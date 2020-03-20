Еще одна порция быличек

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Темнокрыскин Просмотров: 26 Комментарии: 2 0 Сегодня, 00:43 by

Так и быть, расскажу и эти былички. Не исключено, что вы уже могли их где-то слышать или читать.Первые три былички рассказал мой семилетний одноклассник. Этот паренёк был тот ещё лжец и бахвал, так что я и в семь лет не поверил его словам. Но истории всё же взбудоражили мне воображение и запомнились. Единственное, что в них примечательного - то, что это, возможно, было личное творчество рассказчика. Напомню, что шёл 1991-ый год, и по телевизору по выходным показывали "Охотников за привидениями".1. Стоящий на крыше.Как-то раз он играл с друзьями в соседнем дворе, где четырехэтажки. На двор падала тень одной из этих четырехэтажек, и внезапно рассказчик - ну, допустим, Саша - увидел, что помимо теней от труб, антенн и прочего есть и человеческая тень. Причем этот человек был одет в развевающийся плащ, "как у Дракулы". Когда же Саша обернулся и поднял взгляд на крышу - на крыше никого не было. Тень также пропала.2. Привидение на кухне.Как-то раз Саша проснулся среди ночи и услышал жутковатый голос с кухни: «Саша!.. Саша!..» Он - вот юная смелость! - тут же и пошел на кухню. Посреди кухни стояло привидение (как оно выглядело, Саша не описывал), увидев мальчика, привидение тут же бросилось на него. Саша отмахнулся рукой, и призрак растаял.3. Пришельцы-хулиганы.В другой раз Саша проснулся среди ночи и увидел странный свет за окном. Подойдя к окну, он увидел, что во дворе стоит ярко светящийся диск. Диск начал медленно взлетать и, в конце концов, исчез в небе. Когда объект скрылся из виду, Саша бросил взгляд вниз, на двор. Качели, горки и т.д. во дворе были переломаны.Следующую байку я услышал тоже в начале 90-ых, но уже от парня-подростка - звали его, допустим, Миша.4. Летающие глаза.Как-то раз Миша с отцом поехали ночью рыбачить на ставок.Я бывал на том ставке - небольшое искусственное озерко посреди сухой крымской степи, а рядом - большое кукурузное поле. Царица полей, однако.Рыбачили они, значит, рыбачили себе - как вдруг смотрят: какие-то две светящиеся точки с противоположной стороны ставка приближаются! Вроде как два горящих глаза - но без тела, и над землей летят! И летят же прямо на них. И не точки это уже, а две сферы... Или вправду два глаза?.. Ну, рыбачки наши дрейфанули, бросили удочки - и бежать без оглядки сквозь колхозное поле. Хруп, хруп - кукурузные стебли под ногами. И тут Миша споткнулся и упал. Отец бросился поднимать его - и видят оба, что "глаза" уже совсем рядом и почти их настигли.Внезапно "глаза" замерли. Потом послышалось эдакое "фьюить!" - и один глаз пропал. Потом ещё "фьюить!" - и второй тоже погас.Посидели Миша с отцом немного, подождали - ничего. Пошли забрать удочки и улов - и домой поскорее. Мало ли что.

Ключевые слова: Былички дети призраки НЛО авторская история

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