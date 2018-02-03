Рассказ одной девчонки

Рассказ одной девчонкиГулял я в свои молодые годы с одной девушкой. Не знаю, будет ли она против того, что я расскажу её историю, но Бог даст...
Так вот, разговорились мы с ней на тему мистического, и поведала она мне свою историю о встрече с неведомым.
Замечу: я ей тогда поверил, да и сейчас не сомневаюсь, что она рассказала мне правду. Девушка не обладает чувством юмора и воспринимает всё серьёзно, да и была она тогда не одна.
Так вот, возвращалась она тогда с подругой с какой-то вечеринки (годы - примерно середина восьмидесятых). По улице шли, которая идёт у нас от школы по окраине, мимо двухэтажек и своих домов. Улица, надо сказать, не лучшая в плане криминала, но, что делать, на конце улицы, в т-образном перекрёстке, стоит подстанция...
Идут себе девчонки, болтают о своём и... видят такое: мимо них, по параллельной улице, идёт мужчина (с ее слов), может, и женщина (кто там разберёт), роста не менее метров двух, в огромном плаще с капюшоном, а за ним (или за ней) следует платформа с ГРОБОМ.
Эта процессия заворачивает за угол подстанции и исчезает при вспышке света.
Далее была очень скорая пробежка домой...
Вот, собственно, и всё.
Я знаю ту подстанцию. За ней только забор техбазы. Куда там можно пропасть? Вопрос...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39 by lx3311Просмотров: 1 019Комментарии: 13
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