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Стихи

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Твой идеальный, неземной, прекрасный лик,
Был слишком глуп и посмотрел я осторожно,
В моих ушах надолго замер жуткий крик...

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Стали незрячими, увидевши, глаза...
Не покидай, во мгле без друга так тревожно,
Как щиплет раны мне соленая слеза!

Ты думаешь, что буду страшно злиться?
Тебя корить и всей душою проклинать?
Скажи, а каждому дано влюбиться?
Познать хоть часть того, что я успел познать!?

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
И буду счастлив до моих последних дней,
Покуда знаю, что со мною друг надёжный,
Крылом укрывший мою душу от теней...

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!
Твой идеальный, неземной, прекрасный лик,
Был слишком глуп и посмотрел я осторожно,
В моих ушах надолго замер жуткий крик...

Забыть тебя, мой Ангел, невозможно!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24 by QustoПросмотров: 53Комментарии: 16
+10

Ключевые слова: Ангел глаза друг любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:32
+3
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Репутация: (1394|0)
Публикаций: 546
Комментариев: 6 151
Стих классный, поэтичный. good +++ Но объясните мне, к чему это фото?! Как оно взаимосвязано с текстом?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 17:42
+3
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Репутация: (568|0)
Публикаций: 241
Комментариев: 2 037
Цитата: Сделано_в_СССР
Стих классный, поэтичный. good +++ Но объясните мне, к чему это фото?! Как оно взаимосвязано с текстом?


Стали незрячими, увидевши, глаза...


На фото слепой, тянущий руку. Он по моему замыслу обращается к Ангелу.
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:54
+1
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Репутация: (1394|0)
Публикаций: 546
Комментариев: 6 151
Цитата: Qusto
На фото слепой, тянущий руку. Он по моему замыслу обращается к Ангелу.

А верно, замечательно! blush правда я себе другой образ нарисовал в мыслях... blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#4 написал: Летяга
Сегодня, 17:54
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Репутация: (9509|-4)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 926
Я плюсанула, но осталась в непонятках. Вернее, мой личный ассоциативный ряд выстроился весьма причудливым образом))
Ангел был столь "прекрасен", что чел ослеп и оглох от собственного крика. Я думаю, он всю жизнь и спать боится. Вдруг Ангел приснится))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:02
+1
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Группа: Журналисты
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 546
Комментариев: 6 151
Цитата: Летяга
Ангел был столь "прекрасен", что чел ослеп и оглох от собственного крика.

Вот верно жаль если честно, увидел Ангела и такое потрясение....а может мы не так понимаем?! И вообще, ангелы вроде как помогают, а тут ослепил человека. Чудно, не повезло старику.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#6 написал: kusi
Сегодня, 18:03
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (2513|0)
Публикаций: 344
Комментариев: 6 728
Стих потрясающий! На столько эмоционально глубок, аж до мурашек.От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:04
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (739|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 444
Цитата: Летяга
Ангел был столь "прекрасен", что чел ослеп и оглох от собственного крика. Я

Тоже примерно такие представления. Хотя сначала думала, что ангел — девушка
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: Qusto
Сегодня, 18:05
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (568|0)
Публикаций: 241
Комментариев: 2 037
Цитата: Летяга
Я плюсанула, но осталась в непонятках. Вернее, мой личный ассоциативный ряд выстроился весьма причудливым образом))
Ангел был столь "прекрасен", что чел ослеп и оглох от собственного крика. Я думаю, он всю жизнь и спать боится. Вдруг Ангел приснится))


Так и есть он ослеп, но тем не менее не винит Ангела, потому что полюбил его всем сердцем, хоть и увидел всего лишь на миг, который дорого ему стоил. Стихи порой тяжело словами объяснить и я, блин, чертовски рад, что каждый находит в них что-то свое. Это значит, что все мы всё ещё чувствуем, пусть и каждый по своему. Спасибо за отзывы, ребята)
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:09
+1
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Публикаций: 546
Комментариев: 6 151
Цитата: зелёное яблочко
Хотя сначала думала, что ангел — девушка

Ну всё таки я не один так подумал! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#10 написал: Qusto
Сегодня, 18:11
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (568|0)
Публикаций: 241
Комментариев: 2 037
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Летяга
Ангел был столь "прекрасен", что чел ослеп и оглох от собственного крика. Я

Тоже примерно такие представления. Хотя сначала думала, что ангел — девушка


Тут зависит от того, кто читает. Мною принята нейтральная сторона, каждый представляет ангелов по-своему, но все же мне кажется, что для них понятие пола не совсем свойственно, бестелесные они...
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#11 написал: Эвиллс
Сегодня, 18:13
+1
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Публикаций: 198
Комментариев: 3 357
Невероятно трагическая история любви получилась! +
Один момент не поняла: при прочтении слово "стали" (про глаза) читается как "сталИ"?
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:14
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 546
Комментариев: 6 151
Цитата: Qusto
Это значит, что все мы всё ещё чувствуем, пусть и каждый по своему.

Ну конечно! Это ещё не все тут комменты написали.... blush каждый воспринимает и примеряет по себе, и я считаю это правильно, как ты объяснял....у всех свой характер и восприятие мира. Как же здорово, что есть люди пишущие красивые стихи! Похвально Автор! Пиши ещё! Отлично получается! good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#13 написал: Qusto
Сегодня, 18:16
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Комментариев: 2 037
Цитата: Эвиллс
Невероятно трагическая история любви получилась! +
Один момент не поняла: при прочтении слово "стали" (про глаза) читается как "сталИ"?


Глаза перестали видеть, ничего более blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 18:19
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Комментариев: 2 440
Глубокий стих, человек потеряв зрение не сожалеет о том, так как увидел столь прекрасное и чудесное, что и видеть более ничего и не нужно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#15 написал: Qusto
Сегодня, 18:21
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Цитата: Tigger power
Глубокий стих, человек потеряв зрение не сожалеет о том, так как увидел столь прекрасное и чудесное, что и видеть более ничего и не нужно +++


В точку, мое видение данного стиха именно такое wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#16 написал: conjure one
Сегодня, 18:34
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Комментариев: 1 963
Вероятно, жизнь главного героя настолько наполнена грехами, что не смог он света ангельского воспринять. Есть надежда, что потеряв зрение физическое, он обретет зрение духовное. За стихотворение плюс. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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