Сломанный крестик, найденный в лесу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 83 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:29 by

Здравствуйте, Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4Stor.ru!Хочу поделиться с Вами историей, которая случилась со мной несколько лет назад.Сколько в ней мистики и есть ли она, решать Вам Уважаемые Читатели!Но запал мне этот эпизод в душу, видимо, навсегда.Посему спешу с Вами поделиться пережитым...Хобби моё, металлодетекторный поиск.Многие сейчас увлекаются подобным ремеслом.Сразу оговорюсь, что занятие сие требует выносливости и терпения.Ощутимые физические нагрузки, а так же полчища комаров, оводов и прочей "братии" на земле и в воздухе, имеют место быть...Милых ужей я не считаю... Бывают встречи и посерьёзнее. Главное быть внимательным при поиске.Бывает, проходишь с металлодетектором целый день по лесным пригоркам и овражкам, а ближе к вечеру уже и ноги не несут. Смотришь на тропинку, вперёд уходящую, уставшим взором, вроде бы как ветка дивной формы и раскраски на ней лежит, а приглядевшись, останавливаешься как вкопанный, получив порцию адреналина, да такую, что аж в висках слышно...Гадюка!- О брат, с ней шутки плохи!Сменим направление. Пусть себе спокойно дальше греется на солнышке...А я тем временем, раз уж мы разошлись по мирному с любительницей солнечных ванн, перейду к самой истории.Посчастливилось мне как-то, оставив позади себя городской шум, вырваться на природу.Июнь в лесу наполнен щебетом птиц, шелестом молодой листвы и чарующим благоуханием чистого воздуха!Благодать!Местом для поиска была выбрана небольшая полянка в лесу, к которой я вышел совершенно случайно, следуя по едва заметной тропинке, поросшей молодой травкой.Находки стали попадаться сразу, радуя сердце и согревая душу. Видимо, с металлодетектором я на ней был первым.Несколько найденных монет, на краю полянки, сразу приятно наполнили тяжестью карман. Постепенно я перебрался к центру полянки, и в очередном сигнале, которым меня одарил металлодетектор, достал из земли половинку крупного нательного крестика из бронзового сплава, изготовленного не позднее 18 века.«Эх, жаль, что сломан!Будь целым, вот красивый был бы»,- подумалось мне...Делаю несколько шагов в сторону, и металлодетектор выдает дежавю. Сигнал один в один как у найденного только что обломанного крестика...Аккуратно запускаю в землю лопату и извлекаю сигнал на поверхность. Начинаю рукой прозванивать землю над катушкой прибора.Есть. Сигнал в руке. Разжимаю пальцы и не верю собственным глазам. В ладони лежит вторая половинка только что найденного крестика.Вот это удача!!!Соединил две половинки крестика друг с другом. Точно Он!Ох и Красивый же!!!Спаять крестик в домашних условиях и наложить патину, дело техники ...Радость от находок и предвкушение будущих, приковали меня к полянке часа на три...Несколько найденных медных монет добавили лучезарного и счастливого блеска в глазах!Решил, что на сегодня пора закругляться.Пора и честь знать.Искренне поблагодарив лес и полянку за радостные находки и, закопав в землю всю современную мелочь, которая у меня имелась в наличии, в знак благодарности, поспешил домой.По приезду домой, сразу приступил к чистке найденных в лесу монет. Крестик оставил на десерт.Монеты были опущены в мыльный раствор. Две половинки крестика, так и лежали на столе, ожидая своего часа.И так уж вышло, что час сей совпал с заходом солнца, когда на уставшую землю начали ложиться сумерки.Взяв обе половинки крестика в руки, я снова соединил их визуально, начав анализировать, как грамотно провести будущую пайку.И тут меня "накрыла" необъяснимая тревога...Именно Необъяснимая! Которая закрадывается в самую душу бесшумной поступью...Отложил крестик в сторону.Наверное, усталость даёт о себе знать.Вышел на улицу. Перекур. Отпустило...Снова вернулся. Две половинки крестика на столе. Но я уже другими глазами на него смотрю, потому что чувствую, что опять не по себе становится.Да что такое?!Положил две половинки крестика в ладонь. Тревога и "вековая усталость" одновременно по телу прошли тоскливой волной...Не выдержал, снова отложил...Позвонил хорошему знакомому, который увлекается металлопластикой и занимается реставрацией подобных вещей не первый год.По телефону объяснил ситуацию и озвучил собственные ощущения.Выслушав меня очень внимательно, он вынес свой вердикт:- Как тебе должно быть известно, - начал он, - ранее на Руси, да впрочем и сейчас, при Крещении ребенка, на него надевали(ют) нательный крест!Который на самом деле имеет огромную силу!Это не просто Крест - Это Судьба человека!И раньше к этому относились Очень Серьёзно!Так вот, если человеку становилось невмоготу далее нести свой Крест, то есть Свою Судьбу, в связи с множеством далеко не позитивных обстоятельств, то существовало такое поверье, если снять свой нательный крест, переломить его и выбросить, а взамен надеть новый крест, то судьба должна перемениться...Вот в какую сторону, это вопрос?!Видимо, такой Крест ты и нашел в лесу. Кто-то в далёком прошлом, почувствовав "предел", решил поменять свою Судьбу.И, честно говоря, на твоём месте я избавился бы от него!Где взял, туда и верни. Надеюсь, что дорогу ты не забыл...Если всё так, как я предполагаю, ничего хорошего он тебе не сулит!!! Энергетика - сам понимаешь какая будет...Но решать тебе как поступить, я всего лишь рассказал тебе о существовании поверья...Ты и сам чувствуешь что-то неладное у себя в душе, когда его в руки берёшь.Так что прислушайся.Рад был помочь! Береги себя! - закончил знакомый...Минула ночь, и раннее утро встретило меня лесной прохладой и щебетом птиц...Я по той же тропинке возвращался к заветной полянке, чтоб вернуть чужую Судьбу на место...Как объяснить произошедшее, и есть ли в нём доля мистики, не имею чести знать. Решать Вам Уважаемые Читатели!Но после того как земле вернулись найденные мной ранее половинки крестика, на душе у меня сразу стало легче!!!Не один десяток раз после этого случая находил нательные крестики и целые и ломанные, но всегда было спокойно на душе.Может, действительно поверье это имеет какие-то корни под собой?!С Огромным Уважением к Вам, Дорогие Друзья!!!Берегите себя и своих близких!!!

Ключевые слова: Крестики находки тропинка авторская история

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