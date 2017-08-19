Классификация колдунов на Руси

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:07

Шерри Просмотров: 56 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:07 by

Как у любого древнего народа, у славян существовала своя магическая группа. Людей, занимающихся ворожбой, магией, знахарством, почитали, но чаще всего – побаивались. Помимо чародейства, славянские волхвы использовали гадания, предсказания по астрологическим календарям, книгам, картам. В ход шли кости, бобы, семена и т.д.Существовала особая каста людей, занимающихся черной и белой магией. Тайные знания хранились строго в секрете и передавались исключительно по наследству – от матери к дочери и от отца к сыну.Так называли женщин, исцеляющих или насылающих болезни с помощью воды, масла, трав, вина. Считалось, что они общаются с дьяволом, заключают с ним договор и получают всевозможную помощь в своих темных делах. После смерти кудесницы завещали своим родным или друзьям магическую книгу. Считалось, что человек, который возьмет за руку умирающую колдунью, получит ее силу. Но вместе с даром он обретал и грехи умершей. Если силу передать не успевали, то после кончины, облаченные в саван, ворожеи приходили в полночь за магической книгой. Домочадцы, чтобы избавиться от незваного гостя, читали специальные молитвы и приглашали священнослужителей, чтобы окропить помещение.В дохристианский период так назывались «мудрые женщины», как правило, старухи. Люди верили, что с помощью мазей и кувырков через 12 ножей они превращались в птиц и зверей: сорок, волков, свиней. Могли стать снопом сена. Перевоплощались старухи и в других людей, чинили зло своим соседям, а иногда и близким. Таких существ называли оборотнями. В некоторых губерниях верили, что после убийства медведицы под шкурой находили бабу в сарафане.На Руси так называли знахарей, чародеев, ведунов. Как правило, это были приближенные правителей и знатных особ, с ними советовались о делах государства, прислушивались к их предсказаниям. Слово «волхв» со старославянского переводится как «бормотать, невнятно говорить». По легендам, эти чародеи умели лечить, предсказывать будущее, проводить различные ритуалы. Считалось, что они могут предсказывать погоду, управлять затмениями и даже воскрешать умерших.Долгое время знахарей приравнивали к колдунам и ведьмам. Но если последних боялись, то знахарей уважали. На Руси эти люди играли роль врачей, излечивая больных травами, молитвами или заговорами. Из своих манипуляций они не делали тайны, действовали открыто. Лечение начинали с прочтения молитвы и обращения к святым целителям. Дока – человек в Древней Руси, способный снять порчу, исцелить, никому и никогда не приносящий вреда. Отсюда пошло значение русского слова «дока» - мастер своего дела.Колдунов, причиняющих вред человеку своими действиями, называли чернокнижниками. По преданиям, они пользовались заговорами, проводили ритуалы, изготавливали колдовские зелья, общались с темными силами. Руководствовались при этом особыми рукописями и книгами. Отсюда и пошло название чернокнижники. Хотя многие из них были обыкновенными целителями.Лешие – хранители леса. По легендам, лешие оберегали лес, следили за порядком и лесными жителями. Любили пугать людей, перевоплощаясь в какое-нибудь животное.Считалось, что кикиморами становятся не отпетые покойники или дети, умершие некрещеными. Чаще всего представляли их как безобразных старух, с кокошником (или кикой) на голове. Жили кикиморы в домах и вредили домочадцам.Славяне верили, что это добрый дух, оберегающий их жилище. Жил домовой в укромных местах, в темном углу, под лавкой, за печкой. Но сердить его было нельзя. Тогда домовой начинал скрипеть дверями, стучать в окна и всячески шуметь.На Руси баня слыла «нечистым» местом. Хозяйничал там банник – вредный старичок, норовивший сделать какую-либо гадость: ошпарить кипятком, ободрать кожу или наслать смертельную болезнь.Водяная или лесная нечисть, любящая пугать людей. Считалось, что она мешает людям, приступившим к работе не помолившись.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Язычество дух ведьма знахарь колдун чернокнижник ворожеи

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