Демонстрация безопасности

Демонстрация безопасностиВ результате прочтения и обсуждения истории Tengu Из пустоты. Или немного о дзэн-пофигизме вспомнился мне мой давний знакомый и история, им рассказанная. С момента рассказа прошло более тридцати лет, а потому мелкие подробности я уже не помню. Но рассказывалась история предельно конкретно: с именами и фамилями, датами, подробнейшей георафической привязкой и даже черчением карт, кроков и схем движения. Но суть от этого не зависит.
Группа туристов совершала поход в горах Центрального Тянь-Шаня. Основная часть маршрута была уже позади, впереди оставался последний, самый сложный перевал, за ним спуск в Алма-Ату, в аэропорт (билеты куплены заранее) и домой, на работу.
Сроки поджимали. И вот уже почти под самым перевалом группу застала непогода. Сутки или даже чуть дольше шёл снег, дул сильный ветер. Идти никуда было нельзя, а время на месте не стояло. Но всему на свете приходит конец, закончилась и непогода. Перевал виден как на ладони. И на перевале том висит надутый карниз.
Примерно такой (фото из открытого доступа):
Только через карниз, что на фото, уже прошли, прорубив в нём проход. Прорубить проход не сложно, но карниз должен быть прочным. Иначе он обвалится и сметёт всех нафиг. Когда эта красота висит на сторону спуска, проблем не возникает. Но нашей группе надо было подняться.
Перевал можно было и обойти, но на это требовался лишний день или даже больше, а вот времени как раз и не было. И пропавшие билеты, и возможные увольнения и разводы - ерунда по сравнению с невыдержанными контрольными сроками, не отбитыми вовремя телеграммами и началом спасработ.
Народ свернул лагерь, сидел на рюкзаках и пялился на перевал. Спустить себе на голову несколько десятков тонн снега не хотелось, обходить - не было времени.
И тут на карнизе появился человек. Всё выглядело так, будто он поднялся с противоположной стороны и теперь рассматривал место предстоящего спуска. Походил по карнизу, постоял почти на кромке, скрылся за перегибом.
Стало ясно, что карниз крепкий, на головы не свалится. Группа пошла на перевал. Дальше всё было буднично. Вот только следов на свежевыпавшем снегу на перевале не оказалось. Вообще никаких, пока сами не наследили.
Всё успели, никуда не опоздали. Что это было - неясно. Человека на карнизе видели все участники, следы, им оставленные - никто.
Сегодня, 06:22 by ЛетягаПросмотров: 245Комментарии: 8
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