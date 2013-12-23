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Истории из жизни

Прогулка по ночному лугу

Рад Приветствовать Всех Читателей и Поклонников сайта 4 STOR.RU!!!
Хочу с Вами поделиться очередной историей из жизни.
Сравнительно недавно вырвался я на природу, чтоб с металлодетектором по лугу походить, пока травка не окрепла... Бывал там не раз, монетки всегда попадались... Луг широкий, с трёх сторон окружён лесом. Рядом низина, в которой стоит небольшая деревня. В конце луга, но отдельно от него, стоит кладбище, видимо, относящееся к этой деревеньке. К нему я стараюсь не подходить, но коли доведётся, всегда крещусь и желаю Царствия Небесного усопшим.

В этот раз я остался с ночёвкой. Никто не мешает по лугу ходить, и на душе как-то легко было...
Природа Весной Дышит и я вместе с Ней!!!
Время за полночь... На небе почти полная луна. Ни облачка на небе. Видимость бесподобная! Я хожу по полю с металлодетектором. В кармане пара найденных монет уже есть - приятно! До кромки леса метров 200. Луна висит прямо над лесом. Когда смотришь в сторону леса, луна "слепит", ограничивая видимость. Луна ведь хоть и ночное, но всё же светило... Ветра нет, слышимость отменная!
И тут со стороны леса до меня начинает доноситься какое-то бормотание с покашливанием:
- Бу бу бу, кхе-кхе...

Побормочет и затихнет. Голос мужской, явно убеленный сединами.
Я дальше хожу. Мало ли, может, дедушка какой припозднился и домой идёт в деревню...
Снова слышу:
- Бу бу бу, кхе-кхе, - но уже ближе и явно на поле.
Дальше хожу, но уже "удивление" дало свои ростки...
И вот когда я снова услышал:
- Бу бу бу, кхе-кхе, - не более чем в 30 метрах от себя, я замер, припав на колено. В правой руке пневматический пистолет, на который надежды мало, шарики-то в обойме стальные, не серебряные... Левую руку тем временем держу на кнопке налобного фонарика, но не включаю. Пытаюсь всмотреться в ночь, но луна бьёт в глаза и "слепит"...
Призрачно всё в этом мире бушующем...

Насторожило то, что при ходьбе по лугу, я отчётливо слышал шелест от травы, приминаемой моей поступью...
"Путник" в ночи приближался ко мне бесшумно...
Дальнейшее я и сам от себя не ожидал. Единственное, что пришло на ум, так это довольно громко выдать себя приветствием:
- Доброй дороги идущему!!! Я пришёл с миром!!!
Ответа не последовало... Я, недвижим, нахожусь в той же позе, словно Джеймс Бонд...
Минуты 2 жду ответ от "Алекса - Юстасу"... Интуиция на пределе!
Тишина... Ни - бу бу бу, ни кхе-кхе... Включил фонарик - никого...
Сразу почему-то вспомнились "Неуловимые мстители":
- Мертвые с косами и ТИШИНА...

Закурил, с ироничной улыбкой посмотрел на луну, едва не подмигнув ей. Перекрестился и решил перебраться на другой угол луга. Судя по всему, своим присутствием здесь я кого-то заставил "нервничать"...
Страха не было, но "удивления" хватило!!!
Встретил рассвет без приключений, на другом конце луга.
Бу бу бу, кхе-кхе, - буду помнить ещё долго! Своеобразный был момент...
Кто мог ко мне приближаться бесшумно из леса, остаётся только догадываться...
Считаю, что правильно я поступил, сменив место дислокации. Раз судьба даёт свои знаки, пусть даже бормоча и покашливая, полагаю - не стоит их игнорировать...
С Огромным к Вам Уважением!
Берегите себя и своих близких!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:23 by Славянин777Просмотров: 790Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Ночь луна поле голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:51
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1696|-2)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 000
приветствием:
- Доброй дороги идущему!!! Я пришёл с миром
Хорошее приветствие. Очень кстати.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:33
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2388|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 233
Птицы иногда такие ужасающие звуки издают. А может Хозяин леса вышел посмотреть кто ночью не спит. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Славянин777
Сегодня, 11:35
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 161
Цитата: зелёное яблочко
приветствием:
- Доброй дороги идущему!!! Я пришёл с миром
Хорошее приветствие. Очень кстати.

