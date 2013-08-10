Кстати, о феечках

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Tengu Просмотров: 193 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 05:52 by

Я иногда перевожу разные легенды и былички, в основном английские да ирландские. У меня есть запас сборников, привезённых с исторической родины.И вот решила я как-то сочинить собственную сказку про фей. Писала ее, как заядлый хипстер, в кафе, с видом на любимую Петроградку (было это до локдауна).Намечался у меня там такой эпизод. Главной героине дед рассказывает о феях, она - девочка обстоятельная и делает заметки в блокнотик (ей нравится быть серьёзной). По моему замыслу, тут дед должен ей объяснить, что феи не любят, когда про них рассказывают - тем более пишут! - чистую правду. Мол, обязательно что-нибудь случится - записи сгорят, размокнут, пропадут каким-нибудь маловероятным способом.«Феи не любят, когда про них пишут чистую прав...».На этом месте завис «Ворд». Такое, в принципе, случается. И с моим ноутбуком случалось. Но на сей раз это был не просто завис - это был суперзавис. Нельзя было ни файл закрыть, ни войти в «Пуск» и нажать «Перезагрузку». Ни одна комбинация клавиш не сработала. Я подождала - никакой реакции. Я плюнула на потерю данных и попыталась отключить ноутбук грубо, кнопкой. С первой попытки не сработала и кнопка! Я обалдела. С третьей, кажется, попытки ноутбук все-таки отключился. Спасибо, что жив остался.Сказку с тех пор и не трогала (во всяком случае, пока). Но на всякий случай предупреждаю: феи не любят, когда о них говорят чистую правду. Приврите в деталях, если что (админы зачем-то трут смайлики - так вот, тут предполагается смайл).Такое придумывают. В жизни такого не бывает - скорее уж в незатейливых фэнтези-книжках. Наверное, моя жизнь - тоже незатейливая книжка. Наверное, чувство юмора есть у мироздания, у Господа Бога... у фей, как показывает практика (смайлик). Главное, чтобы оно совпадало с вашим собственным!

Ключевые слова: Синхронизм совпадение компьютер авторская история

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