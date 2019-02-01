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Истории из жизни

Старинный немецкий крестик

Эта невероятная история начинается еще со времен Великой Отечественной войны. В одном глухом русском селе жила прекрасная девушка Мария. Во время войны ей было 16 лет, жила она вдвоем с мамой, а отец и три брата воевали на фронте.

Шла война, родное село захватили немцы, и офицерский состав жил в доме Марии. Фашисты не обижали мать и дочь, наоборот - часто помогали продуктами, говорили, что не хотят воевать, хотят домой к женам и детям, это Гитлер заставляет.

Марии очень симпатизировал молоденький немец, ухаживал, приносил продукты, ткани, помогал вскапывать огород, но она, конечно же, старалась не попадаться ему на глаза, часто ночевала у родственников или знакомых. Молодой немецкий солдатик всегда предупреждал, чтобы русские девчата прятались в лесу или подвалах, когда шла облава и угоняли молодых людей на работу в Германию. Когда наши солдаты село освободили, и гитлеровцам пришлось бежать, молоденький офицер подарил Марии свой старинный крестик и сказал: «Возьми крест на память о моей любви к тебе. Когда-нибудь через много лет мы встретимся, будет другая жизнь, и мы не будем врагами».

Прошли годы. Молоденькая девушка вышла замуж за хорошего русского парня, родила дочь Татьяну, потом родила сына Николая. Немецкий золотой крестик не потерялся, а всегда лежал в красивой шкатулке, как память о тех страшных годах войны. К сожалению, девочки Марии уже давно нет в живых, уже никто не скажет, как звали того немецкого солдатика, и помнил ли он девочку из глухого русского села, которой оставил свой золотой крестик. Выросла дочь Марии Татьяна, у нее тоже появились дети, так же - сын и дочь, которую назвали в честь бабушки Марией.

И вот теперь я, Мария, хочу рассказать продолжение истории старинного немецкого крестика. Год назад я ездила в экскурсионный тур в Европу. Когда посещали Берлин, случайно в парке я потеряла конверт с открытками, которые я хотела отправить моей маме. Потеряла так потеряла, я купила другие открытки, а о старых и думать забыла. Прошел месяц, маме приходит письмо на немецком языке, а в нем те самые открытки с видом на Берлин, что я потеряла. Мама передала письмо мне, я очень удивилась порядочности немца, что не поленился и отправил открытки в другую страну. Я написала ему письмо с благодарностями, мы обменялись телефонами и стали созваниваться. Немецкого языка я не знаю, мы общались на английском. Немца зовут Генрих, ему 45 лет, живет в Берлине.

Недавно он приехал в Россию по делам, мы встретились, пообщались. Генрих оказался приятным человеком, умным, эрудированным и все время говорил, что «Мария» - его любимое имя. Он рассказал свою семейную легенду, что во время войны его дед полюбил русскую девушку и подарил ей свой золотой старинный крест. Генрих так проникся этой историей, что стал изучать русский язык, обычаи и культуру России. Дед Генриха давно умер, но всю жизнь мечтал приехать в Россию и отыскать свою Марию.

Я не знаю, совпадение ли это? А может встреча с Генрихом была предопределена в прошлом? Но я не сказала ему, что это мою бабушку всю жизнь любил дед Генриха, и что крестик хранится в нашей семье. Знаю одно, когда-нибудь я еще раз поеду в Берлин, посещу могилу деда Генриха и верну старинный крестик.

Автор: Мария.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30 by CoverПросмотров: 643Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Война крестик немцы любовь деревня случай открытки дед встреча

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 12:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (263|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 641
Ну что-то слишком красиво и слащаво.
Сказка!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: Скарм
Сегодня, 12:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 364
Трогательная история! +++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#3 написал: акжана
Сегодня, 12:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1067|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 137
В жизни бывают неожиданные совпадения Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Связист
Сегодня, 13:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Красивая история, жаль, что... сказка.

"Генрих так проникся этой историей, что стал изучать русский язык,"
Стал изучать русский язык... а общались на английском..??? Да на ломаном русском он бы общался.. Хотя бы из приличия.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#5 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 323
Что-то как-то даже и не знаю.
Мария - распространенное имя. Я что-то не уловила. почему решили, что это внук того самого немца. Думаю, что такие истории "любви" не были единичными, с учетом, сколько было в войне участников с обеих сторон.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#6 написал: Йожык
Сегодня, 14:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Готовый сценарий к фильму. Слишком на сказку похоже. Хотя в жизни чего только не бывает.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 421
Так, ну я тоже напишу, что много было в те времена Марий и Иванов. И историй подобных неверное много (стоит вспомнить программу «Жди меня»).
Я тоже чуть не уревелась сейчас от сентиментальности. Мое женское начало потянулось ставить плюс. Люблю ж я такое. girlred
Если это все правда, то зря немцу не призналась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 17:24
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2482|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 348
Почему не призналась, что за тяга одной обладать тайной?) слащаво, но бывают совпадения, вполне допустимо. Как можно потерять конверт с открытками, типа подписала в парке, размечталась и забыла? Не знаю, подписывают дома или на почте, пусть будет +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#9 написал: Tanusha13666
Сегодня, 17:49
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Красивая сказка, понравилась) blush
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#10 написал: Talisha
Сегодня, 19:35
0
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Чудесная история. Такие завязки (обещание) всё равно сводят людей, пусть даже через поколения...не самих людей, а их потомков, завершая ситуацию.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:56
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Какая слезливая история. Как раз для читателей и телезрителей.
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#12 написал: Kreisleiter13
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Обычная сказка.
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