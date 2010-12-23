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Истории из жизни

Мой идеальный Ангел-хранитель

Я считаю, что каждый человек приходит в мир (рождается) с какой-то определенной целью, разница лишь в том, сколько времени потребуется для её достижения. Минусом в этом является незнание этой цели и всяческие жизненные преграды. Несомненным же плюсом - наличие безмолвного персонального помощника , ведущего по жизни - Ангела-хранителя.

Со мной, с раннего детства, приключалось много необъяснимых и даже мистических происшествий. Сначала, я, возможно, в силу возраста, не придавала им значения, а затем, когда таких случаев стало слишком много, да и я сама повзрослела - то стала искать им объяснения на мистических сайтах, посвящённых необъяснимому, а также штудировать подобного рода литературу.
Но, увы, мистика - это не математика, и чётких формул и определений у моих ситуаций, поступков и снов, я нигде не нашла. Везде лишь гипотезы и, порой, взаимоисключающие друг друга теории.

Возможно, именно на этом сайте я, с помощью комментирующих, найду ответы на свои нестандартные, многочисленные случаи из жизни. Опишу пока три из них.

Случай первый.
Моя мама родом из Москвы и, хоть уже и привыкла к величественной красоте и относительной тиши Урала, часто скучает по суматохе и шуму столицы. И поэтому я с родителями, почти с пелёнок, часто навещала московских родственников. Мне такие поездки всегда нравились, так как у меня там была превосходная компания по играм, в виде на три года старшей меня сестры и брата-ровесника.
Там и случились первые мне запомнившиеся, не совсем обычные истории.

Мне было 4 года, и я находилась в гостях, в Москве. Взрослые разговаривали о чём-то своём, не интересном для нас, детей, и мы решили устроить "свои" игры. Судя по воспоминаниям, это были банальные "догонялки". Бегая, мы разыгрались настолько, что 3-х комнатная квартира нам показалась тесной, и мы перенесли свою беготню в подъезд. Брат почти догнал меня, а впереди был тупик. Казалось, исход игры был предрешён, но вдруг сбоку, на небольшом возвышении я увидела прозрачную дверь, толкнула и буквально влетела в неё. Я подумала, что эта дверь ведёт на общеподъездный балкон, но... Словами не передать тот ужас, который я испытала, очутившись зависшей на маленькой площадке (не более полуметра шириной, и ограждённой 30-сантиметровым бортиком) на высоте 34 (!!!)этажа. Люди и дома подо мной казались меньше муравьёв. Я же, по инерции двигаясь вперёд, должна была, несомненно, упасть вниз, окончив свою игру, размазавшись по асфальту. Как вдруг почувствовала, что мои руки будто упёрлись в какую-то невидимую, будто резиновую, оттолкнувшую меня стену, и я упала, отлетев назад, в подъезд.

Старшая сестра, оценив возможный исход "догонялок", заревела, словно иерихонская труба, на весь подъезд, к её рёву присоединился и брат, а я от не прошедшего ещё страха, могла лишь судорожно всхлипывать, прокручивая в голове мини-версию Москвы, увиденную мной под ногами. На эти громогласные вопли и столичная, и уральская родня выскочили в подъезд, и, ругая соседа (который выходит курить, открывает и не закрывает за собой окно, наподобие французского, показавшегося мне дверью) - загнали нас домой.
Став постарше и приезжая в Москву, я с опаской смотрела на импровизированный подъездный цветник (чем и являлась эта небольшая площадка за дверью-окном ) и думала, что же именно не дало мне упасть вниз.

Второй случай.
Произошёл там же, в Москве.
Стояло жаркое, удушливое лето и мы, задыхаясь в каменных джунглях столицы, решили поехать искупаться на Москва-реку. Родни, желающей освежиться, собралось много, человек 20 взрослых и с десяток детей. В ту пору мне исполнилось 7 лет, но я хоть и жила в небольшом городке Челябинской области, где водоёмы почти на каждом шагу, к стыду своему, совершенно не умела плавать. Этот недочёт и решили исправить мои неугомонные малолетние родственники. Пока взрослые располагались на пляже, мы, дети, похватав надувные игрушки, понеслись купаться. Набарахтавшись в воде, я, расслабившись, легла на надувной матрас, который стали тихо толкать по реке, плывшие рядом брат с сестрой.

Уж не знаю, насколько глубоко они меня "довезли", но, видимо, достаточно для осуществления коварного плана обучения меня плаванию .И вот, в тот момент, когда я нисколько не ожидала подвоха, дети резко опрокинули матрас.
Я чётко помню этот момент внезапного погружения в воду. Почему-то я даже не закрыла глаза и, опускаясь на дно, видела мелких рыбёшек и камешки.
Потом всё. Темнота.
Глаза я открыла от яркого слепящего света. Врачи, какие-то пищащие аппараты. Снова отключка.
Потом я в больничной палате, рядом плачет мама. Говорит, всё будет хорошо.

