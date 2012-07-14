Предсказание

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:43

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Mary3.11. Просмотров: 115 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 16:43 by

Бабушка моя, Марья Константиновна, ярая коммунистка и атеистка. Бабушка была сильная и самодостаточная женщина, родившая и одна вырастившая прекрасного сына, безумно любившая нас - двух внучек. Она жила одна в городе Тейково, часто приезжая к нам в Иваново. Где-то в середине 80- х, приехав к нам в гости, бабуля рассказала, что в поезде ехала с мужичком, а тот взялся предсказать ей год смерти. Глупость ужасная, но, возможно, у пожилых людей такие «знания» вызывают интерес. Так вот, проведя какие-то расчёты, этот предсказатель выдал бабушке информацию: «умрёшь ты, бабуля, в 75 лет, ни раньше и ни позже». Не знаю, почему моя бабушка, которая не верила ни в Бога, ни в черта, поверила этому проходимцу. С того момента она твёрдо уверилась - 75 лет её предел. Наступил 1991 год. В феврале бабуле исполнилось 75 лет, она была крепкая женщина, было подозрение на диабет, но все уговоры пойти к врачу заканчивались одним: мне 75. И все тут. В мае бабушка ушибла палец, а в июле началась гангрена.... В общем, ногу бабушке ампутировали, операцию она перенесла, а через день оторвался тромб, и мы её похоронили. На девятый день бабушка приснилось моей сестре, очень просила очки и палку (сказала, что ходить не может, похоронили её без ноги). Палку и очки мама, с разрешения родственников, положила в гроб умершего соседа. Бабушка снилась сестре ещё раз, сказала, что ей все передали, что она любит нас.Почему я решила рассказать эту историю? В ней нет ничего мистического, но, может быть, она заставит задуматься каждого о своём: горе-предсказателей не лезть в чужую жизнь и не портить её, пожилым людям не быть слишком упрямыми и принимать заботу близких, а детей более внимательно относится к старикам. Мой отец долго носил в себе боль от смерти бабушки, ругал себя, что надо было быть более настойчивым, что надо было заставить её сходить к врачу.

Ключевые слова: Бабушка предсказатель сон авторская история

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