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Истории из жизни

Странные случаи в деревне В. История вторая: "Видишь, дедушка сидит"

В нашем районе несколько национальных деревень. Многие жители приходятся родственниками и ездят друг к другу в гости. В каждой деревне бывает свой праздник – где-то это День оленевода, в другой проводят День рыбака, в третьей – медвежьи игрища, в других – какой–нибудь День угощения Луны или Праздник трясогузки. На эти праздники съезжаются гости из других деревень. Есть обычай – по пути останавливаться в особенных «святых» или «шаманских» местах. Там нужно посидеть, перекусить или выпить, уделив толику духам – «пошаманить», и только после этого отправляться дальше. Женщины в таких местах закрывают лицо платком и сидят не поднимая головы – им нельзя смотреть на святые места. И вот компания людей из деревни В. возвращалась с праздника в деревне Т. на лодке. Между деревнями расстояние, по реке, больше сотни километров, по пути несколько святых мест. В компании был старый дедушка, практически слепой.

Остановились в положенном месте, посидели, перекусили, погрузились обратно в лодку и продолжили свой путь. Но что за беда – лодка заметно потяжелела, почти по борта ушла в воду и никак не может выйти на рядан. Я своими словами объяснить значение этого словосочетания не могу, но смысл в том, что плохо идёт, тяжело, никак не может набрать скорость. Хозяин лодки удивляется – что за беда? И тут слепой говорит:
- А здесь дедушка с нами сел, в нём, почитай, килограмм двести будет. Не видите разве – вот он сидит, - и показывает рукой на пустое место в середине лодки.
Пустое.
На следующем святом месте лодка снова полегчала, и слепой подтвердил – точно, дедушка здесь вышел.
Кстати, нечто подобное я уже слышала от молодой девушки Ульяны, жительницы другой национальной деревни Н. Она рассказывала, что в детстве, когда жила с родителями-оленеводами в чуме, они переезжали два раза в год. Летом жили у реки – летние юрты, а к зиме перебирались в лес. И вот однажды она ехала с бабушкой на нартах, запряженных оленями. Рядом шли отец и мать. Ей было лет пять. Вдруг она увидела, что какие-то прозрачные белесые фигуры подплывают к ним, садятся на нарты рядом с ними и едут. Она всполошилась, начала расспрашивать бабушку и родителей, кто это такие, но они ответили уклончиво – мол, это предки, не кричи, сиди тихо. В каком-то месте фигуры сошли с нарт и удалились в лес. Потом она еще их наблюдала, но поняла, что о них не принято говорить, и больше родителей не расспрашивала.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:30 by ГюльнараПросмотров: 682Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Святые места лодка духи авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:07
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Плюс конечно ++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:50
+2
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Комментариев: 5 121
Нет смотри- ка! Какие наглые! Всё на халяву им покататься, дармоедам.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: conjure one
Вчера, 18:58
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Отличные истории. Двухсоткилограммовый дед "Мазай" зайцем в лодке прокатился) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:59
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Комментариев: 11 001
Дедушка под двести кг!?, хороший дедушка-призрак.) Я думал, они лёгкие?! ))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#5 написал: Шерри
Вчера, 20:27
+2
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Светлые духи легкие, а вот те, что на земле мотаются, видимо греховаты слишком. Вот их грехи и весят по 200 кг.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: Tigger power
Вчера, 21:04
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Публикаций: 9
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Ничего себе, 200 кг духа, может действительно грехи тяжкие. "На рядан" на глиссер наверное +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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