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Истории из жизни

Лесной "Хищник"

Здравствуйте Уважаемые читатели и поклонники сайта 4Stor.ru!
Хочу поделиться с Вами своей историей, которую имел честь пережить лично.
Не судите строго за пробу пера. Надеюсь, Вас моя скромная история не утомит.
Я с детства увлекался рыбалкой. Рыбачил как летом, так и зимой. Исключительно удочками и спиннингом.

Но как говорится, всё имеет свою альфу и свою омегу. Охладел к рыбалке резко и окончательно. Видимо, время пришло оставить в покое водное царство. Но ведь нужно жить дальше...
А как жить, если нет очередного любимого хобби?!
Так вот...
Есть у меня отличный товарищ, который увлекается металлодетекторным поиском. Ищет он, как говорится, среди поисковиков по старине.
В основном огромную радость ему доставляют найденные им монеты. Нянчится он с ними, как с детьми, моет их, чистит и купает. Видя, что я заскучал томимый унынием в выходные дни, предложил мне съездить вместе с ним на поиски. Заявив: «При этом и мне веселее, и у тебя, глядишь, азарт в глазах появится».
Согласился! Приехали. Поле! Русское поле! Походил я с прибором по землице матушке, попробовал и, после первой найденной мной монеты, я понял... Это - моё!!! Счастью не было предела! История по учебникам это одно, а вот когда эту историю сам из земли поднимаешь, в своих руках держишь, это уже совершенно другие, новые впечатления! Заставляющие заново узнавать даты правления Императоров и Императриц на Руси. А так же весь придворный этикет, включающий балы и закулисные, многоходовые партии в борьбе за трон.

Ездил я сначала с товарищем, но со временем стал и один выезжать на поиски. Втянулся, значит...
И понял я, будь то лес, или поле, это другой мир. Только наедине с природой душа по-настоящему отдыхает от мирского.
Вначале одному было реально страшно по лесу ходить. Но со временем вывел для себя некоторые правила поведения...
Всегда заходя в лес, я здороваюсь с ним. Так же добавляю, что я пришёл с миром, а уходя всегда благодарю.
И вы знаете, помогает!!! Главное помнить, что ты в гостях!
Прошу прощения, что предисловие затянулось!

А теперь сама история...
Приехав в очередной раз в лес, в гордом одиночестве, я как обычно поздоровался с ним! Достал лопату, собрал металлодетектор, перекрестился и в путь. Нашёл старую лесную тропинку, заросшую травой. Вот и ладненько, думаю, раз когда-то по ней ходили люди, глядишь, кто монетку и обронил. Иду по ней, катушкой прибора аккуратно травку над тропинкой утюжу, Птички поют, прибор попискивает, а на душе так хорошо, так легко!!! То пробку водочную выкопаю, то гильзу охотничью, то снова 5 водочных пробок подряд... Ну что тут поделаешь, любил народ в СССР гульнуть в лесу с Размахом!!! Так и вышел я по этой тропинке на полянку. Смотрю, а на полянке той ямы от землянок остались. Видимо, со времён ВОВ еще.

Может, солдатики, а может, и мирные жители прятались...
Похожу между ними, может, какой находкой дивной лес и порадует... А лес лиственный. В основном дуб листвою шелестит. Да разный по возрасту, от малого до великого. Вот так я притопал к такому великому дубу. Пикнул прибор метров в пяти от этого дуба, хорошим таким монетным сигналом. Просто грех такой сигнал не выкопать. Копнул, сигналит уже не в ямке, а в кучке земли, значит, будем искать на поверхности. Сижу на коленях перед ямкой, земельку катушкой от прибора прозваниваю. И тут, боковым зрением на стволе этого дуба замечаю марево.

