Благодаря бабушке с меня сняли порчу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 378 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:10 by

Моя покойная бабушка часто умывала меня крещенской водой, которую хранила целый год, пока не наберет новой. Мама на нее ругалась, сама в Бога не верила и не разрешала бабушке об этом говорить, особенно при мне.Но вот в один из вечеров мне стало плохо, начало знобить, поднялась температура. Мама вызвала скорую, но, послушав меня везде, врачи даже простуды не нашли, сказали, что это простое переутомление и что на утро все пройдет. Но утром мне стало еще хуже и меня отвезли в больницу.Пролежав там три недели, я приехала домой, немного стало лучше на некоторое время, и я пошла в школу. Буквально через два дня мне снова стало плохо, я не могла даже с кровати встать, такая была слабость, но больше ничего не болело. Родители уже не знали, что делать, пока бабушка не сказала, что на меня навели порчу и меня нужно везти к бабке. Мама рассердилась, но через время уже согласна была на все, так как мне становилось все хуже.И вот мы едем ночью в какое-то село, чтобы утром до восхода солнца быть на месте. Кроме нас, там было полно людей, но нас пропустили без очереди, больше детей не было, только взрослые, да и все видели, как мне плохо. Бабка ничего нас не стала спрашивать, открыла большую книгу (мне показалось, что это молитвы, но не буду утверждать) и начала читать. Пока она читала, она так зевала, что я уже начала думать, что бабка сейчас уснет, но она только прикрывала глаза и снова шептала. Затем зажгла свечу, отрезала немного волос у меня и сожгла над ней. Что там еще было, я не помню, да и уснула прямо на стуле там же.Как потом рассказывала мама, ведунья не велела меня будить ни там, ни дома, пока сама не проснусь. А проспала я больше суток! После этого стала потихоньку поправляться, и уже моя бабушка постоянно по вечерам что-то шептала над моей кроватью. Так велела ведунья, которая и спасла меня.Автор: Даша.

Ключевые слова: Бабушка крещенская вода болезнь ведунья

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