Русалки на речке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 703 Комментарии: 5 +17 Вчера, 10:40 by

Эту историю я излагать не собиралась по той причине, что в ее подлинности на 100% не была уверена, меня попросили ее рассказать на этом сайте.Это случилось летом. в 50-е годы прошлого века, в том же селе Бутырки, Жирновкий р-н. Село Бутырки до сих пор считается достаточно глухим, затерявшимся где-то в бескрайних полях. Это юг России, и если есть что-то, напоминающее райское место, то я бы отнесла именно это село. Я уже описывала немного его в рассказе “Огненный шар”. В общем, на протяжении всего села протекает узкая река – змейкой, Щелкан.Когда-то, после отмены крепостного права, крестьяне стали селиться вдоль этой реки, практически у каждого дома был свой вход и подмосток на эту речку, в конце огорода. Речушка Щелкан – это приток реки Медведицы. Щелкан – узкая река не более 10 метров в ширину, а то и уже, но очень глубокая. По краям спускаются густые Ивы, камыши, водяные лилии, много устриц речных.Герой этой истории – некий Петр Иванович, он наш родственник, но не по прямой линии, по какой – сама не знаю, дотошно не интересовалась. Со слов бабушки он был любитель выпить, и про него говорили, что только с пьяных глаз не привидится, особо веры этому человеку нет. Но вот он к этой истории никогда не относился с юмором и клялся, что не привидится такое, даже с пьяных глаз.Шел он откуда-то к себе домой, лето, легкий туман, сумерки спустились, но до конца еще не стемнело. Настроение у него было приподнятое, лето, зной спал. Вдруг услышал он пение, да такое пение, на каких-то высоких чистых нотах.Пели девичьи голоса, пение завораживающие, слов не разобрать. Ну он, конечно, направился к реке, и, батюшки, сидят на ветвях ив, уходящих в воду, четыре девицы, волосы у всех распущенные, длиннющие, они сидят к нему спиной и поют.«С ума что ли сошли, – пронеслось у него в голове, - это что за хор, ночью в реке». Но он замер, в его наверняка нетрезвой голове не мог сложиться пазл, какого черта все это происходит и кто они такие.Но вдруг одна девица обернулась на него, она посмотрела какими-то рыбьими холодными глазами.«Утопленницы что ли», – пронеслось у него в голове, взгляд не человека, пустой отстраненный, холодный, неживой. И тут она нырнула в реку, за ней все остальные девицы, у всех показались рыбьи хвосты. И все, в один миг ни пения, ни девиц.В селе ему никто не верил, говорили, что меньше надо пить!Автор - Ангелина.

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