Заколка для русалки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 751 Комментарии: 12 +16 Сегодня, 07:02 by

Решил как-то я на рыбалку в свое заветное место податься, был июль, и я взял с собой свою шестилетнюю дочку Лену. Погрузил на машину резиновую лодку, удочки, провиант, и поехали мы в места красоты неописуемой. Приехали к речке, а река там была, словно в горах, — мелкая, быстрая, с чистой студеной водой.Накачал я свою надувную лодку, и мы с малышкой поплыли по течению, легли на дно лодки и в небе облака рассматриваем, вода качает и баюкает.Вдруг Ленка что-то увидела и говорит:- Смотри, папа, там водяная тетя.Я действительно мельком увидел в камышах женщину с большим животом и длинными волосами, она скрылась в камышах так быстро, что я подумал: "Не примерещилось ли мне?"- Ну купается, пусть купается, и нечего подглядывать за людьми, - заворчал я на Ленку.И поплыли мы себе дальше. А сам лежу и думаю: "И чего ей, беременной, взбрело в голову купаться в такой студеной воде?"Плыли мы так еще минут пятнадцать, а потом я заметил, что уже не плывем мы, а на месте кружимся.Пока я на дне лодки нежился, на облака смотрел, нас на глубину занесло, да еще в водоворот. Стал я удочками дно ощупывать, удочки метра четыре, а все равно до дна не достают, да еще и чувствую: течение на глубине сильное. Приналег на весла - не могу выгрести. Испугался нешуточно. Связал из удочек да крюка железного что-то вроде багра и пытаюсь хоть за что-то на берегу зацепиться, камыши ломаются, а ни до чего больше не дотянусь. Положение - хоть плачь, а тут еще Ленка забеспокоилась, почувствовала мой страх, наверное.- Это мы, наверное, водяную тетю разозлили, - говорит Ленка. Затем как заплачет, - выпусти нас, мы же тебе ничего плохого не сделали.Затем вытащила из волос свою любимую заколку из ярких камешков и в воду бросила.И что бы вы думали? Лодку словно что-то к краю подтолкнуло, и я смог багром за корягу зацепиться, подтянулся к берегу, и с реки дали деру. Я нес растрепанную Ленку на руках и мне было стыдно. Получается, что не я - мужик - ее спас, а она - сказок начиталась да и умницей оказалась.Дома жена спросила Лену:- Где заколку "посеяла"?- А ее теперь русалка носит, - ответила Лена. А я подумал: "Вот так правду сказала, а попробуй поверь". Больше я на ту реку не ездил.Автор неизвестен.

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