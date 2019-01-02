На лесной дороге...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 356 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 03:54 by

Здравствуйте, Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4Stor.ru!Спешу поделиться с Вами, Дорогие Друзья, очередной историей из жизни.Сравнительно недавно приехал я в лес с металлодетектором.Ландшафт леса приблизительно изучил в прошлых поездках, отметив интересные для поиска места.Сразу вышел на старую дорогу, некогда идущую по краю оврага, частично поросшую кустарником.Собрал металлодетектор, отступил от края дороги метров 20 и пошёл вдоль неё счастье своё искать.Пик-пик, радостно пискнул детектор. Копнул, есть первая монетка.Дальше иду, снова пик-пик, и вот уже вторая монетка блеснула в выкопанной ямке, едва не подмигнув мне.Прошёл ещё немного среди кустов, старательно приглаживая травку катушкой от прибора.И тут металлодедектор просто залился мелодичным перезвоном, который он выдаёт при обнаружении серебра в земле. Запускаю в землю лопату, и вот в мою ладонь лежатся два серебряных десятикопеечных советских билона 1923 и 1930 г.г...Браво, Фортуна!!!Присел рядом с ямкой на колени, и найденные монеты рассматриваю.Саму дорогу закрывают кусты.И вдруг слышу, что по этой дороге в мою сторону едет телега. Даже стук копыт, издаваемый лошадкой-труженицей, по земле услышал.Но звук, доносящийся от лошадки с телегой, удивил.Он будто бы глухим эхом, от деревьев отражался...Я замер, прислушиваясь.Всё так и есть, телега в мою сторону едет, и колеса на телеге скрипят...Я среди кустов, меня с дороги не видно, но и я не имею возможности её просматривать.Происходящее на дороге определяю по слуху.Пропущу я, пожалуй, "одинокий экипаж" мимо себя, не привлекая внимания, и дальше пойду. Мне лишнее внимание ни к чему...Специфика моего хобби учит быть в лесу незаметным, ради собственной безопасности...Не доехав до меня считанные метры, слышу, как лошадка с телегой сворачивают с дороги и начинают спускаться в овраг, так же поскрипывая колёсами.И тут скрип пропал.Был, и нет.Я осторожно вышел на дорогу.Никого.Смотрю, на дороге действительно есть съезд в овраг, но настолько заросший кустарником, что там ни то, что лошадка с телегой не проедут, танк не пройдет...Обвел взглядом 360 вокруг себя.Я здесь совсем один, позабыт - позаброшен...Прислушался, тишина!"Просканировал" взглядом овраг.Даже ветка нигде не шелохнулась...Поймал себя на том, что я стою посреди леса и улыбаюсь неизвестности...Чудеса, да и только!Списал всё на "Эхо из Прошлого"...Вернулся на прежнее место и продолжил поиск.В течение всего дня прислушивался к шуму леса.Лишь шелест листвы и пение лесных птиц, до самого вечера наполняли мой слух.И ничего более...В очередной раз убедился, что лес полон загадок, и он умеет хранить свои тайны...С Огромным к Вам Уважением!!!

Ключевые слова: Лес звуки шагов фантом авторская история

Другие, подобные истории: