги, ведь принцесса ему еще не встретилась. И что Мария - его сестра, которую он досматривает до смерти.Периодически он приходил посреди ночи к Марии, оскорблял, унижал, говорил: "Уже пора и сдохнуть! Сколько я буду скитаться по квартирам?" Она страдала, просила, умоляла вернуться или продать дом и разделить деньги - ведь ей нужна помощь и поддержка на лечение, операцию, химиотерапию. Она не бросала работу, заочно училась в институте. Никому из родных о своем заболевании не говорила. Весила 42 кг.Однажды, придя среди ночи, пьяный муж пытался ее задушить. Обращение в милицию было тщетным: сказали, что в семейные разборки они не вмешиваются. После этого Мария ушла жить в общежитие, подала на развод. Была операция, несколько лет химиотерапии, инвалидность. Позже Мария переехала жить в город, где организация, в которой она работала, купила ей квартиру. Болезнь отступила, но вера в мужчин потеряна навсегда.Летом этого года ей во сне бывший муж говорит: "Машка, хата, хата!" От неожиданности она проснулась. Это был не сон, а секундное, четкое явление образа мужа. Несколько недель она думала, что это может означать, и решилась съездить в этот город, по этому адресу. На улице с трудом в зарослях бурьянов нашла калитку и остолбенела: во дворе взору предстал бомжатник: разбитые окна, полуразрушенные стены. Свет, вода, газ - давно обрезаны. В разговоре с соседкой узнала, что последние десять лет он проживал с бабушкой на двадцать пять лет старше. У этой бабушки два сына с бурной криминальной биографией. Эти сыновья "дрессировали" его по всем правилам.Но самое ошеломляющее известие было впереди. Соседка повела Машу к кусту розовой розы, посаженной ею двадцать лет назад, и сказала: "Три года назад, в день своего рождения, он жарил шашлык, почувствовал себя плохо и возле этой розы, на этом месте, умер". От услышанного, Мария потеряла дар речи. Ведь двадцать лет назад на этом месте он ей жестко, грубо говорил:" Да мне глубоко плевать, что тебе нужны деньги на лечение: Я что, дурак, продавать или разменивать свое жилье? Ты скоро сдохнешь, и все достанется мне одному!" Умер в 58 лет, так и не дождавшись, когда его заболевшая жена сдохнет.Собственно, с этого Мария и начала свой эмоциональный рассказ. И действительно получается: "Не рой яму ближнему, сам в нее упадешь". Эта истина, наверное, проверена веками.Автор: Пифия.

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