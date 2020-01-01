Перебаечник

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 210 Комментарии: 0 +4 Вчера, 06:42 by

Бабушка рукодельничала, мы же, рассевшись кружком, ждали. Главное было – не приставать раньше времени, набраться терпения. Потомив нас чуток для большего интереса, бабушка заводила очередную историю. Сказки да былички, рассказы про хуторское детство нравились всем. Но самый большой интерес вызывали, пожалуй, страшилки – не выдуманные, а подлинные истории её прошлого.Бабушка сама решала про что станет рассказывать. Но о чем бы не вела речь – всегда поближе придвигала стоящую на окне плошку, на дне которой рассыпаны были плоские округлые камешки, все как один с дырочками. Мы поначалу думали – чудачит бабушка, но она пояснила:- Боглаз - это собачье счастье. Его ещё куриным богом кличут. Обережные камушки. Это для того, чтобы перебаечник не прознал про разговоры наши…Не дай бог услышит да в дом пролезет…Все переспрашивали конечно – что за перебаечник такой?Бабушка отмахивалась. Но однажды всё-таки рассказала.Перебаечник как все прочие незнати потаённую жизнь ведёт. Людям не показывается, не любит людей. Страхами человеческими кормится, поэтому и старается при случае напугать. Он всегда поблизости от людей крутится и прислушивается – о чём те разговоры говорят. Как пойдут пугалки да страшилки всякие пересказывать – он и рад. Почует, в каком доме про это сказ ведётся и ночью придёт.Стонет в трубе с вечера, шуршит, потрескивает по тёмным углам, брякнет да стукнет вдруг ни с того ни с сего – знак это, что перебаечник рядом, затаился и ждёт, когда угомонятся все да спать улягутся. Если в это время свечу затеплить, то заметить можно, как по стене метнётся его тень - тёмная, скрюченная, а по сторонам будто два крыла. Только не крылья то – усы! Они у перебаечника вместо рук приспособлены.Подкрадётся к спящему, пристроится подле него и начнёт усами водить над головой – кошмары да ужасы через сон навевать. Наснится тогда человеку всякое, мечется он, бьётся во сне, а незнаемый и радуется. Страхи людские – его пища.Коли при доме хороший доможил, то не пустит он чужака незваного на порог даже. Но если все-таки проникнет перебаечник в дом – надолго задержится. И никакие молитвы да заговоры против него не помогут.Правда, упоминала бабушка способ один старинный, что в детстве слыхала……Когда луна собой полниться станет да в силу войдёт, нужно ночью во дворе ведро с колодезной водой выставить и зеркальце круглое на дно положить. И непременно, чтобы лунный свет сквозь воду проходил и в зеркальце отражался. После уже собраться вокруг всем, кого перебаечник донимает, и смотреть на воду да помалкивать. Про себя только желание думать – чтобы канул перебаечник из дома в воду ту. Как забулькает вода, пойдёт по ней рябь да пузыри – не теряться, а сразу по поверхности соли насыпать четверговой да крышкой ведро прикрыть. Ну и по порогу солью пройтись да под окнами тоже. После уже отнести ведро к реке, выплеснуть воду да присловье сказать. Что-то вроде: "Ступай к водяному батюшке в гости, да там и оставайся".И уйти сразу, не оглядываясь и не окликаясь, если звать кто станет.Так-то.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Бабушка обережные камушки боглаз перебаечник страхи людские обряд

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