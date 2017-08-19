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Истории из жизни

Мешок

Этот случай рассказал мне Николай Федорович, а случилось это в лихие 90-е.
Сейчас Николаю Федоровичу 70 лет, и я его просто обожаю. Этакий постаревший Василий Теркин с неизбывным чувством юмора и копной седых кудрей. Сущий живчик, нам бы такими быть в этом возрасте.
А тогда Федоровичу было около полтинника, и однажды решили они закинуть сети. Терка у карасей уже закончилась, сети ставить можно. И вот, Федорыч, любезный друг его - Фортуна (кликуха такая), и племяш Фортунин - Витек, загрузились и поехали на промысел.

План был такой: закинуть сети, а рано утречком их вытащить и ехать домой. У всех дела, водку пить некогда, да и с рыбой надо заниматься.

Скажу сразу, что в том районе суровых лесов нет, лесополосы сплошняком, и зверь крупнее ежа там сроду не водился.

Поставили мужики сети, разбили лагерь, вроде время свободное, и пошел Витек прогуляться. И нашел в кустиках мешок, и, естественно, туда заглянул. Заорал так, что мужики за топоры схватились. В мешке лежала голова, свеженькая такая, недавно отрубленная или отрезанная, может.

Что делать? В милицию идти? Так затаскают потом, кто нашел, тот и прибил, так проще. В деревню везти, участковому отдать - та же песня.

В общем, положили мешок с головой обратно под куст и решили на судьбу положиться. Найдут - пусть найдут, не найдут - покойся с миром.

А тут уже и стемнело, вот когда пожалели мужики, что водки не взяли. Сидят возле костра, естественно, тот мешок с головой обсуждают, а в кустах кто-то ходить начал. И по шагам слышно, что не ежик и не енот. А крупнее зверюге взяться неоткуда, там лесополоса от силы метров семь.

И ходит по окружности вокруг костра, только хруст веток стоит. Витька уже жалкими глазами смотрит, дядь Коля, дядь Саша, может домой? А куда домой! Тут и сети, тут и темнота, машине не сильно проехать. Надо до утра кантоваться. А оно ходит вокруг.

И тут Федорыч или сам вспомнил, или боженька подсказал, встал он, да как выдал тираду семиэтажным!

Что ты, такой-сякой, тут лазишь, так тебя и через перетак разэдак, чтоб тебе, такому-сякому, и трах, и тарарах, и вдогонку переэтак трижды!

Как рявкнул он это все, так и стихло! И кругом никто не ходит, и ветки не трещат, благодать сплошная!

Дальше уже легче было, дождались утра, вытянули сети, да и поехали домой, договорившись и про мешок, и про шаги молчать.

Вот и молчал Федорыч, только спустя лет двадцать нам это рассказал.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:58 by SniffПросмотров: 327Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Мешок рыбаки голова костер шаги авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:39
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2814|-1)
Публикаций: 1 653
Комментариев: 10 833
smeh Что ты, такой-сякой, тут лазишь, так тебя и через перетак разэдак, чтоб тебе, такому-сякому, и трах, и тарарах, и вдогонку переэтак трижды! - классный переэтак))) smeh
А история действительно жуткая! scream ...а голова то чья, не сказано?! То-ли человека, то-ли чёрта... imp +++
И ещё, не снилась ему, Николаю Федоровичу эта голова и эта рыбалка? А?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#2 написал: Sniff
Сегодня, 00:27
+2
Группа: Авторы
Репутация: (120|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 182
Голова человеческая, конечно. А Федорыч хоть и разговорчивый товарищ, но не любит врать.

А перетак я от него однажды знатный слышала, когда он ведро карасей притащил, поставил в огороде, а коты почти всю рыбу выловили, погрызли и бросили валяться там же)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:53
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2814|-1)
Публикаций: 1 653
Комментариев: 10 833
Цитата: Sniff
Голова человеческая, конечно. А Федорыч хоть и разговорчивый товарищ, но не любит врать.

А перетак я от него однажды знатный слышала, когда он ведро карасей притащил, поставил в огороде, а коты почти всю рыбу выловили, погрызли и бросили валяться там же)

laughing бывает)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 01:17
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 523
Криминальная хроника. Самое страшное для меня тут отрубленная голова. Я бы подумала, что убийца неподалеку и просто пасёт. Слушает о чем там невольные очевидцы разговаривают. И испугалась бы конечно. Но скорее того, что и меня могут порешить.
Умер у меня дед. Осталась квартира. А мы с мамой и маленькой дочерью моей от первого брака жили в частном доме. Вся родня разъехалась. И вот мы, бабьё остались на два дома. Мама постоянно находится в частном доме, а я наездами в дедовой квартире. Так, счета взять оплатить, там у брата кое какие вещи оставались ещё, да и работа моя близко. Если задерживаюсь иду туда. Ага, одна сплю смело. И вот как-то заруливаю туда. Тык-тык ключом, а он не открывает ни в какую. Что такое. Стою ковыряюсь. Идёт сосед. "Сходи, говорит, на базар. Там где ремонт ключей, сидит дядька один, он тебе с замком поможет." Нашла этого мужичка, приходим с ним. Он в замке поковырялся и достаёт оттуда пружинку. "Это, говорит, квартиру вашу пасут. Сталкиваюсь с таким. Ставят пружинку и потом приходят, проверяют. Если пружинка на месте, значит давно никто не появлялся и можно заходить, обносить. Жди, теперь домушников." Итак, в квартиру я попала. А что делать с этой новостью.Решила приходить туда ночевать. А днём соседка у нас крутилась рядом, всегда на виду. Днём наверно не планировали лезть. И вот я такой себе охранник в юбке, сплю через пару дней и слышу кто-то прошлепал к моей двери в квартире, тихо так и копается в замке. Я, аххах, о Боже, со скалкой на перевес подхожу к двери и басом с перепуга ору :. Ээээ! ! Э! " А дальше у меня сердце зашлось. Но не только у меня. У незадачливых домушников тоже. Ковыряние резко прекратилось, кто-то сдавленно квакнул и затопал по лестнице. Выскочили бегом. Ну повезло, да. Мне.) А я себя чувствовала потом смелым героем, да да. Прямо риск-риск- приключение. Но то таке, а голова в мешке это просто.... Страшно, короче. Кто бы ни ходил вокруг них, мрачно это всё. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
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