Предчувствие смерти

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vologodskaya Просмотров: 224 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 00:01 by

Мама моя жила последние семь лет со мной, с моей семьей. Конечно, болела, как большинство пожилых людей, но ей было всего 65 лет.Снится сон 1 августа 2020 года, что зовет ее бабушка с собой и говорит: "Доченька, умрешь ты ровно через две недели, устала ты тут, болеешь сильно". Мама, конечно, расстроилась, я ее успокаивала, что все это неправда. Наступило 6 августа, она упала, на следующий день реанимация, и 17 августа мама моя скончалась, не приходя в сознание.Для нас остается и есть огромная и большая утрата.Объясните, может, кто знает, что это? Предчувствие или правда, что человек после смерти следит за судьбами своих родственников.А также, когда она лежала в больнице, мне захотелось позвонить врачу-хирургу не вовремя, не как обычно… я звонила раз 100, никто не брал трубку, через два часа доктор ответил, сказал - идет только ухудшение… через час позвонили, сказали, что все, умерла. Откуда берется предчувствие?На церемонии прощания с мамой произошёл что-то необычное, после того как ее отпел священнослужитель, обошел три раза гроб, из центра груди вышло чуть непрозрачное, как будто с каплями воды, облако… медленно ушло вверх… что это было? Кто-нибудь сталкивался?

Ключевые слова: Смерть сон родственники авторская история

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