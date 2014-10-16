Сломанный крестик, найденный в лесу

Сломанный крестик, найденный в лесуЗдравствуйте, Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4Stor.ru!
Хочу поделиться с Вами историей, которая случилась со мной несколько лет назад.
Сколько в ней мистики и есть ли она, решать Вам Уважаемые Читатели!
Но запал мне этот эпизод в душу, видимо, навсегда.
Посему спешу с Вами поделиться пережитым...
Хобби моё, металлодетекторный поиск.
Многие сейчас увлекаются подобным ремеслом.
Сразу оговорюсь, что занятие сие требует выносливости и терпения.
Ощутимые физические нагрузки, а так же полчища комаров, оводов и прочей "братии" на земле и в воздухе, имеют место быть...
Милых ужей я не считаю... Бывают встречи и посерьёзнее. Главное быть внимательным при поиске.
Бывает, проходишь с металлодетектором целый день по лесным пригоркам и овражкам, а ближе к вечеру уже и ноги не несут. Смотришь на тропинку, вперёд уходящую, уставшим взором, вроде бы как ветка дивной формы и раскраски на ней лежит, а приглядевшись, останавливаешься как вкопанный, получив порцию адреналина, да такую, что аж в висках слышно...
Гадюка!
- О брат, с ней шутки плохи!
Сменим направление. Пусть себе спокойно дальше греется на солнышке...
А я тем временем, раз уж мы разошлись по мирному с любительницей солнечных ванн, перейду к самой истории.
Посчастливилось мне как-то, оставив позади себя городской шум, вырваться на природу.
Июнь в лесу наполнен щебетом птиц, шелестом молодой листвы и чарующим благоуханием чистого воздуха!
Благодать!
Местом для поиска была выбрана небольшая полянка в лесу, к которой я вышел совершенно случайно, следуя по едва заметной тропинке, поросшей молодой травкой.
Находки стали попадаться сразу, радуя сердце и согревая душу. Видимо, с металлодетектором я на ней был первым.
Несколько найденных монет, на краю полянки, сразу приятно наполнили тяжестью карман. Постепенно я перебрался к центру полянки, и в очередном сигнале, которым меня одарил металлодетектор, достал из земли половинку крупного нательного крестика из бронзового сплава, изготовленного не позднее 18 века.
«Эх, жаль, что сломан!
Будь целым, вот красивый был бы»,- подумалось мне...
Делаю несколько шагов в сторону, и металлодетектор выдает дежавю. Сигнал один в один как у найденного только что обломанного крестика...
Аккуратно запускаю в землю лопату и извлекаю сигнал на поверхность. Начинаю рукой прозванивать землю над катушкой прибора.
Есть. Сигнал в руке. Разжимаю пальцы и не верю собственным глазам. В ладони лежит вторая половинка только что найденного крестика.
Вот это удача!!!
Соединил две половинки крестика друг с другом. Точно Он!
Ох и Красивый же!!!
Спаять крестик в домашних условиях и наложить патину, дело техники ...
Радость от находок и предвкушение будущих, приковали меня к полянке часа на три...
Несколько найденных медных монет добавили лучезарного и счастливого блеска в глазах!
Решил, что на сегодня пора закругляться.
Пора и честь знать.
Искренне поблагодарив лес и полянку за радостные находки и, закопав в землю всю современную мелочь, которая у меня имелась в наличии, в знак благодарности, поспешил домой.
По приезду домой, сразу приступил к чистке найденных в лесу монет. Крестик оставил на десерт.
Монеты были опущены в мыльный раствор. Две половинки крестика, так и лежали на столе, ожидая своего часа.
И так уж вышло, что час сей совпал с заходом солнца, когда на уставшую землю начали ложиться сумерки.
Взяв обе половинки крестика в руки, я снова соединил их визуально, начав анализировать, как грамотно провести будущую пайку.
И тут меня "накрыла" необъяснимая тревога...
Именно Необъяснимая! Которая закрадывается в самую душу бесшумной поступью...
Отложил крестик в сторону.
Наверное, усталость даёт о себе знать.
Вышел на улицу. Перекур. Отпустило...
Снова вернулся. Две половинки крестика на столе. Но я уже другими глазами на него смотрю, потому что чувствую, что опять не по себе становится.
Да что такое?!
Положил две половинки крестика в ладонь. Тревога и "вековая усталость" одновременно по телу прошли тоскливой волной...
Не выдержал, снова отложил...
Позвонил хорошему знакомому, который увлекается металлопластикой и занимается реставрацией подобных вещей не первый год.
По телефону объяснил ситуацию и озвучил собственные ощущения.
Выслушав меня очень внимательно, он вынес свой вердикт:
- Как тебе должно быть известно, - начал он, - ранее на Руси, да впрочем и сейчас, при Крещении ребенка, на него надевали(ют) нательный крест!
Который на самом деле имеет огромную силу!
Это не просто Крест - Это Судьба человека!
И раньше к этому относились Очень Серьёзно!
Так вот, если человеку становилось невмоготу далее нести свой Крест, то есть Свою Судьбу, в связи с множеством далеко не позитивных обстоятельств, то существовало такое поверье, если снять свой нательный крест, переломить его и выбросить, а взамен надеть новый крест, то судьба должна перемениться...
Вот в какую сторону, это вопрос?!
Видимо, такой Крест ты и нашел в лесу. Кто-то в далёком прошлом, почувствовав "предел", решил поменять свою Судьбу.
И, честно говоря, на твоём месте я избавился бы от него!
Где взял, туда и верни. Надеюсь, что дорогу ты не забыл...
Если всё так, как я предполагаю, ничего хорошего он тебе не сулит!!! Энергетика - сам понимаешь какая будет...
Но решать тебе как поступить, я всего лишь рассказал тебе о существовании поверья...
Ты и сам чувствуешь что-то неладное у себя в душе, когда его в руки берёшь.
Так что прислушайся.
Рад был помочь! Береги себя! - закончил знакомый...
Минула ночь, и раннее утро встретило меня лесной прохладой и щебетом птиц...
Я по той же тропинке возвращался к заветной полянке, чтоб вернуть чужую Судьбу на место...
Как объяснить произошедшее, и есть ли в нём доля мистики, не имею чести знать. Решать Вам Уважаемые Читатели!
Но после того как земле вернулись найденные мной ранее половинки крестика, на душе у меня сразу стало легче!!!
Не один десяток раз после этого случая находил нательные крестики и целые и ломанные, но всегда было спокойно на душе.
Может, действительно поверье это имеет какие-то корни под собой?!
С Огромным Уважением к Вам, Дорогие Друзья!!!
Берегите себя и своих близких!!!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:29 by Славянин777Просмотров: 83Комментарии: 1
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