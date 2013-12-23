Поездка на дачу, или Пряничный домик. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:25

Sniff Просмотров: 36 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 14:25 by

- Поездку на море придется отложить, переносится мой отпуск, - вернувшись с работы, сказала мама.- У-у-у-у! - взвыли в голос близнецы, Соня и Денис. Папа нахмурился.- Хоть нойте, хоть не нойте - поедем попозже, обязательно. А пока отправитесь с папой на дачу, он еще прошлогодний отпуск не отгулял.- Дача, дача! - ворчал вечером Денис. - Чего мы на этой даче не видели, леса, что ли!- Но лес - это тоже интересно, - нерешительно сказала Соня. - Там грибы и зайчики, наверное...- И Баба Яга! - ехидно добавил Денис.Дачу нашли быстро, и через два дня близнецы вместе с папой приехали в деревню со смешным названием "Булкино". Хотя дети еще дулись, Булкино им понравилось. За свои восемь лет Соня с Денисом еще не видели настоящего колодца с ведром на цепи и настоящих живых козочек, которых можно было погладить.А совсем близко, только дорогу перебежать, был лес, где, конечно, жили зайцы, белки, а может, и медведи.Утром, наскоро попив чаю, близнецы пошли к папе просить его срочно сводить их в лес. Папа, отведя взгляд от ноутбука, подумал и ответил:- Давайте после обеда, сейчас мне некогда.Сергей Николаевич работал стоматологом и даже в отпуске не хотел бросать своих пациентов. Вот и сейчас он сверял бланки приема.- Пап, а можно мы погуляем возле дома?Отец посмотрел на парочку:- Даже не знаю... Если возле калитки - и не дальше. К лесу ни ногой, потом вместе сходим.Дети горячо заверили его, что будут тут, совсем рядом, и выскочили за дверь. На улице было пусто, ни людей, ни смешных вчерашних козочек, даже ни одного кота не видно.Хотя нет, видно! Возле дерева, на другой стороне дороги, сидел толстый серый кот, к которому и направились близнецы.- Ой, Денис, а это точно кот? - удивленно спросила Соня.Мальчик присмотрелся: кошачий хвост, пышные усы, а уши круглые, как у медвежонка. И черные кожаные ручки с пальчиками, как у человека или обезьянки.Зверек подпустил их совсем близко, а потом вдруг подпрыгнул и метнулся в лес. Дети дружно припустили за ним, про обещание не отходить от калитки, они, конечно же, и не вспомнили...

Ключевые слова: Дети близнецы лес кот авторская история

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