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Истории из жизни

Топот маленьких ножек

Историю рассказывала наша знакомая. Сейчас женщина уехала на пмж в Америку. Но вот, что было с ней еще буквально два года назад.

Пять лет назад она счастливо вышла замуж, будучи уже на 8 месяце беременности. А уже через месяц родила здоровенького мальчика. Они с мужем в нем души не чаяли, все для него делали и воспитывать старались правильно. Малыш рос умненький, но уж очень активный. И вот когда ему исполнилось три годика, перед родителями встала проблема - они были вынуждены вернуться на работу.

Для ребенка, естественно, наняли няню. Миловидную женщину средних лет, без детей, но которая очень их любила. И вот, с тех пор, у них в семье пошел разлад. Малыш начал часто болеть, ходил бледненький, перестал бегать, а просто сидел большее количество времени в манежике и играл.

Родители понять не могли, что с ним. Уж и к врачам носили разным, ничего никто не говорит. И вот, одна знакомая им говорит, что бы за женщиной этой последили, может, она что делает.

Знакомые установили скрытые камеры - и в первый же день наблюдения впали в шок. На видео было показано, как эта женщина, сварив что-то в кастрюльке, зажгла свечку и, водя ею над кастрюлей, что-то начала шептать. Прошептав, она дала это выпить малышу, и он сразу же успокоился, да и заснул.

Естественно, няню эту уволили в этот же день. А буквально через неделю малыш тяжело заболел. Он мог задыхаться, кашлять, синеть - но вроде они взяли болезнь под контроль. И вот, когда он уже начал идти на поправку, ночью у него случился приступ - скорая приехала не сразу, а они так и не смогли его откачать. В общем, малыш умер.

Тяжело представить, как они убивались - я видела тогда Маргариту, на ней не то, что лица не было… это была тень некогда красивой женщины. Муж её тоже похудел, ссутулился и в 30 стал похож на старика.

Похоронили они малыша своего, а буквально на 9 день, Марго начала слышать какие-то странные звуки из детской, будто топот маленьких ножек и то, как кто-то перебирает игрушки. Ей казалось, что она с ума сходит от того, что не может со смертью сына смириться. Но это стал слышать и муж.

Тогда они решили обратиться к знакомой бабке - рассказали всю историю. А она их отругала, что же раньше не пришли, ведь можно было бы малыша от той ведьмы спасти. А в могилу она его свела.

Насчет топота ножек бабка сказала, что это их сын приходит - но так как душа светлая, то после 40 дня он уйдет. А пока, она посоветовала им раскидать кое-где муку и посмотреть на следующий день.

Так они и сделали. Рассыпали на ночь муку, а утром… кое-где были видны слабенькие следы детских ножек. Они даже сфотографировали (жаль, фото не могу показать). А на 40 день все и правда пропало, теперь их малыш им только во сне приходит.

Автор - Verlaine.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17
Вчера, 17:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 681Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Знакомая беременность малыш няня болезни скрытые камеры смерть топот ножек

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Комментарии

#1 написал: Марго Ограм
Вчера, 17:32
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Очень странные родители, если увидели манипуляции, и ребенок на них среагировал, то надо было меры принимать соответствующие. А они к бабке пошли, когда топот стал мешать noknow
Зарегистрирован: 19.01.2020
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:40
0
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Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 831
А что детского сада не было или ребёночек не человек, что к нему нанимают чужого неизвестного человека, в качестве няни? Нынче дети для родителей, словно вещи из сэконд-хенда.
Мужчины, как правило, безмолвны, а женщины-мамы -тупые феминистки. Если не получается устроить малыша, пуская мама сидит, пока не посинеет, а мужик - пускай работает.
И медицина на ладан дышит, в упор никто не видит дыхательную недостаточность.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 02:00
0
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 688
За что дитё в могилу свела? Очень печальная история... +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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