Моих "учителей по плаванию" наказали. Они и сами не ожидали, что я просто, без сопротивления, топориком пойду ко дну. Почему-то я даже не барахталась и не делала никаких попыток выплыть. Благо, на пляже, на вышке дежурили спасатели, они-то и вытащили меня из реки. Но проблема была в том, что я попала в подводное течение, и меня немного снесло по дну, и, к тому моменту, когда меня вытащили из воды, она уже попала мне в лёгкие. Переизбыток воды в лёгких спровоцировал 2-ух минутную остановку сердца.
В больнице я провела несколько дней, и врач, при выписке, сказал моей маме, что я чудом выжила и, что у меня сильный Ангел-хранитель.

Третий случай.
Очередной раз я могла погибнуть летом, когда мне было 10 лет.
Мама и папа хотели провести отпуск всей семьёй и, подгадав время, взяли его на июнь. Поехать отдыхать решили на Чёрное море и забронировали билеты на 3-е число.
Я очень радовалась запланированной поездке и прожужжала подругам все уши про неё.
Чемоданы были собраны, всё готово, и тут я стала испытывать какое-то непонятное беспокойство.

В ночь со второго на третье июня мне снились кошмары. Будто повсюду огонь, я горю заживо, ползу по земле и задыхаюсь от едкого удушливого дыма; везде вокруг кричат, обезумевшие от боли, грязные, все в крови, люди...
Сон был настолько реален, что я проснулась закашлявшись. Мне будто не хватало воздуха. И у меня появилось чёткое осознание, что нам ни в коем случае нельзя ехать в эту поездку.
Я плакала и умоляла родителей никуда не ездить, рассказывала им о своём сне, но они, естественно, были непреклонны к моим мольбам и списали всё на мои волнения перед отдыхом.

Полдня я не находила себе места, меня мучило предчувствие огромной беды, и я решилась на крайние меры. Перед самым выходом на поезд, я... просто сбежала из дома (хотя была ребенком идеального послушания). До самого вечера я просидела в подъезде, через несколько домов от нашего. Потом, когда стемнело, пошла домой.
Родители в то время сбились с ног, разыскивая меня.
Нужно ли говорить, каких знатных люлей я отхватила за свой побег?

Утром 4 июня 1989 г., включив телевизор, из новостей, мы узнали, что в результате мощного взрыва газа на Транссибирской магистрали, в районе г. Аша Челябинской области, потерпели страшную катастрофу и сгорели два пассажирских поезда. Их вагоны, словно бумажные, смяло и разорвало на части. Мощность взрыва была сопоставима с ядерным взрывом в Хиросиме. Ударной волной выбило стёкла в домах на расстоянии 15 км от эпицентра взрыва. Столб огня, похожий на ядерный гриб, был виден за сотни километров.
Всего в этой жуткой катастрофе погибло 780 человек, из которых 181 дети. Более 600 человек были тяжело ранены и искалечены.

Одним из поездов был именно наш "Новосибирск-Адлер", в который мы не сели из-за моего побега. И то, что мы не погибли в этой катастрофе, я считаю заслугой моего идеального Ангела-хранителя.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:20 by Елена ЛисПросмотров: 393Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Дверь поезд предчувствие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 19:30
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 975
Фига се. Особенно про поезд впечатлило. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Елена Лис
Вчера, 19:57
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 31
Цитата: Баба Клава
Фига се. Особенно про поезд впечатлило. Плюс.

Спасибо. И это только часть того, что происходило со мной. Может соберусь, напишу ещё. Я своими историями даже некоторых закоренелых скептиков перевоспитала :), и они начали верить что не всё можно объяснить с научной точки зрения.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Eulalia
Вчера, 20:48
+2
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 490
По поводу второй истории..вот действительно, у семерых нянек дитё без глаза. Столько родственников взрослых собралось, с детьми, и как-бы за детьми следить нужно, особенно когда они в воде, не?

Ангел-хранитель действительно сильный, интересно, кто он, быть может, умерший родственник?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:05
+1
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Очень классные истории! good У меня тоже иногда бывает нехорошее предчувствие... Тьфу-тьфу, чтоб хоть раз оно закончилось чем-то подобным. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#5 написал: Елена Лис
Вчера, 22:49
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 31
Цитата: Eulalia
По поводу второй истории..вот действительно, у семерых нянек дитё без глаза. Столько родственников взрослых собралось, с детьми, и как-бы за детьми следить нужно, особенно когда они в воде, не?

Ангел-хранитель действительно сильный, интересно, кто он, быть может, умерший родственник?

Не знаю даже. Я, кстати и не задумывалась, что это может быть родственник, но если бы не он - я бы точно уже не писала здесь:)
Зарегистрирован: 26.10.2020
#6 написал: Jako tako
Вчера, 23:12
+1
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Репутация: (62|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 564
Сильно. Я про эту катастрофу слышала часто, поскольку росла в тех местах. Но в 89 мне было ещё очень мало лет, чтобы помнить все лично. Ангел и правда сильный. Конечно из родственников. Кто ещё может так заботиться.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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