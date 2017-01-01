Сон или явь?

Лисеевна Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:19 by

Всем добрый день. Я у вас первый раз, поэтому прошу - сильно не нападайте. Хочу рассказать вам про мои сны, которые многие из моих знакомых считают странными. Как считаю я? Да, по мне, они тоже странные.Когда я была маленькой и ещё жила вместе с родителями, я жила в одной комнате с братом.Однажды ночью я от чего-то просыпаюсь, не могу сейчас сказать от чего, но моя кровать располагалась так, что как только я открываю глаза, то сразу вижу дверь. В этот раз я открыла глаза и увидела, как открывается дверь и входит бабушка в белой сорочке с распущенными волосами, я не отрываясь смотрела на нее, но почему-то кричать не стала, не могу сказать, потому что не могла или потому что не хотела. Я следила глазами за этой бабушкой, она подошла к моей кровати и отогнула у меня одеяло (я всегда люблю спать, когда одеяло до подбородка), бабушка со мной не разговаривала, она молча отогнула одеяло, в руке у нее была мокрая губка, она стала меня ею протирать в области груди. Это продолжалось недолго, я зажмурила глаза, а когда открыла, то никого уже не было. Сон это был или нет - хочу думать, что сон.Наутро я рассказала все маме, брат ничего не видел и не слышал, она немного ужаснулась от этого, но чтобы вы были немного в курсе, расскажу о нашей семье. Мама у меня забеременела довольно рано, сначала старшим братом, потом мной и моим братом (мы двойняшки). Папа со своей мамой жили в г. Кемерово, свекровь почему-то не очень любила мою маму и всячески хотела родителей рассорить, мама рассказывала, что постоянно в одежде находила иголки, но значения этому не придавала. В итоге, когда нам было годика два, папа ушел от мамы, и она осталась одна с тремя детьми, но она сильная и смогла выкарабкаться. Я папу не помню совсем, а бабушку и подавно, но мама рассказывала, что она занималась чем-то черным, подробностей я не знаю.Так вот, когда я рассказала это маме, она подумала, что бабушка болеет и хочет кому-то передать свою силу. Я не знаю, возможно ли такое, я не запомнила лицо той, которая меня обмывала, но когда я посмотрела фотографии бабушки, то заметила, что роста они одинакового, невысокого.Если вам будет интересно, я ещё поделюсь своими странными снами, я уже не маленькая, но странные сны одолевают меня до сих пор. Слава Богу, хоть не каждый день.

Ключевые слова: Бабушка сон кровать губка сила семья авторская история

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