Перевожу резко взгляд на ствол дуба и ловлю себя на мысли, что мне сейчас нижняя челюсть ногу отобьёт, распахнувшись от удивления... Это не просто марево, это прозрачный контур, до боли напоминающий человеческий. Не то стоит на земле, не то висит в воздухе, прямо над землёй, только ростом в районе 2,5 метров, не меньше. Я просто потом со своим ростом сравнил. Голова без шеи, сразу переходящая в плечи. Плечи широкие, рук не видно. Контур виден чётко, но середина словно в мареве... Помните фильм "Хищник" с Арнольдом, когда "хищник" был в режиме стелс? Вот как-то так и выглядело это существо. Как его назвать, даже не знаю. Благо глаза у него не вспыхнули жёлтым всполохом, как у "хищника" в фильме. Вот тогда бы я точно на вторую пирамиду Хеопса блоков бы смастерил! Я замер, страха нет, просто колоссальнейшее удивление! И тут эта фигура резко срывается с места, по стволу дуба вверх, и исчезает в кроне... Я, в той же позе, что и прежде, интуиция и инстинкт самосохранения молчат, хотя интуиция у меня развита хорошо! Спасибо Господу! Секунд 20 всматриваюсь в крону дуба - ничего. Только листва по лесу тихо шелестит, как и прежде... Поднялся, перекрестился, вслух сказал: «Господи Помилуй!» Бросил сигнал, закопал ямку, на автомате, и дальше пошёл. Кто, или что это было, так и осталось загадкой?! Может, и впрямь, то был хозяин леса, возжелавший поближе рассмотреть одинокого путника? Возможно... Но то, что мне в тот день приличное количество монет попалось - факт! Впустил, значит, лес и Спасибо, что Выпустил! Но, честно говоря, возвращаться на ту полянку нет ни малейшего желания! Под охраной она. Об этом как-то подумалось...
Любите и уважайте природу, и она ответит тем же!
С Огромным к Вам Уважением!!! Берегите себя и близких!!!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:21 by Славянин777Просмотров: 604Комментарии: 10
+20

Ключевые слова: Лес нечто в лесу дуб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 15:38
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 226
"Хищника" не смотрела, но проняло. Может, и дух леса, а может - кто-то, оставшийся там войны. А голова была тоже похожа на человеческую, или не удалось рассмотреть?
Зарегистрирован: 7.06.2018
#2 написал: Pitovskiy
Сегодня, 16:00
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 126
Очень интересная история! Вообще подобные истории про раскопки очень интересны, а если еще и нотка мистики..ммм..
Надеюсь у автора будет еще не одна подобная история!
Зарегистрирован: 14.05.2015
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:03
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (504|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 993
Автор, посмотри фильм " Пропавшие 411. Жертвы охоты." Там ближе к концу фильма, история женщины- охотницы. Она тоже встретила "Хищника".
Ты не одинок.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 16:38
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
“Блоков на вторую пирамиду бы наделал“ smeh поржала от души. Да и сама история очень интересно написана)
Зарегистрирован: 9.11.2019
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:21
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Репутация: (1179|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 500
с почином! пишите еще! мне понравилось очень
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 19:02
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Комментариев: 58
Плюс за историю. По описанию больше похоже не на хозяина леса, а на дух, когда-то живого человека.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:06
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 436
А мне сразу напомнилась другая история. Не помню кто написал, но дело на кладбище происходило. Автор с мамой в родительский день рано утром приехали туда и их тоже кто то похожий по описанию встречал. Тоже автор кого то прозрачного, то ли в кроне, то ли в листве увидел. Тогда мы все решили что это хозяин кладбища и все такое. Подробностей уже не помню, но может под тем дубом где Вы копали тоже могилки какие были когда то?
Вообще очень интересная история у Вас. И тема классная, не избитая. Пишите нам почаще, а пока ловите плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#8 написал: Летяга
Сегодня, 20:13
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Комментариев: 8 819
Какое эмоциональное повествование!
Но очень хорошо всё описано, даже представила вашего визави.
Рассказывайте ещё! Среди копателей много интересных историй ходит.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 21:23
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К историям про копателей прохладно отношусь, но тут зачиталась +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#10 написал: Tremolante
Сегодня, 21:37
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Публикаций: 18
Комментариев: 194
Впечатлило, как "оно" вверх по стволу дуба двинулось...

Знакомые рассказывали, как они в Псковской области, за глухой деревней, собрались раскопать "могилу крестоносца". Так местные называли небольшой холмик, на котором лежал продолговатый обтёсанный камень. Только пару раз успели копнуть, как позади них с дерева обломилась и рухнула огромная ветка, причём не сухая какая-нибудь, и ветра не было. Ну и ребята решили не упорствовать, и свалили оттуда. Наверное, некоторые места действительно "под охраной"...
Зарегистрирован: 2.08.2013
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