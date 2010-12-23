Мой идеальный Ангел-хранитель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Лис Просмотров: 393 Комментарии: 6 +12 Вчера, 19:20 by

Я считаю, что каждый человек приходит в мир (рождается) с какой-то определенной целью, разница лишь в том, сколько времени потребуется для её достижения. Минусом в этом является незнание этой цели и всяческие жизненные преграды. Несомненным же плюсом - наличие безмолвного персонального помощника , ведущего по жизни - Ангела-хранителя.Со мной, с раннего детства, приключалось много необъяснимых и даже мистических происшествий. Сначала, я, возможно, в силу возраста, не придавала им значения, а затем, когда таких случаев стало слишком много, да и я сама повзрослела - то стала искать им объяснения на мистических сайтах, посвящённых необъяснимому, а также штудировать подобного рода литературу.Но, увы, мистика - это не математика, и чётких формул и определений у моих ситуаций, поступков и снов, я нигде не нашла. Везде лишь гипотезы и, порой, взаимоисключающие друг друга теории.Возможно, именно на этом сайте я, с помощью комментирующих, найду ответы на свои нестандартные, многочисленные случаи из жизни. Опишу пока три из них.Случай первый.Моя мама родом из Москвы и, хоть уже и привыкла к величественной красоте и относительной тиши Урала, часто скучает по суматохе и шуму столицы. И поэтому я с родителями, почти с пелёнок, часто навещала московских родственников. Мне такие поездки всегда нравились, так как у меня там была превосходная компания по играм, в виде на три года старшей меня сестры и брата-ровесника.Там и случились первые мне запомнившиеся, не совсем обычные истории.Мне было 4 года, и я находилась в гостях, в Москве. Взрослые разговаривали о чём-то своём, не интересном для нас, детей, и мы решили устроить "свои" игры. Судя по воспоминаниям, это были банальные "догонялки". Бегая, мы разыгрались настолько, что 3-х комнатная квартира нам показалась тесной, и мы перенесли свою беготню в подъезд. Брат почти догнал меня, а впереди был тупик. Казалось, исход игры был предрешён, но вдруг сбоку, на небольшом возвышении я увидела прозрачную дверь, толкнула и буквально влетела в неё. Я подумала, что эта дверь ведёт на общеподъездный балкон, но... Словами не передать тот ужас, который я испытала, очутившись зависшей на маленькой площадке (не более полуметра шириной, и ограждённой 30-сантиметровым бортиком) на высоте 34 (!!!)этажа. Люди и дома подо мной казались меньше муравьёв. Я же, по инерции двигаясь вперёд, должна была, несомненно, упасть вниз, окончив свою игру, размазавшись по асфальту. Как вдруг почувствовала, что мои руки будто упёрлись в какую-то невидимую, будто резиновую, оттолкнувшую меня стену, и я упала, отлетев назад, в подъезд.Старшая сестра, оценив возможный исход "догонялок", заревела, словно иерихонская труба, на весь подъезд, к её рёву присоединился и брат, а я от не прошедшего ещё страха, могла лишь судорожно всхлипывать, прокручивая в голове мини-версию Москвы, увиденную мной под ногами. На эти громогласные вопли и столичная, и уральская родня выскочили в подъезд, и, ругая соседа (который выходит курить, открывает и не закрывает за собой окно, наподобие французского, показавшегося мне дверью) - загнали нас домой.Став постарше и приезжая в Москву, я с опаской смотрела на импровизированный подъездный цветник (чем и являлась эта небольшая площадка за дверью-окном ) и думала, что же именно не дало мне упасть вниз.Второй случай.Произошёл там же, в Москве.