Страшная кара за колдовсто

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:18

Kiria Просмотров: 121 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 16:18 by

Мамина сестра, тетя Галя, рассказывала. Когда она была маленькой, в их деревне жила женщина с двумя детьми. Звали ее Алевтиной. Она была злой, мстительной, всем завидовала, часто устраивала скандалы с соседями, всячески пыталась им навредить.И самое страшное, что ее бабка была ведьмой. Видимо, Алевтина, как говорили в деревне, переняла способности бабки и умела колдовать.Алевтина не чтила ни один церковный праздник. Никогда не придерживалась правил. Например, убирала и стирала в дни Великих праздников. А односельчанам говорила, если ей кто-то делал замечание или давал совет по этому поводу, что она не намерена верить в разную чепуху. Зато колдовала Алевтина регулярно. То мужика женатого к себе приворожит, то хворь на человека наведет, то скотину у соседей, с которыми поругалась накануне, умертвит, то воду в колодце испоганит.Жители деревни не желали связываться с Алевтиной, считали ее безбожницей и «черной» женщиной. Да и детей своих, которые родились непонятно от кого, она воспитала в своем духе. Дети не общались со сверстниками, только в лес бегали и травы-ягоды какие-то собирали.Была Троица. Великий праздник. Утром Алевтина поругалась с одной жительницей села. Произошло это прямо у порога сельской церкви, куда женщина шла на службу. Маленькая тетя Галя с родителями тоже была около церкви в тот момент и слышала ссору между женщинами. Алевтина сильно кричала и проклинала всех людей, говоря что-то типа: «Я вас всех ненавижу и в могилу загоню». На крики вышел священник, который осенил крестным знамением Алевтину, от чего та шарахнулась в сторону, и сказал ей: «Тебя ждет суровое наказание».Наказание ждало Алевтину в тот же день под вечер. Пошла она со своими детишками на реку. Сама речушка мелкая, неопасная. Во время купания обоих детей затянуло омутом и понесло течением. Они погибли. Кстати, омутов в той реке не было, да и течения слабые. Там всегда детвора плескалась и никто никогда не тонул.Сразу после трагедии разыгралась июньская гроза. Молния ударила прямо в дом Алевтины. Небольшой домик-мазанка с соломенной крышей выгорел за полчаса. Так и осталась Алевтина сама и без крыши над головой. Никто ее не приютил. Да она и не просилась. В чем была, в том и ушла в лес. А через 2 недели, собирая первые летние грибы, сельчане нашли обглоданный зверями скелет Алевтины. То, что это ее останки, было понятно по одежде, в которой она ушла в лес.Автор: history.

Ключевые слова: Ведьма река гроза

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