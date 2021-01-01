Мертвые забирают живых

Мельпомена Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:42 by

Пишу эту историю потому, что хочу убедиться - это не случайно, и кто-то еще сталкивался с подобным.У моей подруги по университету, Иры, в августе 2020 года умерла бабушка от известной инфекции. Женщине на момент заражения было 87 лет, помимо общих старческих болячек, ничего серьезного со здоровьем не имела. Она довольно долго болела, лежала в реанимации Краевой больницы на ИВЛ, но врачи ничего сделать не смогли. Бабуля покинула этот мир.Ира была очень привязана к своей бабуле, при жизни она часто приезжала к ней в деревню, помогала по хозяйству, делилась с ней своими переживаниями, студенческой жизнью, обращалась за советами, почти ежедневно звонила ей, когда находилась в городе. В общем, бабушка была для нее словно подруга, и ее смерть очень сильно подкосила Иру. После того, как мы узнали о смерти ее бабули, собрали денег на похороны кто сколько мог, на поминки нас не пригласили, зато позже Ира собрала своих близких друзей по этому поводу у себя в квартире. Мы сидели, пили чай, разговаривали, слушали воспоминания подруги о родственнице. И вдруг мой взгляд упал на полку с фотографиями. Там, среди прочих фото, стояли фотографии в двойной рамке, на одной из них был изображен отец Иры, а на второй - бабуля, причем фото было черно-белым, а снизу наискосок была черная лента. Меня это фото, мягко говоря, напугало. Раньше я этой фоторамки у подруги не видела. Сама картина рядом двух людей - одного живого, а второго недавно умершего, да еще и в таком цветном контрасте, - создавала впечатление чего-то неправильного. Я спросила у Иры, когда это она распечатала эти фото, и она ответила, что буквально на той неделе. На мой же вопрос, почему она решила одной фоторамкой объединить живого отца и уже мертвую бабушку, Ира ответила, что хотела, чтобы фото бабули было на виду, а фотография отца уже давно валялась бесхозная, рамка в магазине была только двойная, вот так и получилось случайно. Я стала говорить ей о том, что неправильно это все, не должны вместе стоять фото живых и мертвых, а она лишь отмахнулась.Не знаю, совпадение это или нет, но отец Иры скончался спустя неделю после этой нашей панихиды. Молодой здоровый мужчина погиб в ДТП под Красноярском. Бабуле на тот момент не было еще 40 дней.

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