Стояло жаркое, удушливое лето и мы, задыхаясь в каменных джунглях столицы, решили поехать искупаться на Москва-реку. Родни, желающей освежиться, собралось много, человек 20 взрослых и с десяток детей. В ту пору мне исполнилось 7 лет, но я хоть и жила в небольшом городке Челябинской области, где водоёмы почти на каждом шагу, к стыду своему, совершенно не умела плавать. Этот недочёт и решили исправить мои неугомонные малолетние родственники. Пока взрослые располагались на пляже, мы, дети, похватав надувные игрушки, понеслись купаться. Набарахтавшись в воде, я, расслабившись, легла на надувной матрас, который стали тихо толкать по реке, плывшие рядом брат с сестрой.Уж не знаю, насколько глубоко они меня "довезли", но, видимо, достаточно для осуществления коварного плана обучения меня плаванию .И вот, в тот момент, когда я нисколько не ожидала подвоха, дети резко опрокинули матрас.Я чётко помню этот момент внезапного погружения в воду. Почему-то я даже не закрыла глаза и, опускаясь на дно, видела мелких рыбёшек и камешки.Потом всё. Темнота.Глаза я открыла от яркого слепящего света. Врачи, какие-то пищащие аппараты. Снова отключка.Потом я в больничной палате, рядом плачет мама. Говорит, всё будет хорошо.Моих "учителей по плаванию" наказали. Они и сами не ожидали, что я просто, без сопротивления, топориком пойду ко дну. Почему-то я даже не барахталась и не делала никаких попыток выплыть. Благо, на пляже, на вышке дежурили спасатели, они-то и вытащили меня из реки. Но проблема была в том, что я попала в подводное течение, и меня немного снесло по дну, и, к тому моменту, когда меня вытащили из воды, она уже попала мне в лёгкие. Переизбыток воды в лёгких спровоцировал 2-ух минутную остановку сердца.В больнице я провела несколько дней, и врач, при выписке, сказал моей маме, что я чудом выжила и, что у меня сильный Ангел-хранитель.Третий случай.Очередной раз я могла погибнуть летом, когда мне было 10 лет.Мама и папа хотели провести отпуск всей семьёй и, подгадав время, взяли его на июнь. Поехать отдыхать решили на Чёрное море и забронировали билеты на 3-е число.Я очень радовалась запланированной поездке и прожужжала подругам все уши про неё.Чемоданы были собраны, всё готово, и тут я стала испытывать какое-то непонятное беспокойство.В ночь со второго на третье июня мне снились кошмары. Будто повсюду огонь, я горю заживо, ползу по земле и задыхаюсь от едкого удушливого дыма; везде вокруг кричат, обезумевшие от боли, грязные, все в крови, люди...Сон был настолько реален, что я проснулась закашлявшись. Мне будто не хватало воздуха. И у меня появилось чёткое осознание, что нам ни в коем случае нельзя ехать в эту поездку.Я плакала и умоляла родителей никуда не ездить, рассказывала им о своём сне, но они, естественно, были непреклонны к моим мольбам и списали всё на мои волнения перед отдыхом.Полдня я не находила себе места, меня мучило предчувствие огромной беды, и я решилась на крайние меры. Перед самым выходом на поезд, я... просто сбежала из дома (хотя была ребенком идеального послушания). До самого вечера я просидела в подъезде, через несколько домов от нашего. Потом, когда стемнело, пошла домой.Родители в то время сбились с ног, разыскивая меня.Нужно ли говорить, каких знатных люлей я отхватила за свой побег?Утром 4 июня 1989 г., включив телевизор, из новостей, мы узнали, что в результате мощного взрыва газа на Транссибирской магистрали, в районе г. Аша Челябинской области, потерпели страшную катастрофу и сгорели два пассажирских поезда. Их вагоны, словно бумажные, смяло и разорвало на части. Мощность взрыва была сопоставима с ядерным взрывом в Хиросиме. Ударной волной выбило стёкла в домах на расстоянии 15 км от эпицентра взрыва. Столб огня, похожий на ядерный гриб, был виден за сотни километров.Всего в этой жуткой катастрофе погибло 780 человек, из которых 181 дети. Более 600 человек были тяжело ранены и искалечены.Одним из поездов был именно наш "Новосибирск-Адлер", в который мы не сели из-за моего побега. И то, что мы не погибли в этой катастрофе, я считаю заслугой моего идеального Ангела-хранителя.

Ключевые слова: Дверь поезд предчувствие авторская история

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