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Истории из жизни

"Хлысты"

Со своей мамой я общаюсь по скайпу еждневно по несколько раз в день. Естественно, что невозможно обсуждать постоянно дела насущные, поэтому частенько мы выкапываем темы для обсуждения из самых дальних уголков нашей памяти. Моя мама - это просто природный кладезь всяких разных историй, а если ещё учесть, что память у неё отменная, то можете себе представить, сколько всяких интеpесностей она накопила за свои шестьдесят с хвостиком лет.

Итак, в этот раз тема плавно перетекла в середину девяностых годов. Тут мама вспомнила и очереди, в которых развлекалась в то время большая часть населения нашей страны и сплошной дефицит на, практически, все продукты, который и создавал эти самые очереди. Хорошо хоть, что люди у нас душевные и общитeльные, а чего зря стоять-то, коль можно и по душам поговорить?

- Как-то раз, - рассказывала мама, - стояла я в очереди, уж не помню за чем, но очень долго. Передо мной бабулька была, старая совсем - лет восемьдесят. Она то в очереди постоит, то на улице на лавочке посидеть выйдет. И вот мы с ней разговорились. Бабка-то - наша коренная, волгоградcкая оказалась и войну, как моя мама с бабушкой, в городе пережила. И ж такую историю она мне рассказала - ну хоть стой, хоть падай.

Далее от первого лица.

После войны осталась я с дочкой одна, муж-то мой погиб. Дочь у меня уж подросла тогда, красавица-комсомолка, а женихов-то где набраться? Бабы, дети, старики, да инвалиды войны - и то на всех не хватает. Думала, так и будет в девках куковать, но тут повезло дочке моей. Посватался к ней жених из Красной Слободы, что на другом берегу Волги. Я-то думала, что дочь откажет, она ж комсомолка, а тут сектант из "хлыстов" посватал. Но нет, дочь моя сразу за него замуж-то и выскочила и уехала на тот берег Волги в Красную Слободу.

В то время мост ещё не построили и на тот берег зимой легче попасть было, когда река замёрзнет. Вот я и дождалась кода лёд на реке встанет, и обозы пойдут, чтоб с доченькой своей повидаться. Поехала я без предупреждения, узнала случайно, что обоз ехать будет, вот и напросилась. Приехала, а зять как и не рад, да и дочка как-то сильно изменилась, от прежней комсомолки и следа не осталось. Неделю почти прогостила, вроде всё нормально. А в воскресенье утром зять мне и говорит:
- Сегодня люди к нам придут, а ты, мать, чтоб на печи сидела и не высовывалась. Чем мы будем заниматься - тебя это не касается, сиди на печи и глаз не показывай.

В назначенный час, как и был уговор, залезла я на печь. Лежу тихонечко, дышать и то боюсь. Вдруг слышу: хор голосов, звуки какие-то непонятные, завывания, а в промежутках крики: "Приди! Приди!". Ну, мне ж интересно, я и выглянула немного, да так и ахнула!
Посреди комнаты стояла огромная бочка, вроде как водой наполнена, и люди вокруг нее по кругу ходят, руками движения какие-то делают и слова непонятные поют. Вдруг в бочке как начнёт что-то плескаться! Звуки такие, как большая рыбина по воде хвостом ударяет. Я и так и эдак увидеть старалась что там плещется, но не увидела. А люди совсем бесноваться стали от восторга, что нечесть какая-то в бочке появилась.

Страшно мне стало, и я дальше смотреть не стала.
Через какое-то время все разошлись и зять с дочкой вышли. Я с печи-то слезла - и сразу к бочке, а она крышкой накрыта. Я крышку ту сняла потихоньку и в бочку заглянула, а там и нет никого, только вода до самых краёв. Разозлилась я на зятя, что дочь мою в свои дела бесовские затащил и перекрестила ту бочку по всем правилам, да ещё молитовку прочла.

С дочкой я потом поговорила, расспрашивала про бочку, но она упёрлась, так и не рассказала ничего. Тогда я призналась ей, что всё видела и слышала, как в бочке кто-то плескался, и что бочку я перекрестила, и молитву прочитала. Дочь перепугалась: что теперь будет, но мужу решила пока ничего не рассказывать.

Настало следующее воскресенье. Мне зять опять велел на печи лежать и не высовываться.
Так же, как и в прошлый раз люди танцрвали вокруг бочки, выкрикивая непонятные слова и призывая кого-то. Но, ничего не случилось, никто в этот раз в бочке не плескался.
Когда гости разошлись, зять кинулся ко мне. Он быстро заставил меня одеться, покидал в сани мои вещи и повёз к берегу реки. Там он меня высадил из саней, сказал, чтоб больше никогда у него дома не появлялась и уехал.
Как я не замёрзла - не знаю. Долго я ждала пока кто-нибудь проедет мимо и перевезёт меня на другой берег.
К дочери я больше так и не ездила, она сама приезжала, но очень редко. Вот же, угораздило её к "хлыстам" этим попасть.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:54
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:54 by ErnestaПросмотров: 1 767Комментарии: 15
+27

