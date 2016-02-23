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Истории из жизни

Отольются кошке мышкины слезки

Вроде ничего страшного я в свой адрес не услышала после первого своего рассказа, поэтому напишу еще одну историю, рассказанную мне родственником.

Лет двадцать назад уехал он обживаться на Украину. Через какое-то время дела его пошли в гору. Сейчас у него сеть магазинов. Лет семь назад он приезжал навестить родственников. Тогда-то я и услышала эту историю. Ему я верю. И даже не потому, что он не склонен к выдумкам, а потому, что и сама столкнулась с мистическим. И истории на сайте именно по этой причине читаю. Но об это потом как-нибудь напишу. Дальше буду писать от его имени.

Как только у меня завелись приличные деньги, здоровье мое пошло на убыль. Стал я падать в обморок. Сначала не так часто, раза два в неделю. Моя секретарша, она же любовница (муж и двое детей не помешали ей завести отношения на стороне), всегда была рядом. Тогда я еще не был женат.
Врачи, исследовав меня вдоль и поперек, разводили руками. По результатам анализов я был здоров.
Однажды подруга моей секретарши, то ли от большой любви ко мне, то ли от зависти к своей подруге, дала мне адрес бабки и заверила меня, что секретарша моя - потомственная ведьма, может, что и сделала. Естественно, я не поверил во всю эту чушь. Но вот когда обмороки стали происходить чаще (до трех раз в день), а врачи все так же разводили руками, я решился поехать к бабке.
Толпа, которую я увидел около бабкиного дома, меня впечатлила. Дождавшись своей очереди и войдя в дом, бабка едва взглянув на меня, сказала, что на мне приворот, сделанный на смерть, что сделала это моя любовница. И теперь придется очень потрудиться мне самому, чтобы остаться живым. В полночь нужно набрать воду из колодца и принести ей. Назад оглядываться было нельзя, чего бы такого я не услышал за спиной.

Выбрав день, а вернее, ночь, я отправился за водой. Весь путь к колодцу я испытывал жуткий страх. Набрав воды, я пошел к машине, ускоряя шаг, потому что за спиной я и правда слышал непонятные звуки. Там был и вой, и свист, и плач, и кто-то звал меня. Такого страха я не испытывал никогда.
Трехлитровую банку с водой я принес бабке, та что-то пошептала над ней и велела обмывать каждое утро свои интимные места ниже пояса (ну, вы поняли, какие). Воду использованную нужно было не выливать, а собирать. После того, как закончится чистая вода в банке, я должен был привезти обратно к бабке ту, что собрал. Привез. Она опять пошептала и велела в полночь идти с этой банкой на перекресток, сказав определенные слова, кинуть ее за спину, затем отправляться домой и не оборачиваться. И добавила, что моя жизнь зависит от того, кого я встречу по пути к дому: "Людей встретишь - бог тебе поможет, собаку встретишь - сам себе поможешь, кошку встретишь - никто тебе не поможет".

Когда я кинул банку за спину - она разбилась с таким звуком, как если бы бомба взорвалась. Возвращался к машине я уже бегом. Мне повезло. Из дома, мимо которого я пробегал, вывалилась толпа народу. Это была свадьба. Под звук баяна они горланили песни. Я сбавил обороты, вспомнив бабкины слова. До дома я добрался благополучно.

Сейчас у моего родственника все хорошо. Большой дом, большая семья (пятеро детей). А его секретарша той же ночью умерла, оставив мужа и двоих детей... Отлились кошке мышкины слезки.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:40 by МарьяшаПросмотров: 174Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Приворот бабка полночь страх смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:42
+3
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Комментариев: 1 712
Про интимнЫ места я, конечно, посмеялась, а вот про смерть секретарши верю. У меня когда отчима бывшая жена на мою маму порчу на смерть сделала, то, когда ее сняли, буквально сразу же умер друг отчима. Машина сбила насмерть. Он просто землю могильную подкладывал, куриные кости - по указке бывшей жены. Она через этого друга действовала. Сейчас болеет, страшная стала. Карма свое делает.
Плюс
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:49
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Затейница, секретарша то. Теперь мужик ученый - должно впрок пойти) Ага, а я представила как полную трехлитровую банку через плечо кидать, и как со стороны выглядит) +++
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#3 написал: Blackmaiden
Сегодня, 16:24
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А вот если бы не порчагу не сняли....
Зарегистрирован: 25.12.2014
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:39
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Да омывать свои гениталии заговореной водой из колодца мне кажется бредом, а так история имеет место быть. +
Зарегистрирован: 17.10.2017
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