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Истории из жизни

Благодаря бабушке с меня сняли порчу

Моя покойная бабушка часто умывала меня крещенской водой, которую хранила целый год, пока не наберет новой. Мама на нее ругалась, сама в Бога не верила и не разрешала бабушке об этом говорить, особенно при мне.

Но вот в один из вечеров мне стало плохо, начало знобить, поднялась температура. Мама вызвала скорую, но, послушав меня везде, врачи даже простуды не нашли, сказали, что это простое переутомление и что на утро все пройдет. Но утром мне стало еще хуже и меня отвезли в больницу.

Пролежав там три недели, я приехала домой, немного стало лучше на некоторое время, и я пошла в школу. Буквально через два дня мне снова стало плохо, я не могла даже с кровати встать, такая была слабость, но больше ничего не болело. Родители уже не знали, что делать, пока бабушка не сказала, что на меня навели порчу и меня нужно везти к бабке. Мама рассердилась, но через время уже согласна была на все, так как мне становилось все хуже.

И вот мы едем ночью в какое-то село, чтобы утром до восхода солнца быть на месте. Кроме нас, там было полно людей, но нас пропустили без очереди, больше детей не было, только взрослые, да и все видели, как мне плохо. Бабка ничего нас не стала спрашивать, открыла большую книгу (мне показалось, что это молитвы, но не буду утверждать) и начала читать. Пока она читала, она так зевала, что я уже начала думать, что бабка сейчас уснет, но она только прикрывала глаза и снова шептала. Затем зажгла свечу, отрезала немного волос у меня и сожгла над ней. Что там еще было, я не помню, да и уснула прямо на стуле там же.

Как потом рассказывала мама, ведунья не велела меня будить ни там, ни дома, пока сама не проснусь. А проспала я больше суток! После этого стала потихоньку поправляться, и уже моя бабушка постоянно по вечерам что-то шептала над моей кроватью. Так велела ведунья, которая и спасла меня.

Автор: Даша.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 378Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Бабушка крещенская вода болезнь ведунья

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:19
0
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Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 561
Озноб и гипертермия не могут быть пропущены скорой. От переутомления озноба не бывает. Но очень интересна метода избавления от порчи через сон. Но обычно читают в 12 ночи и в 6 утра. Скорее всего, много чего упущено в истории. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 11:07
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 69
Верю, что девчушку могли спасти с помощью заговора. А вот про врачей что-то не верится... Получается почти как в анекдоте
"У нашего дедушки был приступ почечной колики, мы вызвали неотложку.
Приехал вдымину пьяный врач, нагадил в шкаф, сделал укол в диван,
обложил всех матом, сложил инструмент в мамину сумку и уехал. Дедушка
так смеялся, что описался и песок вышел! Теперь он здоров! Спасибо,
Вам за ваших докторов!"
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: Lyubanya
Сегодня, 11:07
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Цитата: Eifersucht
Озноб и гипертермия не могут быть пропущены скорой. От переутомления озноба не бывает.

От переутомления много чего бывает. Падает иммунитет, и вылезают всевозможные болячки. Но соглашусь, скорая точно никак не могла поставить диагноз "переутомление" основываясь только на осмотре и анамнезе... Пневмонии и др. болезни могут быть скрытыми и никак не проявляться без анализов и исследований. Если температура была высокая, как минимум, должны были предложить госпитализацию в инфекционный стационар (где могут взять анализы и сделать банальный рентген/УЗИ).
Зарегистрирован: 19.04.2017
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