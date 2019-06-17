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Истории из жизни

Бочка с водой

Эта история произошла с моей родственницей. Буквально недавно мы обсуждали колодцы, какой лучше сделать? Учитывая, что мы родственники, да ещё и соседи по квартире и по даче, моя тётя рассказала мне свою историю.

Она была тогда ещё молодой девушкой 19 лет. У них был свой домик, скотина, большой двор. Во дворе всегда стояла большая старая бочка. После дождей обычно эта вода шла на поливку грядок. А днем вода грелась на солнышке.

Однажды родители уехали в другую деревню к родственникам и оставили дочку следить за скотиной и хозяйством. Она решила позвать подругу с ночёвкой, чтоб после домашних дел вместе заняться девчачьими делами: поболтать да и просто провести время повеселее.

Лида закончила дела, пришла подруга, и они решили устроить небольшой пикник во дворе. Вынесли арбуз, овощи разные, чай и стали рассказывать друг другу разные случаи смешные. Время уже было позднее, а на улице не темнело, белые ночи. Они смеялись, вспоминая, и тут одновременно почувствовали на себе взгляд. Причём сразу дружно повернули головы в сторону забора. У забора стояла женщина. На ней было надето что-то длинное, вроде платья - не то мешковина, она была тощая. И не понятно, какого возраста: вроде, не старуха совсем, ну и немолодая. Она стояла и просто смотрела на девочек. Лида вежливо поздоровалась, но женщина не реагировала, а продолжала молчать. Лида решила подойти ближе, подумала: может, женщина глухая и ничего не слышит. Но когда встала, ноги стало немного сводить. И тут женщина сказала такими странным голосом, грубоватым, хриплым - он был какой-то вообще непонятный:

- Можно водички попью?

- Конечно, можно! - Лида взяла ковшик и пошла на веранду, набрать чистой воды в кружку. Но женщина зашла во двор и пошла к бочке.

Она долго смотрела в отражение. Лида переглянулась с подругой, в руках держа ковш с водой, и внимательно смотрели на странную незнакомку. Та смотрела в воду минут 5, потом нагнула голову и прям стала пить воду, как пьют собачки или кошки. После этого в бочке слышался гул, храп, какие-то странные звуки. Девочки с замиранием смотрели на удивительное поведение человека. После женщина пошла к забору, вышла за него, сказала "спасибо" и быстро-быстро ушла. Лида даже забыла, о чем они говорили до этого.

Они медленно подошли к бочке и обалдели: в бочке вода лишь закрывало дно. Не мог человек в таком положении выпить всю воду. Девочки перевернули бочку, чтоб посмотреть, может там дырка образовалась от старости, и вода вытекла. Или с боку. Но бочка была абсолютно целая, и Лида сама не раз мимо неё проходила, видя, что воды много.

После того, как приехали родители, Лида рассказала о странной незнакомке, но родители подумали, что это фантазия девочки.

Но самое удивительное, что урожай в то лето был намного лучше, чем прежде, и запасов на зиму сделали больше. Кто была это незнакомая женщина? До сих пор загадка.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:59
Вчера, 06:59 by vikki zПросмотров: 1 267Комментарии: 11
+24

Ключевые слова: Женщина бочка вода урожай девочки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Rene
Вчера, 09:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 105
Читать было интересно!
Судя по исходу событий, женщина неплохая попалась, но риск все же был...Обычно водички просят всякие нехорошие личности)
В мешковине...вроде так раньше нищие могли одеваться. Мне она напоминает образ странницы, которой не принято было отказывать в просьбе о еде, питье или ночлеге. Только женщина непростая оказалась - отблагодарила...
Только тут: "Не мог человек в таком положении выпить всю воду" явно оговорка автора. Человек в любом положении бочку воды не может выпить)
Звуки в бочке и исчезнувшая вода - здесь, очевидно, самое мистическое...
+!
Зарегистрирован: 17.06.2019
#2 написал: VicZhou
Вчера, 10:27
+5
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 396
С такими разгильдяйскими сущностями неизвестно, на кого нарвешься. Одних впускать нельзя, на кого-то нельзя даже смотреть, другим наоборот нельзя отказывать. Поди разберись в этом бардаке...
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 11:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (855|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 508
Мне кикимора сразу представилась, может болотная, заблудилась, пить захотела)))отблагодарила. Хотя они только пакостят обычно.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:11
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1699|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 016
Цитата: VicZhou
С . Поди разберись в этом бардаке...

Это точно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Talisha
Вчера, 13:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1657|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 314
Мать Сыра Земля приходила, полив требовался усиленный, за то и наградила:))) шучу, просто сразу в голову пришло
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: Tigger power
Вчера, 17:20
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2394|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 236
Неплохо, жадничать никогда не нужно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#7 написал: верю-не верю
Вчера, 17:50
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 661
Возможно, немного преувеличено. Но загадочно, конечно.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#8 написал: Tanusha13666
Вчера, 18:03
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 223
Я тоже подумала про кикимору. Фильм смотрела, там что-то было подобное про воду, что кикиморы без неё жить не могут)
Зарегистрирован: 9.11.2019
#9 написал: kusi
Вчера, 18:09
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 147
Интересная история.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#10 написал: каменная башка
Вчера, 19:45
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 3
Ведьма обычная

я вообще видел видео где силуэт похожий летает высоко
Зарегистрирован: 12.05.2020
#11 написал: Sisi
Вчера, 21:51
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 120
А имя ей -Жажда!
Зарегистрирован: 1.07.2019
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