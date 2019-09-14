Нечто на кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Public Republic Просмотров: 234 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:38 by

Эту историю рассказал мне мой дядя – мужчина очень брутальный и харизматичный. За свою жизнь он повидал немало и всегда мог разнообразить вечер парой-тройкой интересных историй. И от такого человека, прошедшего закалку жизнью, побывавшего в сотне передряг, никак не ожидаешь услышать каких-то мистических баек о встречи с чем-то неведомым и пугающим, но именно о такой встрече я сегодня вам и расскажу.Случилось это в далекие 90-е годы. Мир тогда стремительно менялся, только и успевай приспосабливаться! Моему дяде повезло, ведь был он как раз из таких людей, кому такие изменения нравились. К тому же именно на эти годы пришлась его молодость, а вместе с ней и друзья, постоянные посиделки и долгожданная свобода. И вот как-то раз кто-то из многочисленных друзей дяди пригласил его погостить в одну из бывших союзных республик. Недолго думая, молодой и горячий парень отправился в приятное путешествие.Не стану описывать всего времяпрепровождения молодых людей. Скажу лишь, что всем было весело, и каждый день встречал компанию всё новыми развлечениями. Тут и походы в лес, который дядя так любил, поездки в соседние города и, конечно же, выезды в лес с шашлыком и всем прилагающимся. В тот раз компания отправилась на озеро, как раз для такого отдыха. Ведь что может быть лучше, чем провести время с друзьями на природе?К несчастью, в тот день у дяди были какие-то дела в городе, и освободился он только к вечеру, когда вся компания уже была на озере. Но человек он упрямый, и если сказал, что приедет, то обязательно это сделает, несмотря ни на что. Время было уже позднее, последний автобус уехал полчаса назад, поймать попутку почти невозможно, что ещё остается? Только топать на своих двоих!По пути дорога давала крутой крюк, примерно в пять-шесть километров, огибая старое кладбище. Через него-то и решил сократить свой путь дядя, справедливо рассудив, что такая трата времени, для и так уже опоздавшего гостя, будет непозволительной. К тому же кладбище было католическим и достаточно ухоженным, с ровными, периодически пересекающимися прямыми дорожками. Так, выбрав направление, парень принялся пересекать кладбище.В те давние времена технологии вошли в жизнь людей не так сильно, как сейчас. Поэтому любой бывалый турист, протоптавший не одну лесную тропку, мог довольно точно сказать, сколько он прошел при помощи обычных наручных часов. Так и дядя, пересекая пристанище покойников в какой-то момент заволновался, что идет подозрительно долго, хотя само кладбище было достаточно небольшим. Дополнительной жути нагоняла стоявшая вокруг тишина, казавшаяся в ночной темноте особенно давящей и неприятной.В какой-то момент парень, понимая всю странность ситуации, решил остановиться и обдумать происходящее, а заодно попытаться услышать шум трассы. Дорога была недалеко, и звук редких машин был бы хорошо слышен в ночной тишине. Только вот эти самые машины всё не ехали…И вот, сидит путник на лавке, вокруг могилы, тишина, по земле клубится туман. И тут приходит ему явственное чувство взгляда в спину. Парень оборачивается и видит, как на соседнем участке, буквально метрах в тридцати, также на лавочке сидит нечто. Это было что-то большое и бесформенное, абсолютно черное и до безумия страшное. И лишь два, горящих неестественно ярким светом, жёлтых глаза выделялись на странном существе.Дядя моментально кинулся под лавку и, трясясь всем телом, замер. «Чтобы не смотрело на меня», - объяснял он потом своё странное действие. И тут, где-то вдали раздался долгожданный звук – проехал автомобиль. Не мешкая и секунды, парень рванул на звук, не разбирая дороги, ломясь сквозь кустарники и деревья. Вскоре он всё же выбрался на дорогу, откуда, не сбавляя темпа, побежал в город…Рассказывая эту историю, мой брутальный дядя покрывался мурашками, а глаза его начинали нехорошо бегать. Пожалуй, это далеко не самая страшная из тех историй, что рассказывал мой родственник, но, действительно, самая мистическая и необъяснимая.

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