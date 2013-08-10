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Несерьезные истории / Истории из жизни

Кстати, о феечках

Я иногда перевожу разные легенды и былички, в основном английские да ирландские. У меня есть запас сборников, привезённых с исторической родины.

И вот решила я как-то сочинить собственную сказку про фей. Писала ее, как заядлый хипстер, в кафе, с видом на любимую Петроградку (было это до локдауна).

Намечался у меня там такой эпизод. Главной героине дед рассказывает о феях, она - девочка обстоятельная и делает заметки в блокнотик (ей нравится быть серьёзной). По моему замыслу, тут дед должен ей объяснить, что феи не любят, когда про них рассказывают - тем более пишут! - чистую правду. Мол, обязательно что-нибудь случится - записи сгорят, размокнут, пропадут каким-нибудь маловероятным способом.

«Феи не любят, когда про них пишут чистую прав...».

На этом месте завис «Ворд». Такое, в принципе, случается. И с моим ноутбуком случалось. Но на сей раз это был не просто завис - это был суперзавис. Нельзя было ни файл закрыть, ни войти в «Пуск» и нажать «Перезагрузку». Ни одна комбинация клавиш не сработала. Я подождала - никакой реакции. Я плюнула на потерю данных и попыталась отключить ноутбук грубо, кнопкой. С первой попытки не сработала и кнопка! Я обалдела. С третьей, кажется, попытки ноутбук все-таки отключился. Спасибо, что жив остался.

Сказку с тех пор и не трогала (во всяком случае, пока). Но на всякий случай предупреждаю: феи не любят, когда о них говорят чистую правду. Приврите в деталях, если что (админы зачем-то трут смайлики - так вот, тут предполагается смайл).

Такое придумывают. В жизни такого не бывает - скорее уж в незатейливых фэнтези-книжках. Наверное, моя жизнь - тоже незатейливая книжка. Наверное, чувство юмора есть у мироздания, у Господа Бога... у фей, как показывает практика (смайлик). Главное, чтобы оно совпадало с вашим собственным!


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52
Сегодня, 05:52 by TenguПросмотров: 193Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Синхронизм совпадение компьютер авторская история

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 06:39
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2875|-1)
Публикаций: 103
Комментариев: 6 096
Не смотря на то, что такие совпадения довольно часты, они не перестают меня удивлять. Я тоже хотела написать историю про фею, я её почти "прикончила," но она непостижимым образом постоянно удаляется. Я ещё думала:" Да, что за напасть?!"
Оказывается, вот оно как...
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:35
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10068|-4)
Публикаций: 883
Комментариев: 9 134
Цитата: Серебряная пуля
Я тоже хотела написать историю про фею, я её почти "прикончила," но она непостижимым образом постоянно удаляется. Я ещё думала:" Да, что за напасть?!"

Приврать надо))
А вообще я тоже заметила, что некоторые дела не хотят быть сделанными, даже совсем не важные.
И много чего не хочет, чтобы им делились. Не знаю, почему.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#3 написал: Talisha
Сегодня, 09:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1673|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 379
Ну раз этот рассказ здесь всё же появился - значит, иногда феи допускают правду о себе:))))) Или вы приврали в тексте? stuck_out_tongue
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: supik
Сегодня, 11:16
0
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 595
кто такие феи????????????? Они вообще существуют??????????????
сказки все это!!
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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