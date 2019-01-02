На лесной дороге...Здравствуйте, Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4Stor.ru!
Спешу поделиться с Вами, Дорогие Друзья, очередной историей из жизни.
Сравнительно недавно приехал я в лес с металлодетектором.
Ландшафт леса приблизительно изучил в прошлых поездках, отметив интересные для поиска места.
Сразу вышел на старую дорогу, некогда идущую по краю оврага, частично поросшую кустарником.
Собрал металлодетектор, отступил от края дороги метров 20 и пошёл вдоль неё счастье своё искать.
Пик-пик, радостно пискнул детектор. Копнул, есть первая монетка.
Дальше иду, снова пик-пик, и вот уже вторая монетка блеснула в выкопанной ямке, едва не подмигнув мне.
Прошёл ещё немного среди кустов, старательно приглаживая травку катушкой от прибора.
И тут металлодедектор просто залился мелодичным перезвоном, который он выдаёт при обнаружении серебра в земле. Запускаю в землю лопату, и вот в мою ладонь лежатся два серебряных десятикопеечных советских билона 1923 и 1930 г.г...
Браво, Фортуна!!!
Присел рядом с ямкой на колени, и найденные монеты рассматриваю.
Саму дорогу закрывают кусты.
И вдруг слышу, что по этой дороге в мою сторону едет телега. Даже стук копыт, издаваемый лошадкой-труженицей, по земле услышал.
Но звук, доносящийся от лошадки с телегой, удивил.
Он будто бы глухим эхом, от деревьев отражался...
Я замер, прислушиваясь.
Всё так и есть, телега в мою сторону едет, и колеса на телеге скрипят...
Я среди кустов, меня с дороги не видно, но и я не имею возможности её просматривать.
Происходящее на дороге определяю по слуху.
Пропущу я, пожалуй, "одинокий экипаж" мимо себя, не привлекая внимания, и дальше пойду. Мне лишнее внимание ни к чему...
Специфика моего хобби учит быть в лесу незаметным, ради собственной безопасности...
Не доехав до меня считанные метры, слышу, как лошадка с телегой сворачивают с дороги и начинают спускаться в овраг, так же поскрипывая колёсами.
И тут скрип пропал.
Был, и нет.
Я осторожно вышел на дорогу.
Никого.
Смотрю, на дороге действительно есть съезд в овраг, но настолько заросший кустарником, что там ни то, что лошадка с телегой не проедут, танк не пройдет...
Обвел взглядом 360 вокруг себя.
Я здесь совсем один, позабыт - позаброшен...
Прислушался, тишина!
"Просканировал" взглядом овраг.
Даже ветка нигде не шелохнулась...
Поймал себя на том, что я стою посреди леса и улыбаюсь неизвестности...
Чудеса, да и только!
Списал всё на "Эхо из Прошлого"...
Вернулся на прежнее место и продолжил поиск.
В течение всего дня прислушивался к шуму леса.
Лишь шелест листвы и пение лесных птиц, до самого вечера наполняли мой слух.
И ничего более...
В очередной раз убедился, что лес полон загадок, и он умеет хранить свои тайны...
С Огромным к Вам Уважением!!!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:54 by Славянин777Просмотров: 356Комментарии: 7
Ключевые слова: Лес звуки шагов фантом авторская история