Старинный немецкий крестик

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:30

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Эта невероятная история начинается еще со времен Великой Отечественной войны. В одном глухом русском селе жила прекрасная девушка Мария. Во время войны ей было 16 лет, жила она вдвоем с мамой, а отец и три брата воевали на фронте.Шла война, родное село захватили немцы, и офицерский состав жил в доме Марии. Фашисты не обижали мать и дочь, наоборот - часто помогали продуктами, говорили, что не хотят воевать, хотят домой к женам и детям, это Гитлер заставляет.Марии очень симпатизировал молоденький немец, ухаживал, приносил продукты, ткани, помогал вскапывать огород, но она, конечно же, старалась не попадаться ему на глаза, часто ночевала у родственников или знакомых. Молодой немецкий солдатик всегда предупреждал, чтобы русские девчата прятались в лесу или подвалах, когда шла облава и угоняли молодых людей на работу в Германию. Когда наши солдаты село освободили, и гитлеровцам пришлось бежать, молоденький офицер подарил Марии свой старинный крестик и сказал: «Возьми крест на память о моей любви к тебе. Когда-нибудь через много лет мы встретимся, будет другая жизнь, и мы не будем врагами».Прошли годы. Молоденькая девушка вышла замуж за хорошего русского парня, родила дочь Татьяну, потом родила сына Николая. Немецкий золотой крестик не потерялся, а всегда лежал в красивой шкатулке, как память о тех страшных годах войны. К сожалению, девочки Марии уже давно нет в живых, уже никто не скажет, как звали того немецкого солдатика, и помнил ли он девочку из глухого русского села, которой оставил свой золотой крестик. Выросла дочь Марии Татьяна, у нее тоже появились дети, так же - сын и дочь, которую назвали в честь бабушки Марией.И вот теперь я, Мария, хочу рассказать продолжение истории старинного немецкого крестика. Год назад я ездила в экскурсионный тур в Европу. Когда посещали Берлин, случайно в парке я потеряла конверт с открытками, которые я хотела отправить моей маме. Потеряла так потеряла, я купила другие открытки, а о старых и думать забыла. Прошел месяц, маме приходит письмо на немецком языке, а в нем те самые открытки с видом на Берлин, что я потеряла. Мама передала письмо мне, я очень удивилась порядочности немца, что не поленился и отправил открытки в другую страну. Я написала ему письмо с благодарностями, мы обменялись телефонами и стали созваниваться. Немецкого языка я не знаю, мы общались на английском. Немца зовут Генрих, ему 45 лет, живет в Берлине.Недавно он приехал в Россию по делам, мы встретились, пообщались. Генрих оказался приятным человеком, умным, эрудированным и все время говорил, что «Мария» - его любимое имя. Он рассказал свою семейную легенду, что во время войны его дед полюбил русскую девушку и подарил ей свой золотой старинный крест. Генрих так проникся этой историей, что стал изучать русский язык, обычаи и культуру России. Дед Генриха давно умер, но всю жизнь мечтал приехать в Россию и отыскать свою Марию.Я не знаю, совпадение ли это? А может встреча с Генрихом была предопределена в прошлом? Но я не сказала ему, что это мою бабушку всю жизнь любил дед Генриха, и что крестик хранится в нашей семье. Знаю одно, когда-нибудь я еще раз поеду в Берлин, посещу могилу деда Генриха и верну старинный крестик.Автор: Мария.

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