Ключевые слова: Зима река Волга обоз бочка молитва гости хлысты авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:02
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1424|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 079
Я уже за жизнь старушки перепугалась!
Значит Дагон, или как его там (не читала) всё же существует.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: OlgaFF
Сегодня, 07:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 304
Интересная история. Нужно в Вики почитать про этих "хлыстов" кто они и что они. Плюс от меня.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#3 написал: АЛЬКА
Сегодня, 07:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
мистическая секта...
Зарегистрирован: 4.09.2018
#4 написал: OlgaFF
Сегодня, 08:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 304
Посмотрела таки в Википедии. Точно, водили они вот такие хороводы и песни пели, доведя себя до экстаза. И по вере у них семь небес. Вспомнилось вдруг выражение времен моего детства: " Щас как ударю- улетишь на седьмое небо." А, по вере хлыстов там как раз живет Бог и Дева Мария.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#5 написал: roksi
Сегодня, 09:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 389
Однако история....+ Но хлысты на сколько я знаю себе причинные места отрезали, а женщинам грудь. И интересно, что с дочерью то было дальше?
Зарегистрирован: 21.04.2011
 
#6 написал: ZelD
Сегодня, 10:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 374
Цитата: roksi
Однако история....+ Но хлысты на сколько я знаю себе причинные места отрезали, а женщинам грудь.

Точно, скопцы это
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 53
Я почему то первым делом подумала, что там щука какая-нибудь плескалась. А потом эти товарищи её унесли, поэтому та женщина ничего и не обнаружила. А разве секты в советские времена не гоняли? За историю плюс. Интересно, что же было в этой бочке?
Зарегистрирован: 16.11.2018
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:14
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1989|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 809
Цитата: OlgaFF
И по вере у них семь небес. Вспомнилось вдруг выражение времен моего детства: " Щас как ударю- улетишь на седьмое небо." А, по вере хлыстов там как раз живет Бог и Дева Мария.

А из бочки кого вызывали интересно?
Жуть такая конечно, мать на берегу в мороз бросить.
У Эрнесты самые необычные истории) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: DRUID
Сегодня, 12:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (142|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 768
Сразу же возникли ассоциации с крутейшим произведением " Черный тополь". Там описывались "Топольники" у них отец глава семьи имел право спать с невестками.
Были "Дырники" молились дыре в потолке.
Странные и даже страшные в своём фанатизме люди.

За историю +++
Интересная тема.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:48
+7
Группа: Авторы
Репутация: (2809|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 402
Эт еще ничего, эт ещё бабке повезло. Попрыгали да разошлись. А вот в некоторых общинах, я слыхала, все такие "радения" обычно беспорядочными совокуплениями заканчивались. Могли и бабулю, так про между прочим, оприходовать, не слезая с печи. Дочка тоже хороша, хоть за козла-лишь бы замуж. Я вообще удивляюсь что творится у людей в головах. Хорошая история, интересная, мне понравилась. Плюс с удовольствием)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#11 написал: Космонасть
Сегодня, 14:56
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 480
Мне история очень понравилась, плюс.Совсем недавно смотрела передачу про секту, которая у нас существует, ну, не далеко. Послушать интересно, а поехать - не поехала бы, не доверяю я сектантам. Другое дело, что сейчас и в интернете полно сект, и не все они религиозные,типа тех, которые предлагают построить бизнес из ничего, изменить жизнь к лучшему и тд.
Смущает одно - почему она дочь не забрала оттуда?
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#12 написал: conjure one
Сегодня, 14:57
+6
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5864|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 303
Цитата: Баба Клава
Эт еще ничего, эт ещё бабке повезло. Попрыгали да разошлись. А вот в некоторых общинах, я слыхала, все такие "радения" обычно беспорядочными совокуплениями заканчивались. Могли и бабулю, так про между прочим, оприходовать, не слезая с печи. Дочка тоже хороша, хоть за козла-лишь бы замуж. Я вообще удивляюсь что творится у людей в головах. Хорошая история, интересная, мне понравилась. Плюс с удовольствием)))


Да уж, повезло, что эта хрень из бочки не вылезла и на печку к бабке не полезла. Чем она там по воде стучала, ещё неизвестно) sweat_smile Интересная история. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#13 написал: Pmariam
Сегодня, 16:34
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1072|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 516
бабка додельница. сделала свое "черное" дело smeh все малину испортила. А ведь люди старались, плясали, бормотали там что-то.
как представлю, что на это могло уйти них годы smeh и наконец получилось!! ура!! а не тут то было!!!
пипец, как говорится, подкрался незаметно... в нашем случае - с печи!

на самом деле бабулю жалко.. как собаку выставил за дверь да еще и в мороз! Отморозок!
Цитата: Tigger power
У Эрнесты самые необычные истории) +

поддерживаю!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#14 написал: marzzz
Сегодня, 22:03
+1
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Репутация: (435|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 884
Горе бабке не в том, что выставили на мороз, а в том, что ни дочери, ни внуков не осталось в классическом понимании. Редкие наезды - разве это компенсация дочерней любви и заботы (особенно на фоне Эрнесты, которая сама с мамой трендит по скайпу по несколько раз в день stuck_out_tongue_winking_eye )?
Как в той песне: "Вы вечно молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам".
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#15 написал: kalina
Сегодня, 23:14
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Цитата: Баба Клава
А вот в некоторых общинах, я слыхала, все такие "радения" обычно беспорядочными совокуплениями заканчивались. Могли и бабулю, так про между прочим, оприходовать, не слезая с печи.

Очень даже близко к правде) Папа мой рассказывал, как будучи пацанами лет 10-14 они бегали подглядывать за сектантами, то ли пятидесятниками, то ли адвентистами, то ли ещё кем))) вот у них песнопения именно так и заканчивались. И детвора в силу хулиганистости любила их пугнуть - в окно постучать, посвистеть и всякие такие шалости.
Это было в конце 50х - начале 60х
Зарегистрирован: 8.08.2018
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