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Истории из жизни

Ангел-хранитель, или Чудо в перьях?

В этот день рождения, с самого моего пробуждения, в душе было какое-то таинственно-волшебное предвкушение чего-то чудесного, прям как в детстве. При том состояние умиротворения и счастья, которое переполняло меня весь этот день, было для меня уже давно забытым прошлым. Последние годы день рождения воспринимался как обычный день, и порой многочисленные поздравления даже утомляли. А тут... глупое хихиканье и щебет по телефону со всеми поздравляющими без разбору, легкий флирт с курьерами по доставке цветов, и звучавшая в мозгах фоном песенка из детского мультика: “А мне летать, а мне летааать охота!” Сама с себя удивлялась - как маленькая, чесслово!

Когда первая волна поздравлений стихла и до ресторана оставалось еще пара-тройка часов, пролистывая смс-поздравления в WhatsApp, наткнулась я на картинку с изображением Ангела и стихами:
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя,
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

В голове сразу промелькнули воспоминания из детства, когда бабушка говорила, что именно в день рождения Ангел-хранитель может исполнить самое заветное желание. И вот парадокс: стала перечислять свои желания, а их-то как таковых и нет! То есть они есть, но настолько приземленные и материально-нескромные, что и ангела по таким мелочам тревожить не хочется, да и без высших сил они легкоосуществимые. А в мозгах бьется мысль: “Загадай! Загадай!” И тут, напротив меня, с верхней полки стеллажа, на которой стоял только горшок с сингониумом, слетает какой-то светлый ком размером с футбольный мяч, летит к полу, попутно стряхивая вокруг себя то ли пылинки, то ли мелкие пушинки ослепительно белого цвета. Падает на пол и, как будто погружаясь в него, исчезает, только пушинки-пылинки ещё парили в воздухе еще несколько секунд, исчезая, не долетев до пола, и раскачивались листья сингониума. Все это действо длилось меньше минуты, но впечатлений произвело внушительное количество. И размышлений тоже!

До сих пор думаю: что это могло быть?! Привет от Ангела? Чудо в перьях? Или ещё что-то неизвестное? А вы как думаете?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30 by evataninaПросмотров: 527Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: День рождения ангел-хранитель чудо напоминание поздравление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Liam
Сегодня, 10:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 537
Во что человек сильно верит, то и сбудется. Верьте в хорошее и светлое чаще, и не только в дни рождения + Ангел это или нет, моё мнение что нет, мы помогаем сами себе вне времени и пространства, а белый ком, это ваши светлые мысли, которые вот так проявились в пространстве.
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:52
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (4913|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 4 932
Ух ты! А пух/перья на полу потом не остались? Нет, наверное.
Интересная штука. Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#3 написал: Ингеборга
Сегодня, 11:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 426
" в душе было какое-то таинственно-волшебное предвкушение чего-то чудесного" - как замечательно!
Ведь чаще в жизни люди предчувствуют несчастья, - хочу в этом ошибаться!
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#4 написал: акжана
Сегодня, 11:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 477
Помню, что бабушка мне еще в детстве говорила, что если настроение хорошее, на душе легко, то значит ангел рядом, вот от него мол идет светлое чувство умиротворения и счастья.
Наверное не только в день вашего рождения, но и по жизни автор светлый человек с хорошей и здоровой энергетикой. А светлый ком похож на сгусток энергии и в тот день может ангел-хранитель подарил счастливое расположение духа и это видение.
Позитивчик хороший от истории. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#5 написал: SHINJIRO
Сегодня, 11:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 206
Да кот это был.Что тут не ясно.Остальное это сказка.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#6 написал: marlin
Сегодня, 12:35
+1
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Репутация: (440|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 489
По стене ползет паук, не пугайся это глюк, в данном случае белый и пушистый:) Шучу, а так интересно и как-то сказачо, сказачно в хорошем смысле, и тем более в праздник день рождения. Считайте это добрым знаком, плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 13:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 166
Не думаю, что это был ангел в виде белого шара) знак может быть, что все у Вас в жизни идет правильно, а желание то в итоге загадали, успели?))) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#8 написал: evatanina
Сегодня, 13:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (405|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 293
Цитата: Летяга
Ух ты! А пух/перья на полу потом не остались? Нет, наверное.
Интересная штука. Плюс

Нет, они в воздухе исчезали.

Цитата: акжана
Помню, что бабушка мне еще в детстве говорила, что если настроение хорошее, на душе легко, то значит ангел рядом, вот от него мол идет светлое чувство умиротворения и счастья.
Наверное не только в день вашего рождения, но и по жизни автор светлый человек с хорошей и здоровой энергетикой. А светлый ком похож на сгусток энергии и в тот день может ангел-хранитель подарил счастливое расположение духа и это видение.
Позитивчик хороший от истории. ПЛЮС

Спасибо. blush

Цитата: SHINJIRO
Да кот это был.Что тут не ясно.Остальное это сказка.

Ну токма если старый лысеющий на лету Чеширский кот. smile , оставляющий после себя улыбку! smile

Цитата: Tigger power
Не думаю, что это был ангел в виде белого шара) знак может быть, что все у Вас в жизни идет правильно, а желание то в итоге загадали, успели?))) плюс

Я и не думала, что это именно Ангел, только что это типа напоминалки: "Я здесь , я рядом" blush. Именно эта мысль тогда проскользнула.
Все так быстро произошло, что я ничего не успела загадать. smile

А может это вообще никак не связано с Ангелом? Нам же свойственно соединять события с мыслями. Может у кого то тоже подобное было?
Зарегистрирован: 22.07.2015
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