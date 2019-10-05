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Истории из жизни

Страшно, аж жуть..! Нижегородские былички

Страшно, аж жуть..! Нижегородские былички

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал страшные рассказы о живых мертвецах, русалках, вампирах, огненных змеях или другой нечисти. Чаще всего у этих коротких историй нет хеппи-энда, да и морали никакой у них нет. Называются они быличками. Их любят рассказывать дети в пионерских лагерях после отбоя. А иногда былички о ведьмах и колдунах можно услышать и от бабушек с дедушками, отдыхающих на завалинке.

КУЛАЧКА-КОЛДУНЬЯ ОТОМСТИЛА ПАРТРАБОТНИКУ

Еще в первой четверти XX века этнографы, записывающие былички в глухих деревнях, замечали, что Нижегородская губерния являлась регионом, где «память о сильных колдунах, один взгляд которых убивает на лету ворона, и о колдунах, оборачивающих в волков свадебные тройки лошадей вместе с людьми и насылавших мор на скот, живет до сих пор».

В середине прошлого века нижегородцы верили в колдунов и их магическую силу. И повышенный спрос рождал предложение: так называемые ведьмы и знахари водились чуть ли не по нескольку человек в каждой деревне, и вступать с ними в ссоры не только не рекомендовалось, но было якобы чревато необратимыми последствиями. В нижегородской глубинке иногда можно услышать былички о том, как колдуны наказывали за непочтительное к ним отношение.

В 1919 году во время голода в одном из сел Лукояновского уезда комитет бедноты реквизировал у зажиточной кулачки-колдуньи Зыбиной восемь караваев свежевыпеченного хлеба. Пришли в ее отсутствие, взяли и ушли. Через пару часов в комитет влетела разгневанная старуха и, набросившись на его председателя, выговорила: «Так-то ты, голубчик, поступаешь! Ну попомнишь меня!» И бросила в председателя горсть земли. Старуха ушла, а присутствовавшие при этом крестьяне стали толковать о скорых неприятностях, грозивших начальнику продотряда. С того дня молодой здоровый парень прямо на глазах у товарищей стал хворать, чахнуть, а через год умер.

НЕЧИСТЬ НАДЕЛА СТАРУХЕ НА ГОЛОВУ ЧУГУНОК

В мае 2007 года во время одной из фольклорных экспедиций в Сергачский район Нижегородской области, в селе Ачка местные жители рассказали мне, что как раз во время тамошнего моего пребывания умерла Марусенька, о которой по селу ходила недобрая слава колдуньи.

В народных рассказах колдуны живут долго, но всегда умирают тяжелой, мучительной смертью. Якобы нечистая сила, с которой на протяжении своей жизни общаются колдуны, в момент смерти «все тело их рвет и гнет», потому что помощники колдунов черти не хотят отпускать своих хозяев и из последних сил пытаются удержаться в их теле. Так, об упомянутой выше ачкинской колдунье Марусеньке рассказывали, что умирала она мучительно и нашли ее утром на полу под кроватью: «Знать, черти туда затащили».

Еще об одной тяжелой смерти нижегородской ведьмы мне рассказала жительница деревни Арефьево Ковернинского района:

«Жила в Арефьеве бабка, она разговаривала с нечистой силой. К ней многие ходить боялись, потому что она была колдуньей. Долго жила старая бабка, уж из ума стала выходить, сама не понимала, что творит-делает. Как-то раз пошла колдунья в баню, да что-то долго не воротится. Забеспокоились родные: «Да что же с ней»? Прибежали они в баню, заходят в предбанник и видят: сидит там их старуха, а на голове у нее глиняный горшок. Да только дело в том, что горлышко горшка этого в два раза меньше бабкиной головы, и умудриться надеть его на голову просто невозможно. А когда горшок этот родственники разбили, ведьма тотчас испустила дух. А говорили, что она не может умереть, покуда кому- то не передаст свои колдовские знания».

Согласно народным поверьям, колдун может иногда передать свою силу и неживому предмету. Любой, кто затем возьмет эту вещь в руки, якобы примет вместе с ней и колдовской дар.

Вот еще одна история о смерти колдуна-пастуха, записанная в селе Михалкин Майдан. Лежа на смертном одре, он не расставался со своим батожком (палкой, которой погоняют коров). Его племянник вынул из холодеющих рук старика батожок и неожиданно для самого себя сам сделался колдуном.

