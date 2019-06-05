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Истории из жизни

Заколка для русалки

Решил как-то я на рыбалку в свое заветное место податься, был июль, и я взял с собой свою шестилетнюю дочку Лену. Погрузил на машину резиновую лодку, удочки, провиант, и поехали мы в места красоты неописуемой. Приехали к речке, а река там была, словно в горах, — мелкая, быстрая, с чистой студеной водой.

Накачал я свою надувную лодку, и мы с малышкой поплыли по течению, легли на дно лодки и в небе облака рассматриваем, вода качает и баюкает.

Вдруг Ленка что-то увидела и говорит:

- Смотри, папа, там водяная тетя.

Я действительно мельком увидел в камышах женщину с большим животом и длинными волосами, она скрылась в камышах так быстро, что я подумал: "Не примерещилось ли мне?"

- Ну купается, пусть купается, и нечего подглядывать за людьми, - заворчал я на Ленку.

И поплыли мы себе дальше. А сам лежу и думаю: "И чего ей, беременной, взбрело в голову купаться в такой студеной воде?"

Плыли мы так еще минут пятнадцать, а потом я заметил, что уже не плывем мы, а на месте кружимся.

Пока я на дне лодки нежился, на облака смотрел, нас на глубину занесло, да еще в водоворот. Стал я удочками дно ощупывать, удочки метра четыре, а все равно до дна не достают, да еще и чувствую: течение на глубине сильное. Приналег на весла - не могу выгрести. Испугался нешуточно. Связал из удочек да крюка железного что-то вроде багра и пытаюсь хоть за что-то на берегу зацепиться, камыши ломаются, а ни до чего больше не дотянусь. Положение - хоть плачь, а тут еще Ленка забеспокоилась, почувствовала мой страх, наверное.

- Это мы, наверное, водяную тетю разозлили, - говорит Ленка. Затем как заплачет, - выпусти нас, мы же тебе ничего плохого не сделали.

Затем вытащила из волос свою любимую заколку из ярких камешков и в воду бросила.

И что бы вы думали? Лодку словно что-то к краю подтолкнуло, и я смог багром за корягу зацепиться, подтянулся к берегу, и с реки дали деру. Я нес растрепанную Ленку на руках и мне было стыдно. Получается, что не я - мужик - ее спас, а она - сказок начиталась да и умницей оказалась.

Дома жена спросила Лену:

- Где заколку "посеяла"?

- А ее теперь русалка носит, - ответила Лена. А я подумал: "Вот так правду сказала, а попробуй поверь". Больше я на ту реку не ездил.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:02
Сегодня, 07:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 751Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Рыбалка дочка машина резиновая лодка камыши заколка русалка спасение река

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Комментарии

#1 написал: Марьюшка
Сегодня, 07:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 44
История интересная. Только не понятно, почему разозлилась то русалка?
Зарегистрирован: 5.06.2019
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 058
Откупились от русалки и правильно сделали.
Марьюшка, я думаю, что русалке не понравилось, что её увидели люди. Считается , что даже при нечаянной встрече с русалкой, нужно бросить в реку платок или какую нибудь женскую безделушку.
Да, интересная история. Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Евангелион
Сегодня, 10:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 007
Надо было получше развить эту кулстори. Подлиннее сделать, да поподробнее
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 553
Да, необычный случай. Пусть теперь носит на здоровье, перед другими русалками красуется))). Истории плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#5 написал: Бессонница
Сегодня, 12:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
Цитата: Марьюшка
История интересная. Только не понятно, почему разозлилась то русалка?

Да беременная потому что, а у беременных: не так глядишь, не так свистишь, громко дышишь...)))

Цитата: Евангелион
Надо было получше развить эту кулстори. Подлиннее сделать, да поподробнее

И это была бы уже творческая история, а не история из жизни. Так что, всё в порядке здесь с подробностями)))

По истории:
понравилась. Именно своей простотой и искренностью понравилась. А ещё теплота в душе родилась при чтении эпизода с рассматриваете облаков на дне лодки. За всё это ПЛЮС от меня :)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#6 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 306
История понравилась, но беременность русалки под вопросом)) это же нежить?)..русалка с широкой костью)))
И что-то я не уверена, что шестилетний ребенок говорит "водяная тетя".
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#7 написал: ZelD
Сегодня, 14:01
-1
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 582
Цитата: Zero Endorphine
это же нежить?)..русалка с широкой костью)))

И вообще она по пояс снизу рыба smile
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 15:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 377
Не, ну если представить, что русалка - это утонувшая беременная женщина в прошлом, то все становится на свои места.
История интересная. Поставила плюс, даже если это и выдумка.
Буду теперь знать, что делать, чтобы от русалок откупиться. С радостью застелю им дно бижутерией, лишь бы в живых оставили.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#9 написал: awesome-man
Сегодня, 15:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 218
Таки ламповая история, плюс
Зарегистрирован: 18.06.2012
#10 написал: xlarafitum
Сегодня, 16:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 163
Цитата: Марьюшка
История интересная. Только не понятно, почему разозлилась то русалка?

Наверное, потому что её увидели...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#11 написал: NatLi
Сегодня, 17:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Речка "мелкая, быстрая" и вдруг глубина больше четырёх метров..............
Зарегистрирован: 14.06.2012
#12 написал: Barbelo
Сегодня, 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 178
Сама их встречала. И кто-то выше писал про рыбий хвост. У русалок его не бывает. Если вы конечно не стёбнули. За рассказ плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2019
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