Здравствуйте!
Изначально, данный сюжет написал как комментарий к Вашей Истории "Лесная Жуть".
Спасибо Вам за Историю!
Поразмыслив, решил переиграть свой комментарий в отдельную историю, немного облагородив.)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#4 написал: Talisha
Сегодня, 13:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (1654|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 293
Ночью в лесу или в поле кого только не встретишь... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#5 написал: Bakina
Сегодня, 14:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Очень похоже на выпь, она так кричит, жутковато. Если оказаться в темноте в лесу, а ни дай бог на кладбище и услышать как кричит выпь, можно умереть со страху
Зарегистрирован: 27.02.2018
#6 написал: верю-не верю
Сегодня, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 614
Кто-то таки заинтересовался Вашим присутствием и пришел лично удостовериться кто, зачем и с какими намерениями там объявился.
Вы правильно себя повели и потому все благополучно закончилось, ннно........... Почему-то мне хочется Вам напомнить, что "Береженого Бог бережет".
Не рискуйте с ночевками в незнакомых местах. Плюс добавляю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#7 написал: Мастер Талий
Сегодня, 18:20
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 106
Здравия!
Помним такую историю. Оценка +

А меня всегда учили быстро действовать. Резко включаешь фонарик, "Стоять! Спецназ! Мордой в пол!". Да и тем более что-то похожее на оружие под рукой, вообще сказка. Да только будь это какой браконьер, я бы мог быстренько пулю поймать.

Однажды с отцом гуляли в деревне. Ночь. Тишина. На соседней улице возня. Ну, думаем, пойти проверить. Обошли врага с тыла, прихватили мощный фонарик, такой как включишь, так даже самое тёмное время суток превращается в день.

Дорога тёмная. Расстояние до предполагаемого противника примерно 7 метров. Слушаем. Бурчит. По голосу узнали соседа. Дай думаем его разыграем. Разработали нехитрый план. Подкрались на расстояние 3 метров. Дорога ровная, шагов никак не услышать. Темнота играет нам на руку. На счет 3 врубаем фонарик, да давай басом орать: "Руки вверх! Мордой в пол!". Сосед от такой вспышки хватается за глаза.

И только сейчас мы поняли, насколько же мы облажались. Перед нами огромная овчарка, метр в холке, а поводок сосед выронил из рук пару секунд назад. Залёт. Но нам повезло, быстро разъяснили ситуацию. Видимо, такого фокуса даже здоровенный зверь не ожидал. Конец мог быть очень печальным. Придумал... ночью с собакой погулять.
Зарегистрирован: 11.05.2019
#8 написал: Славянин777
Сегодня, 20:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 161
Цитата: Мастер Талий
Здравия!
Помним такую историю. Оценка +

А меня всегда учили быстро действовать. Резко включаешь фонарик, "Стоять! Спецназ! Мордой в пол!". Да и тем более что-то похожее на оружие под рукой, вообще сказка. Да только будь это какой браконьер, я бы мог быстренько пулю поймать.

Однажды с отцом гуляли в деревне. Ночь. Тишина. На соседней улице возня. Ну, думаем, пойти проверить. Обошли врага с тыла, прихватили мощный фонарик, такой как включишь, так даже самое тёмное время суток превращается в день.

Дорога тёмная. Расстояние до предполагаемого противника примерно 7 метров. Слушаем. Бурчит. По голосу узнали соседа. Дай думаем его разыграем. Разработали нехитрый план. Подкрались на расстояние 3 метров. Дорога ровная, шагов никак не услышать. Темнота играет нам на руку. На счет 3 врубаем фонарик, да давай басом орать: "Руки вверх! Мордой в пол!". Сосед от такой вспышки хватается за глаза.

И только сейчас мы поняли, насколько же мы облажались. Перед нами огромная овчарка, метр в холке, а поводок сосед выронил из рук пару секунд назад. Залёт. Но нам повезло, быстро разъяснили ситуацию. Видимо, такого фокуса даже здоровенный зверь не ожидал. Конец мог быть очень печальным. Придумал... ночью с собакой погулять.

Здравствуйте!
Если бы браконьеры были, я бы слышал тогда их поступь. Трава на лугу скошена была по осени, при ходьбе старый покос ломается, слышно хорошо. Да и травка молодая шелеста добавляет. А тут без звука шагов "бормотание" приближалось... )
Спасибо Вам за Историю! Интересная!
Посмеялся!)
А если бы сосед от испуга инфаркт получил и сквозь туннель к Свету полетел?!
Что б Вы тогда Огромной овчарке дискутировали?!)
Хозяин "Место" уже не сказал бы тогда...
Вот Вам и браконьеры...)))
Зарегистрирован: 21.12.2019
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