Ангел-хранитель, или Чудо в перьях?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:30

evatanina Просмотров: 527 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 10:30 by

В этот день рождения, с самого моего пробуждения, в душе было какое-то таинственно-волшебное предвкушение чего-то чудесного, прям как в детстве. При том состояние умиротворения и счастья, которое переполняло меня весь этот день, было для меня уже давно забытым прошлым. Последние годы день рождения воспринимался как обычный день, и порой многочисленные поздравления даже утомляли. А тут... глупое хихиканье и щебет по телефону со всеми поздравляющими без разбору, легкий флирт с курьерами по доставке цветов, и звучавшая в мозгах фоном песенка из детского мультика: “А мне летать, а мне летааать охота!” Сама с себя удивлялась - как маленькая, чесслово!Когда первая волна поздравлений стихла и до ресторана оставалось еще пара-тройка часов, пролистывая смс-поздравления в WhatsApp, наткнулась я на картинку с изображением Ангела и стихами:Живи и помни: за плечамиХранитель-Ангел у тебя,Рукой незримо направляет,И за тобой следит всегда.Пускай День Ангела напомнитОб этой связи неземной.Пусть будет самым осторожнымИ сильным будет Ангел твой!В голове сразу промелькнули воспоминания из детства, когда бабушка говорила, что именно в день рождения Ангел-хранитель может исполнить самое заветное желание. И вот парадокс: стала перечислять свои желания, а их-то как таковых и нет! То есть они есть, но настолько приземленные и материально-нескромные, что и ангела по таким мелочам тревожить не хочется, да и без высших сил они легкоосуществимые. А в мозгах бьется мысль: “Загадай! Загадай!” И тут, напротив меня, с верхней полки стеллажа, на которой стоял только горшок с сингониумом, слетает какой-то светлый ком размером с футбольный мяч, летит к полу, попутно стряхивая вокруг себя то ли пылинки, то ли мелкие пушинки ослепительно белого цвета. Падает на пол и, как будто погружаясь в него, исчезает, только пушинки-пылинки ещё парили в воздухе еще несколько секунд, исчезая, не долетев до пола, и раскачивались листья сингониума. Все это действо длилось меньше минуты, но впечатлений произвело внушительное количество. И размышлений тоже!До сих пор думаю: что это могло быть?! Привет от Ангела? Чудо в перьях? Или ещё что-то неизвестное? А вы как думаете?

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