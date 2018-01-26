Смерть увидел

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sibiryak Просмотров: 832 Комментарии: 10 +12 Вчера, 14:58 by

Эту историю мне рассказал мой Дядя.Ну поехали! Дядя мой в детстве в деревне жил. С ним жили Мать, Отец и Дед. Вроде, на тот момент его брат с сестрой не родились еще. Жили они скромно и нелегко, как и большинство проживавших в деревнях, в то время, людей. Дом, в котором они проживали, вроде был сделан из дерна. Ну, в то время дерневые дома не редкость были, в силу слабого финансового положения. Ну это я так, чтобы немного вас в атмосферу погрузить. В доме том была комната большая, в которой Дядя спал, а рядом, через проход, другая комната была без двери, где Дед спал, и лежанка его была с дядиной кровати видна. Дяде моему тогда было вроде меньше 10 лет. В один из вечеров он, как обычно, лег спать и в какой-то момент проснулся, и увидел, как над Дедом стоит сущность - это была женщина в длинном одеянии с капюшоном, одеяние было светлое, и от этой женщины исходил голубой свет, что-то типа ауры. Женщина некоторое время просто стояла над Дедом и потом наклонилась к его лицу, побыла немного в таком положении, выпрямилась и удалилась. Дядя после этого вставать и проверять, куда делась эта женщина, не стал, хотя он говорит, что страха особого это не вызвало.Наутро в комнате Деда были родители, Дядя встал с лежанки, вошел в комнату, Дед лежал на лежанке, и родители сказали, что Дед умер. Дядя рассказал про то, что видел ночью, родителям, они особо всерьез это не восприняли. В общем, непонятно смерть это приходила или ангел, но понятно, что эта сущность приходила к Деду и была связана с тем, что он умер. Вот такую вот интересную историю мне Дядя рассказал!

Ключевые слова: Сущности смерть ангел чертовщина жуть призраки авторская история

Другие, подобные истории: