"Хлысты"

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:54

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ernesta Просмотров: 1 767 Комментарии: 15 +27 Сегодня, 06:54 by

Со своей мамой я общаюсь по скайпу еждневно по несколько раз в день. Естественно, что невозможно обсуждать постоянно дела насущные, поэтому частенько мы выкапываем темы для обсуждения из самых дальних уголков нашей памяти. Моя мама - это просто природный кладезь всяких разных историй, а если ещё учесть, что память у неё отменная, то можете себе представить, сколько всяких интеpесностей она накопила за свои шестьдесят с хвостиком лет.Итак, в этот раз тема плавно перетекла в середину девяностых годов. Тут мама вспомнила и очереди, в которых развлекалась в то время большая часть населения нашей страны и сплошной дефицит на, практически, все продукты, который и создавал эти самые очереди. Хорошо хоть, что люди у нас душевные и общитeльные, а чего зря стоять-то, коль можно и по душам поговорить?- Как-то раз, - рассказывала мама, - стояла я в очереди, уж не помню за чем, но очень долго. Передо мной бабулька была, старая совсем - лет восемьдесят. Она то в очереди постоит, то на улице на лавочке посидеть выйдет. И вот мы с ней разговорились. Бабка-то - наша коренная, волгоградcкая оказалась и войну, как моя мама с бабушкой, в городе пережила. И ж такую историю она мне рассказала - ну хоть стой, хоть падай.Далее от первого лица.После войны осталась я с дочкой одна, муж-то мой погиб. Дочь у меня уж подросла тогда, красавица-комсомолка, а женихов-то где набраться? Бабы, дети, старики, да инвалиды войны - и то на всех не хватает. Думала, так и будет в девках куковать, но тут повезло дочке моей. Посватался к ней жених из Красной Слободы, что на другом берегу Волги. Я-то думала, что дочь откажет, она ж комсомолка, а тут сектант из "хлыстов" посватал. Но нет, дочь моя сразу за него замуж-то и выскочила и уехала на тот берег Волги в Красную Слободу.В то время мост ещё не построили и на тот берег зимой легче попасть было, когда река замёрзнет. Вот я и дождалась кода лёд на реке встанет, и обозы пойдут, чтоб с доченькой своей повидаться. Поехала я без предупреждения, узнала случайно, что обоз ехать будет, вот и напросилась. Приехала, а зять как и не рад, да и дочка как-то сильно изменилась, от прежней комсомолки и следа не осталось. Неделю почти прогостила, вроде всё нормально. А в воскресенье утром зять мне и говорит:- Сегодня люди к нам придут, а ты, мать, чтоб на печи сидела и не высовывалась. Чем мы будем заниматься - тебя это не касается, сиди на печи и глаз не показывай.В назначенный час, как и был уговор, залезла я на печь. Лежу тихонечко, дышать и то боюсь. Вдруг слышу: хор голосов, звуки какие-то непонятные, завывания, а в промежутках крики: "Приди! Приди!". Ну, мне ж интересно, я и выглянула немного, да так и ахнула!Посреди комнаты стояла огромная бочка, вроде как водой наполнена, и люди вокруг нее по кругу ходят, руками движения какие-то делают и слова непонятные поют. Вдруг в бочке как начнёт что-то плескаться! Звуки такие, как большая рыбина по воде хвостом ударяет. Я и так и эдак увидеть старалась что там плещется, но не увидела. А люди совсем бесноваться стали от восторга, что нечесть какая-то в бочке появилась.Страшно мне стало, и я дальше смотреть не стала.Через какое-то время все разошлись и зять с дочкой вышли. Я с печи-то слезла - и сразу к бочке, а она крышкой накрыта. Я крышку ту сняла потихоньку и в бочку заглянула, а там и нет никого, только вода до самых краёв. Разозлилась я на зятя, что дочь мою в свои дела бесовские затащил и перекрестила ту бочку по всем правилам, да ещё молитовку прочла.С дочкой я потом поговорила, расспрашивала про бочку, но она упёрлась, так и не рассказала ничего. Тогда я призналась ей, что всё видела и слышала, как в бочке кто-то плескался, и что бочку я перекрестила, и молитву прочитала. Дочь перепугалась: что теперь будет, но мужу решила пока ничего не рассказывать.Настало следующее воскресенье. Мне зять опять велел на печи лежать и не высовываться.Так же, как и в прошлый раз люди танцрвали вокруг бочки, выкрикивая непонятные слова и призывая кого-то. Но, ничего не случилось, никто в этот раз в бочке не плескался.Когда гости разошлись, зять кинулся ко мне. Он быстро заставил меня одеться, покидал в сани мои вещи и повёз к берегу реки. Там он меня высадил из саней, сказал, чтоб больше никогда у него дома не появлялась и уехал.Как я не замёрзла - не знаю. Долго я ждала пока кто-нибудь проедет мимо и перевезёт меня на другой берег.К дочери я больше так и не ездила, она сама приезжала, но очень редко. Вот же, угораздило её к "хлыстам" этим попасть.

Ключевые слова: Зима река Волга обоз бочка молитва гости хлысты авторская история

Другие, подобные истории: