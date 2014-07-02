Ангел-хранитель, или Чудо в перьях?В этот день рождения, с самого моего пробуждения, в душе было какое-то таинственно-волшебное предвкушение чего-то чудесного, прям как в детстве. При том состояние умиротворения и счастья, которое переполняло меня весь этот день, было для меня уже давно забытым прошлым. Последние годы день рождения воспринимался как обычный день, и порой многочисленные поздравления даже утомляли. А тут... глупое хихиканье и щебет по телефону со всеми поздравляющими без разбору, легкий флирт с курьерами по доставке цветов, и звучавшая в мозгах фоном песенка из детского мультика: “А мне летать, а мне летааать охота!” Сама с себя удивлялась - как маленькая, чесслово!
Когда первая волна поздравлений стихла и до ресторана оставалось еще пара-тройка часов, пролистывая смс-поздравления в WhatsApp, наткнулась я на картинку с изображением Ангела и стихами:
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя,
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
В голове сразу промелькнули воспоминания из детства, когда бабушка говорила, что именно в день рождения Ангел-хранитель может исполнить самое заветное желание. И вот парадокс: стала перечислять свои желания, а их-то как таковых и нет! То есть они есть, но настолько приземленные и материально-нескромные, что и ангела по таким мелочам тревожить не хочется, да и без высших сил они легкоосуществимые. А в мозгах бьется мысль: “Загадай! Загадай!” И тут, напротив меня, с верхней полки стеллажа, на которой стоял только горшок с сингониумом, слетает какой-то светлый ком размером с футбольный мяч, летит к полу, попутно стряхивая вокруг себя то ли пылинки, то ли мелкие пушинки ослепительно белого цвета. Падает на пол и, как будто погружаясь в него, исчезает, только пушинки-пылинки ещё парили в воздухе еще несколько секунд, исчезая, не долетев до пола, и раскачивались листья сингониума. Все это действо длилось меньше минуты, но впечатлений произвело внушительное количество. И размышлений тоже!
До сих пор думаю: что это могло быть?! Привет от Ангела? Чудо в перьях? Или ещё что-то неизвестное? А вы как думаете?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30 by evataninaПросмотров: 527Комментарии: 8
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