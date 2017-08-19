Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Твой идеальный, неземной, прекрасный лик,
Был слишком глуп и посмотрел я осторожно,
В моих ушах надолго замер жуткий крик...
Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Стали незрячими, увидевши, глаза...
Не покидай, во мгле без друга так тревожно,
Как щиплет раны мне соленая слеза!
Ты думаешь, что буду страшно злиться?
Тебя корить и всей душою проклинать?
Скажи, а каждому дано влюбиться?
Познать хоть часть того, что я успел познать!?
Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
И буду счастлив до моих последних дней,
Покуда знаю, что со мною друг надёжный,
Крылом укрывший мою душу от теней...
Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Твой идеальный, неземной, прекрасный лик,
Был слишком глуп и посмотрел я осторожно,
В моих ушах надолго замер жуткий крик...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24 by QustoПросмотров: 53Комментарии: 16
Ключевые слова: Ангел глаза друг любовь авторский стих