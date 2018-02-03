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Истории из жизни

Рассказ одной девчонки

Гулял я в свои молодые годы с одной девушкой. Не знаю, будет ли она против того, что я расскажу её историю, но Бог даст...

Так вот, разговорились мы с ней на тему мистического, и поведала она мне свою историю о встрече с неведомым.
Замечу: я ей тогда поверил, да и сейчас не сомневаюсь, что она рассказала мне правду. Девушка не обладает чувством юмора и воспринимает всё серьёзно, да и была она тогда не одна.

Так вот, возвращалась она тогда с подругой с какой-то вечеринки (годы - примерно середина восьмидесятых). По улице шли, которая идёт у нас от школы по окраине, мимо двухэтажек и своих домов. Улица, надо сказать, не лучшая в плане криминала, но, что делать, на конце улицы, в т-образном перекрёстке, стоит подстанция...

Идут себе девчонки, болтают о своём и... видят такое: мимо них, по параллельной улице, идёт мужчина (с ее слов), может, и женщина (кто там разберёт), роста не менее метров двух, в огромном плаще с капюшоном, а за ним (или за ней) следует платформа с ГРОБОМ.
Эта процессия заворачивает за угол подстанции и исчезает при вспышке света.
Далее была очень скорая пробежка домой...

Вот, собственно, и всё.
Я знаю ту подстанцию. За ней только забор техбазы. Куда там можно пропасть? Вопрос...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39 by lx3311Просмотров: 1 019Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Девушка улица человек в плаще процессия гроб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Schwindler
Сегодня, 13:08
+5
Группа: Авторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 91
Улица, надо сказать, не лучшая в плане криминала, но, что делать, на конце улицы, в т-образном перекрёстке, стоит подстанция...


Забавно построено предложение. Эдакая криминальная подстанция. Вообще изложено довольно сумбурно - платформа следует как? Левитирует? Едет на колёсах? Её несут карлики-транссексуалы? - немного не понял этот момент.
И с топографией небольшой непорядок, у меня, надеюсь: девочки шли по улице к подстанции на т-образном перекрёстке, никакие другие улицы не упоминаются, но процессия, внезапно, мимо них по параллельной улице? Но эта сумбурность придаёт правдоподобности. Плюсану.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:41
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1140|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 228
"Куда там можно пропасть? Вопрос.." А я бы другим в первую очередь заинтересовалась: Кто это ядриттвоюналево?) +

Цитата: Schwindler
изложено довольно сумбурно - платформа следует как? Левитирует? Едет на колёсах? Её несут карлики-

Вообще согласна, уточнить бы кое-какие моменты)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Летяга
Сегодня, 14:29
+3
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Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Цитата: Schwindler
Вообще изложено довольно сумбурно - платформа следует как? Левитирует? Едет на колёсах?

Думаю, что Автору именно так и рассказали, а он не уточнял. Так что и мы, скорее всего, не узнаем.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: conjure one
Сегодня, 16:10
+3
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4154|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 879
Возможно, дело всё в подстанции и электро-магнитных полях. Может, и месторасположение здесь играет свою роль, кто его знает) Само видение, конечно, не для слабонервных, а за историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 16:16
+2
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Репутация: (573|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 277
хотела написать (пока читала), но меня опередили.
я тоже не поняла логистику перемещения одних и других.
и что за платформа??
а то, что у девочки не было и нет чувства юмора - эт плохо. Жить тяжелее
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Schwindler
Сегодня, 16:24
+1
Группа: Авторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 91
Цитата: Pmariam
а то, что у девочки не было и нет чувства юмора - эт плохо. Жить тяжелее


Говорят, что музыкальный слух есть у всех, надо его развивать. Вот с чувством юмора аналогично, девочку веселить и регулярно петросянить надо было, глядишь, и сама бы заюморила в конце концов)).
Зарегистрирован: 3.02.2018
#7 написал: conjure one
Сегодня, 16:26
+1
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Репутация: (4154|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 879
Цитата: Pmariam
и что за платформа??


Скорее всего, это катафалк. Может, просто очень большой.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 16:28
+1
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Репутация: (1140|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 228
Цитата: Schwindler
Вот с чувством юмора аналогично,

Неа, с чувством юмора сложнее, оно закладывается в детском возрасте с 3 до 6,7 лет) а потом ...
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:55
+1
Группа: Авторы
Репутация: (153|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 279
Цитата: Tigger power
Цитата: Schwindler
Вот с чувством юмора аналогично,

Неа, с чувством юмора сложнее, оно закладывается в детском возрасте с 3 до 6,7 лет) а потом ...

Ну у моего одногруппника было плохо с юмором, тупо не понимал шуток. А как то раз даже неизаметили каким Макаром он начал шутить. И говорит Задорнов его расмешил да так что он в клоуна превратился. Палец показываешь а он от смеха под стол закатывается...видимо накопилось смеха в нем за все года. Вот выплескивает)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#10 написал: Madam Papillon
Сегодня, 18:50
+3
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 102
Ох уж эти подстанции. Охотно верю. Сама на подстанции 15 лет тружусь, чего только не было.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#11 написал: Летяга
Сегодня, 20:32
+1
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Репутация: (9221|-3)
Публикаций: 353
Комментариев: 6 713
Цитата: Tigger power
оно закладывается в детском возрасте с 3 до 6,7 лет) а потом ...

Не соглашусь. Знаю человека, который был убийственно серьёзным лет до 15. Потом прошло. Сейчас хохмач и приколист, но не насмешник. Дозрел.
А жить без чувства юмора тяжело, тут я с Pmariam полностью согласна.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#12 написал: Madam Papillon
Сегодня, 20:42
+1
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 102
Цитата: Nick.Yudin
Палец показываешь а он от смеха под стол закатывается...видимо накопилось смеха в нем за все года. Вот выплескивает)


Может просто веселое средство нашел?)))

Цитата: Tigger power
Неа, с чувством юмора сложнее, оно закладывается в детском возрасте с 3 до 6,7 лет) а потом ...


У меня внучку 9 месяцев, а он пытается нас передразнивать, когда кашляем или чихаем, и сам хохочет над этим. Видимо с молоком матери закладывается. У нас в семье все очень позитивные, с шутками засыпаем и просыпаемся, как говорится. Но только с добрыми шутками)))
Зарегистрирован: 5.10.2016
#13 написал: M717
Сегодня, 21:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 735
Я знаю ту подстанцию. За ней только забор техбазы. Куда там можно пропасть? Вопрос...

Ответ: На техбазу.
Ну шел себе высокий человек, вез за собой тачку со стальным элкетрошкафом на ту самую техбазу, а девочкам без чувства юмора с пьяных юных глаз привиделось страшное)
Не знаю, будет ли она против того, что я расскажу её историю

Она просто вас засудит за нарушение авторских прав, да и все. smile
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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