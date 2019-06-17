Бочка с водой

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:59

vikki z Просмотров: 1 267 Комментарии: 11 +24 Вчера, 06:59 by

Эта история произошла с моей родственницей. Буквально недавно мы обсуждали колодцы, какой лучше сделать? Учитывая, что мы родственники, да ещё и соседи по квартире и по даче, моя тётя рассказала мне свою историю.Она была тогда ещё молодой девушкой 19 лет. У них был свой домик, скотина, большой двор. Во дворе всегда стояла большая старая бочка. После дождей обычно эта вода шла на поливку грядок. А днем вода грелась на солнышке.Однажды родители уехали в другую деревню к родственникам и оставили дочку следить за скотиной и хозяйством. Она решила позвать подругу с ночёвкой, чтоб после домашних дел вместе заняться девчачьими делами: поболтать да и просто провести время повеселее.Лида закончила дела, пришла подруга, и они решили устроить небольшой пикник во дворе. Вынесли арбуз, овощи разные, чай и стали рассказывать друг другу разные случаи смешные. Время уже было позднее, а на улице не темнело, белые ночи. Они смеялись, вспоминая, и тут одновременно почувствовали на себе взгляд. Причём сразу дружно повернули головы в сторону забора. У забора стояла женщина. На ней было надето что-то длинное, вроде платья - не то мешковина, она была тощая. И не понятно, какого возраста: вроде, не старуха совсем, ну и немолодая. Она стояла и просто смотрела на девочек. Лида вежливо поздоровалась, но женщина не реагировала, а продолжала молчать. Лида решила подойти ближе, подумала: может, женщина глухая и ничего не слышит. Но когда встала, ноги стало немного сводить. И тут женщина сказала такими странным голосом, грубоватым, хриплым - он был какой-то вообще непонятный:- Можно водички попью?- Конечно, можно! - Лида взяла ковшик и пошла на веранду, набрать чистой воды в кружку. Но женщина зашла во двор и пошла к бочке.Она долго смотрела в отражение. Лида переглянулась с подругой, в руках держа ковш с водой, и внимательно смотрели на странную незнакомку. Та смотрела в воду минут 5, потом нагнула голову и прям стала пить воду, как пьют собачки или кошки. После этого в бочке слышался гул, храп, какие-то странные звуки. Девочки с замиранием смотрели на удивительное поведение человека. После женщина пошла к забору, вышла за него, сказала "спасибо" и быстро-быстро ушла. Лида даже забыла, о чем они говорили до этого.Они медленно подошли к бочке и обалдели: в бочке вода лишь закрывало дно. Не мог человек в таком положении выпить всю воду. Девочки перевернули бочку, чтоб посмотреть, может там дырка образовалась от старости, и вода вытекла. Или с боку. Но бочка была абсолютно целая, и Лида сама не раз мимо неё проходила, видя, что воды много.После того, как приехали родители, Лида рассказала о странной незнакомке, но родители подумали, что это фантазия девочки.Но самое удивительное, что урожай в то лето был намного лучше, чем прежде, и запасов на зиму сделали больше. Кто была это незнакомая женщина? До сих пор загадка.

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