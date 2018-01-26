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Истории из жизни

Смерть увидел

Эту историю мне рассказал мой Дядя.

Ну поехали! Дядя мой в детстве в деревне жил. С ним жили Мать, Отец и Дед. Вроде, на тот момент его брат с сестрой не родились еще. Жили они скромно и нелегко, как и большинство проживавших в деревнях, в то время, людей. Дом, в котором они проживали, вроде был сделан из дерна. Ну, в то время дерневые дома не редкость были, в силу слабого финансового положения. Ну это я так, чтобы немного вас в атмосферу погрузить. В доме том была комната большая, в которой Дядя спал, а рядом, через проход, другая комната была без двери, где Дед спал, и лежанка его была с дядиной кровати видна. Дяде моему тогда было вроде меньше 10 лет. В один из вечеров он, как обычно, лег спать и в какой-то момент проснулся, и увидел, как над Дедом стоит сущность - это была женщина в длинном одеянии с капюшоном, одеяние было светлое, и от этой женщины исходил голубой свет, что-то типа ауры. Женщина некоторое время просто стояла над Дедом и потом наклонилась к его лицу, побыла немного в таком положении, выпрямилась и удалилась. Дядя после этого вставать и проверять, куда делась эта женщина, не стал, хотя он говорит, что страха особого это не вызвало.

Наутро в комнате Деда были родители, Дядя встал с лежанки, вошел в комнату, Дед лежал на лежанке, и родители сказали, что Дед умер. Дядя рассказал про то, что видел ночью, родителям, они особо всерьез это не восприняли. В общем, непонятно смерть это приходила или ангел, но понятно, что эта сущность приходила к Деду и была связана с тем, что он умер. Вот такую вот интересную историю мне Дядя рассказал!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:58 by SibiryakПросмотров: 832Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Сущности смерть ангел чертовщина жуть призраки авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 15:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 166
Ну в бело-голубых тонах это наверное хорошо. Не в чёрном и с косой.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: stahlratte
Вчера, 15:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 270
Моя сестра как то в детстве видела женскую фигуру в белом, сидящую на софе у деда. Мы тогда в деревне гостили и спали в одной комнате с дедом. Да, бабушка это быть не могла, потому что из соседней комнаты прекрасно было слышно, как она похрапывает, я тоже спала, а больше никого и не было в доме. Но потом никто не умер, по крайней мере в то время. Склоняюсь к тому, что прабабка навещала
Зарегистрирован: 18.01.2013
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 15:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 294
Наши стереотипы не дают посмотреть на ситуацию шире. Может это вообще не тот и не другой были. А вообще душа чья-нибудь. Не обязательно же Смерть должна лично явиться. Может её посланник. Мы привыкли думать, что Смерть в чёрном одеянии ходит. Но кто её видел??
Я думаю, что это был посланник Смерти. Он пришёл и проверил, что все случилось и всё.
Плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1645|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 208
А почему Дядя и прочие, не имена собственные, с большой буквы?
Дядя, наверное, был в спросоночном состоянии и увидел то, что обычно не видят.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Попутчица
Вчера, 16:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 82
Как-то вспомнился сериал Зачарованные. У них там как раз на небе хранители ходили в белых плащах с капюшоном.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#6 написал: Шерри
Вчера, 17:27
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 299
Говорят, смерть ко всем приходит в разном обличии. В зависимости от того, как человек прожил жизнь.
Читала рассказ, где во время войны в госпитале мужчина видел, как за товарищами смерть приходила в виде красивой женщины.

плюсую
Зарегистрирован: 3.06.2019
#7 написал: DRUID
Вчера, 17:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 166
В сериале "Американская история ужасов" такая экстравагантная бабуся приходила в роли смерти.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: Tasy
Вчера, 18:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Цитата: Попутчица
Как-то вспомнился сериал Зачарованные. У них там как раз на небе хранители ходили в белых плащах с капюшоном.

Я тоже про сериал подумала, забрали деда в хранители..
Зарегистрирован: 28.06.2019
#9 написал: Sibiryak
Вчера, 18:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 36
Цитата: зелёное яблочко
А почему Дядя и прочие, не имена собственные, с большой буквы?
Дядя, наверное, был в спросоночном состоянии и увидел то, что обычно не видят.

Потому что я очень уважаю своих родственников !
Зарегистрирован: 20.09.2017
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:42
+1
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 421
Вполне возможно мальчик действительно видел, как говорится дети видят больше. А какая она эта смерть, кто его знает. И да, реально ведь кто-то придумал, что смерть - это бабка с косой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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