"Хозяюшка"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:22

FireSTar Просмотров: 938 Комментарии: 15 +11 Сегодня, 11:22 by

Многим, наверное, родственники в детстве рассказывали свои истории. Много таких мне рассказала прабабушка, жившая все детство в деревне. Одни истории были про деревенский быт: про жизнь на хуторе, про животных, про работу в поле и помощь матери. Но были и другие истории, честно сказать, в детстве особого впечатления на меня они не произвели, но вот сейчас в сознательном возрасте они кажутся жуткими и тревожными.Были истории про волков, ворующих скот и держащих в страхе всю деревню. Но самой жуткой историей, вызывающей чувство тревоги, был рассказ про "Хозяюшку".Хутор, на котором она жила, был маленьким - всего-то несколько домиков. Рядом березовая роща, а за домами, ближе к опушке леса, ручеёк, текущий к озеру. Дети, жившие в деревне, рассказывали друг другу и про бабку Кожуху, которая по словам детей была ведьмой и делала соседям разные пакости, и про лешего, чертей всяких.Но больше всего дети боялись историй о "Хозяюшке", который живет в каждом доме. Прабабушка говорила, что он живет на подлавке, в сенях. Живет он там и за всем домом следит: за людьми, за домашними животными. А если его уважать не будут, кормить и поить молоком, то он будет гадости делать и болезнь в дом принесет, и скот замучает.А если на глаза попадется, то быть в доме беде. Однажды, по словам моей прабабушки, она вышла на улицу ночью открывать матери, возвращавшейся поздно из города, ведь тогда (в 30-х годах прошлого века) так просто до города и не доберешься. Рассказывала, что вышла она в сени, тут шорох слышит, обернулась, а из-под лавки два глаза горящих смотрят.Она как закричала да и выбежала к матери на улицу. А с тех пор сени пробегала, надолго там старалась не оставаться. Меня всегда пугала эта история, не странно, что до сих пор не люблю темные помещения - вроде гардеробных и кладовок, а верить или нет - решать вам.

Ключевые слова: Домовой деревня бабушка авторская история

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