«ТАК БЕС ЕЕ И ЗАМУЧИЛ»

Бытуют в Нижегородской области и многочисленные рассказы о сделках знахарей с нечистой силой. Согласно этим соглашениям, в распоряжение колдуна якобы поступают так называемые помощники (то есть та самая нечисть), которых он обязан обеспечить работой и использовать на любую свою надобность. Сделка с бесами даром не проходит и в любом случае заканчивается для человека неблагоприятно. Об этом красноречиво свидетельствуют истории, записанные автором данной статьи в разных селах нашей области. Вот некоторые из них.

Несостоявшийся ведьмак

«Жил в Ачке мужичок с семьей. Повадился он как-то учиться колдовскому ремеслу. Раз в 12 часов ночи жарил он в своей бане кошку. Да не получилось что-то. С того дня тронулся мужик умом. Говорят, он в бане какой-то страх увидел, да и сошел с ума. А через некоторое время мужичок тот совсем сгинул».

(Записано автором в селе Ачка Сергачского р-на в мае 2007 года.)

Кривая береза у федуловской мельницы

«Свекор мой ездил в Вятку продавать валенки. Зашел в один дом, а там, на печи лежит ветхая старуха. По обычаю он с ней поздоровался, а бабка у него и спрашивает: «Молодой человек, вы откуда?» А он ей и отвечает: «Издалека, бабушка, вы все равно не знаете, откуда я». «А может, знаю», — молвила бабка. Свекор ей и говорит: «Я из Ковернина, из деревни Федулово». Бабка услышала ответ и говорит: «Да, знаю, милый, знаю! У меня там подруга есть, в Кпюкине проживает, недалеко от Федулова». Свекор действительно знал ту женщину, но ее уже давно не было в живых. А бабка эта свекру и говорит: «А я вот, дитятка, всем каюсь». Свекор ее и спрашивает: «Чего вы, бабушка, каетесь, что наделали?» Бабка та ему и рассказала, что в молодости они вместе с подругой из Клюкина и другими ведьмами слетались к кривой березе, росшей у федуловской мельницы, на шабаши, проводя там свои колдовские обряды и насылая порчу на людей».

(Записано автором от Кукушкиной А. И., 1924 г. р., в дер. Анисимово Ковернинского р-на в мае 2006 г.)

Анна с бесом

«...Он дядькой моему мужу был, его зарезали, у него осталась жена Анна с детьми. Она по нему очень сильно тосковала. И вот говорили, что он к ней приходил — покажется, как настоящий. Придет, ее ласкает, а время-то голодное было, и он говорит: «Аннушка, ну как вы тут без меня живете, вы, наверное, голодаете с детьми, нате я вам тут яблоки принес». Она все это ела да заболела. Потом утром проснулась, а вместо яблок лошадиные какашки. Вот пошла Анна (надо было выгоны городить для лошадей) вместе с другими колхозницами на работу. А женщины уговорились ее проверить, правда ли, что она знается с нечистой силой. Посмотрим, говорят бабы, перелезет ли Анна через загород. Они загород перекрестили и все через него перепрыгнули, а Анна уперлась, как бык, тащили ее, тащили, да не перетащили. Все кричат: «Анна, ты что, перелезай, надо дальше идти», - а она бросилась к реке и обошла этот загород стороной. То есть не смогла Аннушка «перейти через молитву». В общем, бес, который приходил к ней в образе мужа, так ее и замучил. Вскоре она заболела и умерла.

(Записано автором от Бесчастновой М. Ф., 1938 г. р., в дер. Яндовы Семеновского р-на в июне 2007 г.)

Автор: Дмитрий Карабельников.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18 by Вятка МистическаяПросмотров: 271Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Нижегородская земля Вятка нечистая сила колдовство колдуны фольклор шабаши бабы порча на семью

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 04:07
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 781
Самобытная летопись, интересная классика жанра.
"Повадился он как-то учиться колдовскому ремеслу. Раз в 12 часов ночи жарил он в своей бане кошку. Да не получилось что-то. С того дня тронулся мужик умом"- уже был тронутый.
Верно сказано- спрос рождает предложение.
Была у меня сотрудница, многие считали её ведьмой и боялись, ну так тётя молчаливая, "тяжёлая", картишки раскидывала. Познакомилась с ней ближе, удивилась- обычный человек, со своими переживаниями, мучимая обычными человеческими страхами, не способная решить свои проблемы. Тогда её ореол ведьмы для меня мигом слетел.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 08:51
0
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Комментариев: 256
Категорически с вами согласен))) сон разума порождает чудовищ!)
Зарегистрирован: 2.01.2019
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