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Истории из жизни / Сны

Предсказание

Бабушка моя, Марья Константиновна, ярая коммунистка и атеистка. Бабушка была сильная и самодостаточная женщина, родившая и одна вырастившая прекрасного сына, безумно любившая нас - двух внучек. Она жила одна в городе Тейково, часто приезжая к нам в Иваново. Где-то в середине 80- х, приехав к нам в гости, бабуля рассказала, что в поезде ехала с мужичком, а тот взялся предсказать ей год смерти. Глупость ужасная, но, возможно, у пожилых людей такие «знания» вызывают интерес. Так вот, проведя какие-то расчёты, этот предсказатель выдал бабушке информацию: «умрёшь ты, бабуля, в 75 лет, ни раньше и ни позже». Не знаю, почему моя бабушка, которая не верила ни в Бога, ни в черта, поверила этому проходимцу. С того момента она твёрдо уверилась - 75 лет её предел. Наступил 1991 год. В феврале бабуле исполнилось 75 лет, она была крепкая женщина, было подозрение на диабет, но все уговоры пойти к врачу заканчивались одним: мне 75. И все тут. В мае бабушка ушибла палец, а в июле началась гангрена.... В общем, ногу бабушке ампутировали, операцию она перенесла, а через день оторвался тромб, и мы её похоронили. На девятый день бабушка приснилось моей сестре, очень просила очки и палку (сказала, что ходить не может, похоронили её без ноги). Палку и очки мама, с разрешения родственников, положила в гроб умершего соседа. Бабушка снилась сестре ещё раз, сказала, что ей все передали, что она любит нас.

Почему я решила рассказать эту историю? В ней нет ничего мистического, но, может быть, она заставит задуматься каждого о своём: горе-предсказателей не лезть в чужую жизнь и не портить её, пожилым людям не быть слишком упрямыми и принимать заботу близких, а детей более внимательно относится к старикам. Мой отец долго носил в себе боль от смерти бабушки, ругал себя, что надо было быть более настойчивым, что надо было заставить её сходить к врачу.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:43
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 16:43 by Mary3.11.Просмотров: 115Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Бабушка предсказатель сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:45
+1
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Комментариев: 2 134
Увы, но сожалеть мы начинаем, когда уже ничего поделать не можем... За историю поставил плюс, +++
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#2 написал: Туманная Дымка
Сегодня, 16:49
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Не добавить, не отнять. Автор +!
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:16
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 821
Предсказателя бы по маковке настучать. А с пожилыми беда,
втемяшать что в голову — всё. Сушите весла. Трудно, даже невозможно переубедить.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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