Прогулка по ночному лугу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 790 Комментарии: 8 +15 Сегодня, 07:23 by

Рад Приветствовать Всех Читателей и Поклонников сайта 4 STOR.RU!!!Хочу с Вами поделиться очередной историей из жизни.Сравнительно недавно вырвался я на природу, чтоб с металлодетектором по лугу походить, пока травка не окрепла... Бывал там не раз, монетки всегда попадались... Луг широкий, с трёх сторон окружён лесом. Рядом низина, в которой стоит небольшая деревня. В конце луга, но отдельно от него, стоит кладбище, видимо, относящееся к этой деревеньке. К нему я стараюсь не подходить, но коли доведётся, всегда крещусь и желаю Царствия Небесного усопшим.В этот раз я остался с ночёвкой. Никто не мешает по лугу ходить, и на душе как-то легко было...Природа Весной Дышит и я вместе с Ней!!!Время за полночь... На небе почти полная луна. Ни облачка на небе. Видимость бесподобная! Я хожу по полю с металлодетектором. В кармане пара найденных монет уже есть - приятно! До кромки леса метров 200. Луна висит прямо над лесом. Когда смотришь в сторону леса, луна "слепит", ограничивая видимость. Луна ведь хоть и ночное, но всё же светило... Ветра нет, слышимость отменная!И тут со стороны леса до меня начинает доноситься какое-то бормотание с покашливанием:- Бу бу бу, кхе-кхе...Побормочет и затихнет. Голос мужской, явно убеленный сединами.Я дальше хожу. Мало ли, может, дедушка какой припозднился и домой идёт в деревню...Снова слышу:- Бу бу бу, кхе-кхе, - но уже ближе и явно на поле.Дальше хожу, но уже "удивление" дало свои ростки...И вот когда я снова услышал:- Бу бу бу, кхе-кхе, - не более чем в 30 метрах от себя, я замер, припав на колено. В правой руке пневматический пистолет, на который надежды мало, шарики-то в обойме стальные, не серебряные... Левую руку тем временем держу на кнопке налобного фонарика, но не включаю. Пытаюсь всмотреться в ночь, но луна бьёт в глаза и "слепит"...Призрачно всё в этом мире бушующем...Насторожило то, что при ходьбе по лугу, я отчётливо слышал шелест от травы, приминаемой моей поступью..."Путник" в ночи приближался ко мне бесшумно...Дальнейшее я и сам от себя не ожидал. Единственное, что пришло на ум, так это довольно громко выдать себя приветствием:- Доброй дороги идущему!!! Я пришёл с миром!!!Ответа не последовало... Я, недвижим, нахожусь в той же позе, словно Джеймс Бонд...Минуты 2 жду ответ от "Алекса - Юстасу"... Интуиция на пределе!Тишина... Ни - бу бу бу, ни кхе-кхе... Включил фонарик - никого...Сразу почему-то вспомнились "Неуловимые мстители":- Мертвые с косами и ТИШИНА...Закурил, с ироничной улыбкой посмотрел на луну, едва не подмигнув ей. Перекрестился и решил перебраться на другой угол луга. Судя по всему, своим присутствием здесь я кого-то заставил "нервничать"...Страха не было, но "удивления" хватило!!!Встретил рассвет без приключений, на другом конце луга.Бу бу бу, кхе-кхе, - буду помнить ещё долго! Своеобразный был момент...Кто мог ко мне приближаться бесшумно из леса, остаётся только догадываться...Считаю, что правильно я поступил, сменив место дислокации. Раз судьба даёт свои знаки, пусть даже бормоча и покашливая, полагаю - не стоит их игнорировать...С Огромным к Вам Уважением!Берегите себя и своих близких!

Ключевые слова: Ночь луна поле голос авторская история

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