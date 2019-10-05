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Истории из жизни

Предчувствие смерти

Мама моя жила последние семь лет со мной, с моей семьей. Конечно, болела, как большинство пожилых людей, но ей было всего 65 лет.
Снится сон 1 августа 2020 года, что зовет ее бабушка с собой и говорит: "Доченька, умрешь ты ровно через две недели, устала ты тут, болеешь сильно". Мама, конечно, расстроилась, я ее успокаивала, что все это неправда. Наступило 6 августа, она упала, на следующий день реанимация, и 17 августа мама моя скончалась, не приходя в сознание.

Для нас остается и есть огромная и большая утрата.
Объясните, может, кто знает, что это? Предчувствие или правда, что человек после смерти следит за судьбами своих родственников.
А также, когда она лежала в больнице, мне захотелось позвонить врачу-хирургу не вовремя, не как обычно… я звонила раз 100, никто не брал трубку, через два часа доктор ответил, сказал - идет только ухудшение… через час позвонили, сказали, что все, умерла. Откуда берется предчувствие?

На церемонии прощания с мамой произошёл что-то необычное, после того как ее отпел священнослужитель, обошел три раза гроб, из центра груди вышло чуть непрозрачное, как будто с каплями воды, облако… медленно ушло вверх… что это было? Кто-нибудь сталкивался?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:01 by VologodskayaПросмотров: 224Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Смерть сон родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 02:32
+3
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Репутация: (74|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 920
Какая разница предчувствие это или они за нами смотрят, наверное, и то, и другое. Узнаем точно когда сами отойдём. Мать с дитем имеют сильную ментальную связь, чувствуют друг друга, моя точно знала в каком районе меня по ночам искать. Сейчас всё приходит, приходит и приходит, не понимаю что ей надо..
Извините автор, держитесь..
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 06:45
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 187
Скорее всего это часть души. Душа обрела покой. А вообще людям, особенно в возрасте, часто приходят во снах умершие родственники и сообщают о скорой смерти, или зовут их с собой.
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:42
0
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Репутация: (1069|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
У меня аналогичное мнение. Да, умершие родственники выходят на связь через сны и души отлетают в виде облачка. Только не понятно зачем эти сны. Чтобы в семье знали и морально - материально подготовились или успели покаяться , сделать последнее распоряжение?! Толку от таких снов - ноль. Все равно перед смертью не надышаться. Так говорят. Кому суждено умереть , тот умрет и это абсолютная истина, а сны эти с предупреждениями только нагнетают обстановку и приносят смуту и тревогу в души. Все можно исправить и предупредить кроме смерти.
Сочуствую автору, соболезную утрате. За историю Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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