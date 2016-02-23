Отольются кошке мышкины слезки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Марьяша Просмотров: 174 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 15:40 by

Вроде ничего страшного я в свой адрес не услышала после первого своего рассказа, поэтому напишу еще одну историю, рассказанную мне родственником.Лет двадцать назад уехал он обживаться на Украину. Через какое-то время дела его пошли в гору. Сейчас у него сеть магазинов. Лет семь назад он приезжал навестить родственников. Тогда-то я и услышала эту историю. Ему я верю. И даже не потому, что он не склонен к выдумкам, а потому, что и сама столкнулась с мистическим. И истории на сайте именно по этой причине читаю. Но об это потом как-нибудь напишу. Дальше буду писать от его имени.Как только у меня завелись приличные деньги, здоровье мое пошло на убыль. Стал я падать в обморок. Сначала не так часто, раза два в неделю. Моя секретарша, она же любовница (муж и двое детей не помешали ей завести отношения на стороне), всегда была рядом. Тогда я еще не был женат.Врачи, исследовав меня вдоль и поперек, разводили руками. По результатам анализов я был здоров.Однажды подруга моей секретарши, то ли от большой любви ко мне, то ли от зависти к своей подруге, дала мне адрес бабки и заверила меня, что секретарша моя - потомственная ведьма, может, что и сделала. Естественно, я не поверил во всю эту чушь. Но вот когда обмороки стали происходить чаще (до трех раз в день), а врачи все так же разводили руками, я решился поехать к бабке.Толпа, которую я увидел около бабкиного дома, меня впечатлила. Дождавшись своей очереди и войдя в дом, бабка едва взглянув на меня, сказала, что на мне приворот, сделанный на смерть, что сделала это моя любовница. И теперь придется очень потрудиться мне самому, чтобы остаться живым. В полночь нужно набрать воду из колодца и принести ей. Назад оглядываться было нельзя, чего бы такого я не услышал за спиной.Выбрав день, а вернее, ночь, я отправился за водой. Весь путь к колодцу я испытывал жуткий страх. Набрав воды, я пошел к машине, ускоряя шаг, потому что за спиной я и правда слышал непонятные звуки. Там был и вой, и свист, и плач, и кто-то звал меня. Такого страха я не испытывал никогда.Трехлитровую банку с водой я принес бабке, та что-то пошептала над ней и велела обмывать каждое утро свои интимные места ниже пояса (ну, вы поняли, какие). Воду использованную нужно было не выливать, а собирать. После того, как закончится чистая вода в банке, я должен был привезти обратно к бабке ту, что собрал. Привез. Она опять пошептала и велела в полночь идти с этой банкой на перекресток, сказав определенные слова, кинуть ее за спину, затем отправляться домой и не оборачиваться. И добавила, что моя жизнь зависит от того, кого я встречу по пути к дому: "Людей встретишь - бог тебе поможет, собаку встретишь - сам себе поможешь, кошку встретишь - никто тебе не поможет".Когда я кинул банку за спину - она разбилась с таким звуком, как если бы бомба взорвалась. Возвращался к машине я уже бегом. Мне повезло. Из дома, мимо которого я пробегал, вывалилась толпа народу. Это была свадьба. Под звук баяна они горланили песни. Я сбавил обороты, вспомнив бабкины слова. До дома я добрался благополучно.Сейчас у моего родственника все хорошо. Большой дом, большая семья (пятеро детей). А его секретарша той же ночью умерла, оставив мужа и двоих детей... Отлились кошке мышкины слезки.

Ключевые слова: Приворот бабка полночь страх смерть авторская история

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