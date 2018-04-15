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Истории из жизни

"Хозяюшка"

Многим, наверное, родственники в детстве рассказывали свои истории. Много таких мне рассказала прабабушка, жившая все детство в деревне. Одни истории были про деревенский быт: про жизнь на хуторе, про животных, про работу в поле и помощь матери. Но были и другие истории, честно сказать, в детстве особого впечатления на меня они не произвели, но вот сейчас в сознательном возрасте они кажутся жуткими и тревожными.

Были истории про волков, ворующих скот и держащих в страхе всю деревню. Но самой жуткой историей, вызывающей чувство тревоги, был рассказ про "Хозяюшку".

Хутор, на котором она жила, был маленьким - всего-то несколько домиков. Рядом березовая роща, а за домами, ближе к опушке леса, ручеёк, текущий к озеру. Дети, жившие в деревне, рассказывали друг другу и про бабку Кожуху, которая по словам детей была ведьмой и делала соседям разные пакости, и про лешего, чертей всяких.

Но больше всего дети боялись историй о "Хозяюшке", который живет в каждом доме. Прабабушка говорила, что он живет на подлавке, в сенях. Живет он там и за всем домом следит: за людьми, за домашними животными. А если его уважать не будут, кормить и поить молоком, то он будет гадости делать и болезнь в дом принесет, и скот замучает.

А если на глаза попадется, то быть в доме беде. Однажды, по словам моей прабабушки, она вышла на улицу ночью открывать матери, возвращавшейся поздно из города, ведь тогда (в 30-х годах прошлого века) так просто до города и не доберешься. Рассказывала, что вышла она в сени, тут шорох слышит, обернулась, а из-под лавки два глаза горящих смотрят.

Она как закричала да и выбежала к матери на улицу. А с тех пор сени пробегала, надолго там старалась не оставаться. Меня всегда пугала эта история, не странно, что до сих пор не люблю темные помещения - вроде гардеробных и кладовок, а верить или нет - решать вам.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22 by FireSTarПросмотров: 938Комментарии: 15
+11

Ключевые слова: Домовой деревня бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:33
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 217
Так вот она причина всех ваших неоднократных теней - "хозяюшка" наверное?)) В домовых вообще верю. Но как вы сказали, что он показывается, при беде. Так была ли потом какая беда? +
Зарегистрирован: 15.04.2018
#2 написал: Qusto
Сегодня, 11:36
0
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Публикаций: 284
Комментариев: 2 253
Цитата: МертвецкиЖив
Так была ли потом какая беда?


Такой же вопрос возник при прочтении, как у Вас. За историю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:48
+4
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Публикаций: 1
Комментариев: 96
Может кошка сидела. В деревне, по моему, у каждого кошка есть. Хотя я на 100 % верю в домовых. Может и он был. И да, надеюсь ничего после встречи с " глазами" плохого не случилось. Плюс за историю. Простенько и правдиво.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: FireSTar
Сегодня, 11:56
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 17
так ребят зашла история или нет?А по поводу беды прабабушка не уточняла.

https://m.vk.com/wall-40529013_1121909
Меня тут обокрал паблик в вк с двумя лямами.без ссылки на источник и мой профиль. ТО ЕСТЬ спёрли у форстора просмотры-денежку а у меня потенциальное комьюнити. Что делать не знаю,но нужна помощь, нужно донести в массы тему плагиата.Значит они такие большие и страшные-значит можно воровать.Вот так и берется контент пабликов-наглым воровстовм. Вот она гоДНОта интернета. И ещё что делать вообще нужна ваша помощь.Оригинал найдите у меня есть-вот ссылка https://4stor.ru/histori-for-life/105662-chto-to-za-oknom.html
Зарегистрирован: 2.06.2018
#5 написал: Madam Papillon
Сегодня, 12:00
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 128
А почему нельзя предположить, что это кошка или другое животное в сени пробралось? Хутор, однако.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:02
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Комментариев: 1 447
Если прабабушка не говорила о беде, то все обошлось. Или произошло что-нибудь не очень серьезное. Вот тебе и "хозяюшка", первый раз слышу, чтоб так называли))) Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:02
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 531
Ну, в домовиков многие верят, а даже если кто то и не верит, это не значит, что их нет. И наоборот.
Про данный рассказ, хочу сказать так: У страха - глаза велики!
А был ли мальчик?! Просто глаза под лавкой, это ещё не домовой! Может это чёрт был, а вы , домовой, домовой...
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:55
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Комментариев: 2 927
А что они так его боялись то? мне вот бабка творящая гадости страшнее кажется +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:07
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Комментариев: 2 250
Цитата: FireSTar
что вышла она в сени, тут шорох слышит, обернулась, а из-под лавки два глаза горящих смотрят.

Ну ежели енто не кот, то значит собачка в сени забежала и под лавку спряталась.
Цитата: FireSTar
Она как закричала да и выбежала к матери на улицу.

И чего мама? Она выяснила причину почему ребенок орал? Животное то нашла или оно смыться успело?
Короче предки сами виноваты. Рассказывают внукам-правнукам тупые страшилки ни на чем серьёзном не основанные,с невыясненными деталями и подробностями, а они потом своим детям их коряво пересказывают. А у тех страхи всякие да фобии на радость психотерапевтам.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: Talisha
Сегодня, 13:30
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 892
В деревне-то, да ещё в те времена, домовым всегда привольно было!
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#11 написал: t.eir
Сегодня, 13:43
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Публикаций: 0
Комментариев: 49
Не не понравилось. Рассказов таких очень много.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#12 написал: Pmariam
Сегодня, 14:51
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Комментариев: 1 803
Цитата: Баба Клава
Рассказывают внукам-правнукам тупые страшилки ни на чем серьёзном не основанные, с невыясненными деталями и подробностями, а они потом своим детям их коряво пересказывают. А у тех страхи всякие да фобии на радость психотерапевтам.

good good good good

РАССКАЗ НИ О ЧЁМ! Автор, уж простите!
вы снабжаете свои рассказы многой ненужной информацией (перечитала все). если эту информацию удалить, то останется ПШИК, а именно:

"Однажды, прабабушка вышла ночью в сени, тут шорох слышит, обернулась, а из-под лавки два глаза горящих смотрят. "

таких история можно раскрутить мУльОн и тележку.
чтобы к Вашим будущим историям не остыл интерес, Вы лучше снабдите историю не лишними никому не нужными деталями, а конкретно информацией, относящийся к мистической составляющей.
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#13 написал: DRUID
Сегодня, 15:00
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Публикаций: 6
Комментариев: 378
Цитата: Pmariam
чтобы к Вашим будущим историям не остыл интерес, Вы лучше снабдите историю не лишними никому не нужными деталями, а конкретно информацией, относящийся к мистической составляющей.


А лучше в творческие переметнитесь, там можно придумать, додумать, приукрасить.
Напугать уже в конце то концов нас, по серьёзному!
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#14 написал: FireSTar
Сегодня, 16:38
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Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 17
Ну рожаю сюжет-хочу качественно сделать-критика услышана и взята в рассчет.Всем спасибо,постараюсь.Ну вот насчет жанра даже не знаю-может криптозоология,у меня очееень много инфы есть по поводу чупакабры может и про неё сделаю а еще может предложите варианты которые хотите от меня видеть.И да историю пустоваты,но детали где я их возьму-не с потолка же, а выдумывать не камильфо так что надо реально в творчество метнутся
Зарегистрирован: 2.06.2018
#15 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:45
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Группа: Журналисты
Репутация: (1909|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 563
Интересная история, позабавила. Как говорится, у страха глаза велики. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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