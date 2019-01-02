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Истории из жизни

На лесной дороге...

Здравствуйте, Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4Stor.ru!
Спешу поделиться с Вами, Дорогие Друзья, очередной историей из жизни.

Сравнительно недавно приехал я в лес с металлодетектором.
Ландшафт леса приблизительно изучил в прошлых поездках, отметив интересные для поиска места.
Сразу вышел на старую дорогу, некогда идущую по краю оврага, частично поросшую кустарником.
Собрал металлодетектор, отступил от края дороги метров 20 и пошёл вдоль неё счастье своё искать.
Пик-пик, радостно пискнул детектор. Копнул, есть первая монетка.
Дальше иду, снова пик-пик, и вот уже вторая монетка блеснула в выкопанной ямке, едва не подмигнув мне.
Прошёл ещё немного среди кустов, старательно приглаживая травку катушкой от прибора.
И тут металлодедектор просто залился мелодичным перезвоном, который он выдаёт при обнаружении серебра в земле. Запускаю в землю лопату, и вот в мою ладонь лежатся два серебряных десятикопеечных советских билона 1923 и 1930 г.г...
Браво, Фортуна!!!


Присел рядом с ямкой на колени, и найденные монеты рассматриваю.
Саму дорогу закрывают кусты.
И вдруг слышу, что по этой дороге в мою сторону едет телега. Даже стук копыт, издаваемый лошадкой-труженицей, по земле услышал.
Но звук, доносящийся от лошадки с телегой, удивил.
Он будто бы глухим эхом, от деревьев отражался...
Я замер, прислушиваясь.
Всё так и есть, телега в мою сторону едет, и колеса на телеге скрипят...
Я среди кустов, меня с дороги не видно, но и я не имею возможности её просматривать.
Происходящее на дороге определяю по слуху.
Пропущу я, пожалуй, "одинокий экипаж" мимо себя, не привлекая внимания, и дальше пойду. Мне лишнее внимание ни к чему...
Специфика моего хобби учит быть в лесу незаметным, ради собственной безопасности...
Не доехав до меня считанные метры, слышу, как лошадка с телегой сворачивают с дороги и начинают спускаться в овраг, так же поскрипывая колёсами.

И тут скрип пропал.
Был, и нет.
Я осторожно вышел на дорогу.
Никого.
Смотрю, на дороге действительно есть съезд в овраг, но настолько заросший кустарником, что там ни то, что лошадка с телегой не проедут, танк не пройдет...
Обвел взглядом 360 вокруг себя.
Я здесь совсем один, позабыт - позаброшен...
Прислушался, тишина!
"Просканировал" взглядом овраг.
Даже ветка нигде не шелохнулась...
Поймал себя на том, что я стою посреди леса и улыбаюсь неизвестности...
Чудеса, да и только!
Списал всё на "Эхо из Прошлого"...
Вернулся на прежнее место и продолжил поиск.
В течение всего дня прислушивался к шуму леса.
Лишь шелест листвы и пение лесных птиц, до самого вечера наполняли мой слух.
И ничего более...
В очередной раз убедился, что лес полон загадок, и он умеет хранить свои тайны...

С Огромным к Вам Уважением!!!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:54 by Славянин777Просмотров: 356Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Лес звуки шагов фантом авторская история

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Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 05:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 315
Спасибо за интересную историю из жизни поисковика!)..... а ведь граница с аномальным проходила рядом)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:15
+4
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3247|-1)
Публикаций: 2 330
Комментариев: 12 915
Приятно читать историю из первых уст так сказать самого участника мистического явления.) Мне очень понравилась история! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Славянин777
Сегодня, 06:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 259
Цитата: NEMO 1
Спасибо за интересную историю из жизни поисковика!)..... а ведь граница с аномальным проходила рядом)))

Здравствуйте!
Спасибо!
У меня тоже такая мысль мелькнула.
Поэтому я и не стал в тот день к оврагу приближаться...
Бережного Бог бережёт.)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Talisha
Сегодня, 06:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1705|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 522
В тихих местах фантомы слышнее и виднее
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 10:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 409
Представила дедка лет 70 (хотя, жили ли столько в конце 19 - начале 20 веков?), с реденькой длинной седой бородой и тощую лошадку, которая еле тащит старую скрипучую деревянную телегу...
История понравилась good
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:45
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 605
Может это подсказка была где копать следует? А вдруг там где-нибудь в овраге клад?Плюс с удовольствием.
Я в этом году тоже малость офигела. У меня дача под Питером, много лет уже ходим в один и тот же лес по одним и тем же местам, все хожено- перехожено и каждый кустик изучен. В конце августа пошла по вполне знакомой траектории и наткнулась на пруд, которого раньше на том месте никогда не было. Такое чувство что это яма, наполненная водой, всего лишь воронка от взрыва снаряда со времен войны. Она довольно большая такая, 3м на 3м приблизительно. В соседнем лесу км за 6 их полно таких, там бои шли. А у нас отродясь ничего подобного никогда не было. Если бы что -то недавно взорвали, то берега бы так не заросли, заметно бы было что яма свежая.Да и растения водяные соответствующие там уже густо наросли. Короче не поняла я что это было и откуда взялось. Очень неприятное чувство в тот момент меня посетило. Мистики там конечно может и нет, но непоняток с моей стороны много.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 11:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 315
Цитата: Славянин777
Цитата: NEMO 1
Спасибо за интересную историю из жизни поисковика!)..... а ведь граница с аномальным проходила рядом)))

Здравствуйте!
Спасибо!
У меня тоже такая мысль мелькнула.
Поэтому я и не стал в тот день к оврагу приближаться...
Бережного Бог бережёт.)

Да уж, умные люди полны сомнений, а идиоты решимости)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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