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Истории из жизни

Обморок

Обморок


Со мной дело было. Поехала бабушка на похороны какого-то дальнего родственника в глухую карельскую деревушку, и я с ней увязалась. А было мне лет 15, худая, как дрын, волосенки белесые жидкие, бледная городская немочь.

В обмороки имела обыкновение падать. Тетушки-родственницы разохались, тощая да дохлая. И решили отвести меня к местной бабке для поправки ситуации.

И вот карельская баня по-черному, я сижу по шею в бочке с водой, в воде какие-то травки болтаются. Бабка - ну чистая ведьма, седые космы, нос крючком, клык торчит - всё, как полагается.

Кружит вокруг бочки, что-то шепчет, порой вскрикивает, водой на меня плещет. Страшно не было, скорее забавно, как кино какое-то смотрю.

Но вот только стала вода вокруг меня чернеть. Тут как-то не по себе стало. А потом вообще непонятное произошло.

В бочке кроме трав заваренных ничего не было, но бабка руки в воду сует и пригоршнями какие-то "волосья" достает.

Приличный ком из этих волос скрутила. Фууу... как вспомню.

Потом вылезти велела, простыней меня обмотала и сдала ожидающим родственницам. "Ком" велела на огне сжечь.

Помню, когда жгли на дворе, запашок еще тот был.

После всего этого "румяной русской девкой кровь с молоком" я не стала, но в обмороки валиться перестала, как-то очень быстро этим же летом приобрела вполне округлые формы, и, что самое странное, волосы закудрявились. Так, кудреватая, и по сию неюную пору пребываю.


Автор - Хельми Карьялайнен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:06
Сегодня, 03:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 1
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Ключевые слова: Карелия родственники деревня тетушки-родственницы обмороки местная бабка баня бочка обряд ком волосьев огонь

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 03:53
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Абалдеть! Мне б адресок. А чего, я б съездила. Можбыть сиськи бы у меня хоть отросли и волосенки последние закудрявилися. Перманент нонче у парикмахера больно дорогой. Плюс конечно же.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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