Топот маленьких ножек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 681 Комментарии: 3 +8 Вчера, 17:17 by

Историю рассказывала наша знакомая. Сейчас женщина уехала на пмж в Америку. Но вот, что было с ней еще буквально два года назад.Пять лет назад она счастливо вышла замуж, будучи уже на 8 месяце беременности. А уже через месяц родила здоровенького мальчика. Они с мужем в нем души не чаяли, все для него делали и воспитывать старались правильно. Малыш рос умненький, но уж очень активный. И вот когда ему исполнилось три годика, перед родителями встала проблема - они были вынуждены вернуться на работу.Для ребенка, естественно, наняли няню. Миловидную женщину средних лет, без детей, но которая очень их любила. И вот, с тех пор, у них в семье пошел разлад. Малыш начал часто болеть, ходил бледненький, перестал бегать, а просто сидел большее количество времени в манежике и играл.Родители понять не могли, что с ним. Уж и к врачам носили разным, ничего никто не говорит. И вот, одна знакомая им говорит, что бы за женщиной этой последили, может, она что делает.Знакомые установили скрытые камеры - и в первый же день наблюдения впали в шок. На видео было показано, как эта женщина, сварив что-то в кастрюльке, зажгла свечку и, водя ею над кастрюлей, что-то начала шептать. Прошептав, она дала это выпить малышу, и он сразу же успокоился, да и заснул.Естественно, няню эту уволили в этот же день. А буквально через неделю малыш тяжело заболел. Он мог задыхаться, кашлять, синеть - но вроде они взяли болезнь под контроль. И вот, когда он уже начал идти на поправку, ночью у него случился приступ - скорая приехала не сразу, а они так и не смогли его откачать. В общем, малыш умер.Тяжело представить, как они убивались - я видела тогда Маргариту, на ней не то, что лица не было… это была тень некогда красивой женщины. Муж её тоже похудел, ссутулился и в 30 стал похож на старика.Похоронили они малыша своего, а буквально на 9 день, Марго начала слышать какие-то странные звуки из детской, будто топот маленьких ножек и то, как кто-то перебирает игрушки. Ей казалось, что она с ума сходит от того, что не может со смертью сына смириться. Но это стал слышать и муж.Тогда они решили обратиться к знакомой бабке - рассказали всю историю. А она их отругала, что же раньше не пришли, ведь можно было бы малыша от той ведьмы спасти. А в могилу она его свела.Насчет топота ножек бабка сказала, что это их сын приходит - но так как душа светлая, то после 40 дня он уйдет. А пока, она посоветовала им раскидать кое-где муку и посмотреть на следующий день.Так они и сделали. Рассыпали на ночь муку, а утром… кое-где были видны слабенькие следы детских ножек. Они даже сфотографировали (жаль, фото не могу показать). А на 40 день все и правда пропало, теперь их малыш им только во сне приходит.Автор - Verlaine.

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