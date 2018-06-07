Лесной "Хищник"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 604 Комментарии: 10 +20 Сегодня, 15:21 by

Здравствуйте Уважаемые читатели и поклонники сайта 4Stor.ru!Хочу поделиться с Вами своей историей, которую имел честь пережить лично.Не судите строго за пробу пера. Надеюсь, Вас моя скромная история не утомит.Я с детства увлекался рыбалкой. Рыбачил как летом, так и зимой. Исключительно удочками и спиннингом.Но как говорится, всё имеет свою альфу и свою омегу. Охладел к рыбалке резко и окончательно. Видимо, время пришло оставить в покое водное царство. Но ведь нужно жить дальше...А как жить, если нет очередного любимого хобби?!Так вот...Есть у меня отличный товарищ, который увлекается металлодетекторным поиском. Ищет он, как говорится, среди поисковиков по старине.В основном огромную радость ему доставляют найденные им монеты. Нянчится он с ними, как с детьми, моет их, чистит и купает. Видя, что я заскучал томимый унынием в выходные дни, предложил мне съездить вместе с ним на поиски. Заявив: «При этом и мне веселее, и у тебя, глядишь, азарт в глазах появится».Согласился! Приехали. Поле! Русское поле! Походил я с прибором по землице матушке, попробовал и, после первой найденной мной монеты, я понял... Это - моё!!! Счастью не было предела! История по учебникам это одно, а вот когда эту историю сам из земли поднимаешь, в своих руках держишь, это уже совершенно другие, новые впечатления! Заставляющие заново узнавать даты правления Императоров и Императриц на Руси. А так же весь придворный этикет, включающий балы и закулисные, многоходовые партии в борьбе за трон.Ездил я сначала с товарищем, но со временем стал и один выезжать на поиски. Втянулся, значит...И понял я, будь то лес, или поле, это другой мир. Только наедине с природой душа по-настоящему отдыхает от мирского.Вначале одному было реально страшно по лесу ходить. Но со временем вывел для себя некоторые правила поведения...Всегда заходя в лес, я здороваюсь с ним. Так же добавляю, что я пришёл с миром, а уходя всегда благодарю.И вы знаете, помогает!!! Главное помнить, что ты в гостях!Прошу прощения, что предисловие затянулось!А теперь сама история...Приехав в очередной раз в лес, в гордом одиночестве, я как обычно поздоровался с ним! Достал лопату, собрал металлодетектор, перекрестился и в путь. Нашёл старую лесную тропинку, заросшую травой. Вот и ладненько, думаю, раз когда-то по ней ходили люди, глядишь, кто монетку и обронил. Иду по ней, катушкой прибора аккуратно травку над тропинкой утюжу, Птички поют, прибор попискивает, а на душе так хорошо, так легко!!! То пробку водочную выкопаю, то гильзу охотничью, то снова 5 водочных пробок подряд... Ну что тут поделаешь, любил народ в СССР гульнуть в лесу с Размахом!!! Так и вышел я по этой тропинке на полянку. Смотрю, а на полянке той ямы от землянок остались. Видимо, со времён ВОВ еще.Может, солдатики, а может, и мирные жители прятались...Похожу между ними, может, какой находкой дивной лес и порадует... А лес лиственный. В основном дуб листвою шелестит. Да разный по возрасту, от малого до великого. Вот так я притопал к такому великому дубу. Пикнул прибор метров в пяти от этого дуба, хорошим таким монетным сигналом. Просто грех такой сигнал не выкопать. Копнул, сигналит уже не в ямке, а в кучке земли, значит, будем искать на поверхности. Сижу на коленях перед ямкой, земельку катушкой от прибора прозваниваю. И тут, боковым зрением на стволе этого дуба замечаю марево.Перевожу резко взгляд на ствол дуба и ловлю себя на мысли, что мне сейчас нижняя челюсть ногу отобьёт, распахнувшись от удивления... Это не просто марево, это прозрачный контур, до боли напоминающий человеческий. Не то стоит на земле, не то висит в воздухе, прямо над землёй, только ростом в районе 2,5 метров, не меньше. Я просто потом со своим ростом сравнил. Голова без шеи, сразу переходящая в плечи. Плечи широкие, рук не видно. Контур виден чётко, но середина словно в мареве... Помните фильм "Хищник" с Арнольдом, когда "хищник" был в режиме стелс? Вот как-то так и выглядело это существо. Как его назвать, даже не знаю. Благо глаза у него не вспыхнули жёлтым всполохом, как у "хищника" в фильме. Вот тогда бы я точно на вторую пирамиду Хеопса блоков бы смастерил! Я замер, страха нет, просто колоссальнейшее удивление! И тут эта фигура резко срывается с места, по стволу дуба вверх, и исчезает в кроне... Я, в той же позе, что и прежде, интуиция и инстинкт самосохранения молчат, хотя интуиция у меня развита хорошо! Спасибо Господу! Секунд 20 всматриваюсь в крону дуба - ничего. Только листва по лесу тихо шелестит, как и прежде... Поднялся, перекрестился, вслух сказал: «Господи Помилуй!» Бросил сигнал, закопал ямку, на автомате, и дальше пошёл. Кто, или что это было, так и осталось загадкой?! Может, и впрямь, то был хозяин леса, возжелавший поближе рассмотреть одинокого путника? Возможно... Но то, что мне в тот день приличное количество монет попалось - факт! Впустил, значит, лес и Спасибо, что Выпустил! Но, честно говоря, возвращаться на ту полянку нет ни малейшего желания! Под охраной она. Об этом как-то подумалось...Любите и уважайте природу, и она ответит тем же!С Огромным к Вам Уважением!!! Берегите себя и близких!!!

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