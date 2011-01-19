Странная находка в лесу.

Славянин777 Просмотров: 592 Комментарии: 14 +11 Сегодня, 20:01 by

Здравствуйте Уважаемые Читатели и Поклонники сайта 4 Stor.ru !Недавний звонок друга по копательскому хобби напомнил мне случай, который произошёл с нами лет 5 назад, при поиске монет в лесу. При разговоре по телефону мы начали предаваться воспоминаниям о совместных поисках и находках. И вспомнили этот случай... Действительно случившийся эпизод весьма странный, и я просто не могу с Вами им не поделиться...Позвонил мне друг, как помнится, в середине недели и сразу перешёл к делу. Предложил мне вместе с ним на выходные съездить на разведку в лес, так как он нашёл на старых картах, которые были составлены ещё во времена Екатерины 2 Великой, что в том лесу стояло 2 домика.- Давай, - говорит, - смотаемся, а вдруг повезёт?!Я уточняю:- Ты место определил точно, не ошибся с привязкой карт?- Нет, - говорит, - всё нормально, не переживай! Старую карту наложил на спутниковую современную и совместил по оврагам, дороги точно совпали. Речку, что протекает рядом, за ориентир не брал, русло рек постоянно меняется. Как речка протекала 2 века тому назад - не известно! По оврагам уверен! Погрешность при привязке карт будет не более 100 метров. Ну что, ты поедешь или нет? Лес сосновый, если не найдём ничего, то хоть белками полюбуемся...Я, искренне засмеявшись, дал своё согласие!!!На следующий день, часов в 7 утра, мы были уже в лесу. Собрали металлодетекторы, побрызгались средством от комаров. Поздоровались с лесом! С Богом!!! Смотрю я на друга и с лёгким сарказмом в голосе заявляю ему:- О седовласый старец, с глазами, полными жизненного опыта, укажи мне единственно правильный путь!Друг, поймав мою волну юмора, тут же принимает позу вождя мирового пролетариата, демонстративно поднимает правую руку со словами:- Вы правильным путём идёте, товарищи!!! - и указывает нужное направление...Посмеялись мы от души! Ну что, гардемарины - вперёд!!!А в сосновом лесу, действительно, Красота!!! Сосны, как девицы красные!!! Одна другой краше - не налюбуешься!!! Комаров почти нет, и земелька в лесу словно пух, хвоей укрыта, легко копается!!! Пришли на место, где домики по старой карте должны были стоять, и начали потихоньку кружить по месту с металлодетекторами. Минут через 15 у меня хороший сигнал. Копаю -есть первая монета! Полушка Анны Иоанновны! 1/4 копейки. Ещё минут через 5 у друга выскакивает такая же полушка... Уже веселее! С местом не ошибся друг! Кружим дальше. У меня снова сигнал, который радует уже денгой 1731 года (1/2 копейки). Азарт на подъёме у обоих! И тут слышу, у друга прибор по характерному и своеобразному звуковому сигналу, выдаёт перегрузку... Которая появляется, как правило, при обнаружении крупной цели, не зависимо от металла. Кричу другу, смеясь:- Точно клад! Сигнал глубокий?- Да! - Отвечает он. - Шкала по глубине на приборе полностью закрылась!- Копай! - Кричу ему в ответ, а сам дальше рандеву по месту с металлодетектором совершаю.Друг уже как минуту безуспешно жонглирует лопатой, выкапывая землю, в полном молчании... Я не выдерживаю и подхожу к нему. Смотрю, что яму он уже приличную выкопал, а сигнал всё на глубине. Он поворачивается ко мне и говорит:- Слушай, а может и правда схрон какой?А глубина ямы сантиметров 80 уже.- Копай дальше, - говорю ему, - только лопату осторожно запускай в землю, мало ли?!Только сказал, как его лопата ударяется об металл, при этом издавая глухой, полый звук, говорящий о пустоте под металлом... Всё, лопату в сторону, дальше руками. Начинаем уже вдвоём, поочерёдно, вручную выкидывать землю из ямки. Расчищаем сигнал и оба замираем над ямой в немой сцене. На дне ямы - белый эмалированный тазик, на вид времён СССР, лежащий верх дном, со следами ярко выраженной коррозии. Не сводя взгляда с тазика, я заявляю другу:-Ты нашёл ящик Пандоры, тебе его и открывать!!!Друг наклоняется над ямой и начинает, словно дед репку из сказки, тянуть злополучный таз на свет Божий! Ууххх! Всё, таз на верху! Оба одновременно смотрим в яму, что же могли накрыть тазиком и закопать на глубину почти в метр?! Я вижу кожаный, коричневый свёрток, лежащий на дне ямы... Друг падает на колени перед ямкой с криком:- Да это же кожаный кошель! - ныряет в ямку рукой и извлекает свой трофей на поверхность...И тут вопрос друга вводит меня в ступор! С глазами, полными удивления, которые он не сводит со своей, только что найденной Прелести, он мне на полном серьёзе заявляет:- Слушай, а откуда у кошелька могут взяться зубы???!!!Я плавно перевожу свой взгляд на находку и чувствую, как сноп мурашек, от макушки до самых пят, обдаёт меня Ниагарским водопадом!!! Это Не свёрток и Не кошель!!! Это собачья голова!!! На которой, действительно, видны зубы.Точнее - череп, обтянутый коричневой кожей! Цвет кожи словно у мумии. Только хотел поделиться с другом своей догадкой, но не успел. Судя по метаморфозе которая стала происходить с лицом друга, он и сам всё понял! Полный набор контрастов, включающий страх, удивление и омерзение, в течении 5 секунд разительно меняли выражение его лица! Никогда ни до, ни после я его таким не видел... И, судя по тому, с каким остервенением он запустил эту голову обратно в яму, я сделал умозаключение, что своей находкой мой друг, что характерно, остался Крайне Не доволен!!! Оба отпрянули от ямы.Собачья голова в яме, таз на поверхности. Мы метрах в трёх от ямы, пытаемся прикурить. Не очень получается - эмоции бурлят! Закурили, стоим молча. Смотрю, друг приходит в себя! Задаёт мне вопрос:- Что думаешь по этому поводу?Ответ выскочил сам собой из меня:- МАГИЯ! Больше ничего на ум не приходит... Сам подумай: лес, яма около метра глубиной, на дне ямы голова от собаки в коже, словно мумия, накрытая тазом и всё это засыпано землёй... Не думаю, что кто-то таким дивным способом хотел сделать захоронение своего любимого пёсика и ещё воздвигнуть над ним эмалированный мавзолей.- Да, действительно, дивно - согласился друг. - Ждал кошель, а тут такое...Что делать то будем?!- А ни чего нового, - отвечаю. - Голова собачья снова в яме, ставим на место над ней эмалированный мавзолей, то есть тазик, и всё засыпаем землёй как было! Что раскрыли- то и закроем!!! И идём дальше по своим делам...Так и сделали... Последствий никаких, слава Богу, не было!!! Вспоминаем эту историю с Юмором!!! Хотя в тот момент мы испытали Шок! Почему мы решили,что череп был именно от собаки - не знаю, но как то обоим пришло на ум одно и тоже.Хотелось бы услышать Ваше мнение! Были ли элементы магии, или часть кого либо ритуала в описанном случае, или просто чья то злая "шутка"???Всех Вам Благ!!! Берегите Себя и Близких!!!

Ключевые слова: Лес находка череп авторская история

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