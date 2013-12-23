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Истории из жизни

Демонстрация безопасности

В результате прочтения и обсуждения истории Tengu Из пустоты. Или немного о дзэн-пофигизме вспомнился мне мой давний знакомый и история, им рассказанная. С момента рассказа прошло более тридцати лет, а потому мелкие подробности я уже не помню. Но рассказывалась история предельно конкретно: с именами и фамилями, датами, подробнейшей георафической привязкой и даже черчением карт, кроков и схем движения. Но суть от этого не зависит.

Группа туристов совершала поход в горах Центрального Тянь-Шаня. Основная часть маршрута была уже позади, впереди оставался последний, самый сложный перевал, за ним спуск в Алма-Ату, в аэропорт (билеты куплены заранее) и домой, на работу.
Сроки поджимали. И вот уже почти под самым перевалом группу застала непогода. Сутки или даже чуть дольше шёл снег, дул сильный ветер. Идти никуда было нельзя, а время на месте не стояло. Но всему на свете приходит конец, закончилась и непогода. Перевал виден как на ладони. И на перевале том висит надутый карниз.
Примерно такой (фото из открытого доступа):
Демонстрация безопасности

Только через карниз, что на фото, уже прошли, прорубив в нём проход. Прорубить проход не сложно, но карниз должен быть прочным. Иначе он обвалится и сметёт всех нафиг. Когда эта красота висит на сторону спуска, проблем не возникает. Но нашей группе надо было подняться.

Перевал можно было и обойти, но на это требовался лишний день или даже больше, а вот времени как раз и не было. И пропавшие билеты, и возможные увольнения и разводы - ерунда по сравнению с невыдержанными контрольными сроками, не отбитыми вовремя телеграммами и началом спасработ.
Народ свернул лагерь, сидел на рюкзаках и пялился на перевал. Спустить себе на голову несколько десятков тонн снега не хотелось, обходить - не было времени.

И тут на карнизе появился человек. Всё выглядело так, будто он поднялся с противоположной стороны и теперь рассматривал место предстоящего спуска. Походил по карнизу, постоял почти на кромке, скрылся за перегибом.
Стало ясно, что карниз крепкий, на головы не свалится. Группа пошла на перевал. Дальше всё было буднично. Вот только следов на свежевыпавшем снегу на перевале не оказалось. Вообще никаких, пока сами не наследили.

Всё успели, никуда не опоздали. Что это было - неясно. Человека на карнизе видели все участники, следы, им оставленные - никто.

Сегодня, 06:22 by ЛетягаПросмотров: 245Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Горы перевал непогода карниз человек непонятное

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1710|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 6 104
Сам горный дух разрешил их сомнения.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: Водяная лилия
Сегодня, 07:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
История супер!
Зарегистрирован: 13.11.2019
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 660
Такого рода козырёк весьма опасен. Непостоянная влажность при налипании снега, непостоянная сила завихрений ветра, а также постоянные колебания земли привносят высокую вероятность снежной лавины.
Необычайная скука, нудность перехода, физический напряг, тяжесть мыслей - толкают на риск, который совершенно не оправдан в данном случае. Что ни читаешь альпиниста, то постоянно сталкиваешься с похожестью эмоций. Могли бы и жизни там оставить, так бы никто не узнал, что дух гор великодушно пригласил пройти. Исключительно все всегда смотрят на начало проявлений духа, но никого не интересует процесс после этого проявления. А ведь дух никуда не исчез, потому любое проявление слабости хотя бы одного чела из группы в процессе перехода может иметь роковые последствия для всей группы.
День-два плюсом не помешал бы. И во-вторых, поддерживать сроки в оправдании риска???... . Ну, вы, ребята, даёте. Тогда связь надо иметь и перевалочный (базовый) лагерь.
Плюс поставил. Но заносчивость наша человеческая иногда удивляет своей глупостью и шокирует.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Летяга
Сегодня, 08:38
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10086|-4)
Публикаций: 885
Комментариев: 9 153
Цитата: Eifersucht
Но заносчивость наша человеческая иногда удивляет своей глупостью и шокирует.

Наша социальность, социальные обязательства очень сильно искажают систему ценностей, приоритетов.
Нужно быть поитине мудрецом, чтобы суметь отринуть навязанные социумом ценности. И быть при этом готовым к тому, что социум отринет тебя. В группе не было никого старше 30 лет.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 09:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 225
Цитата: Летяга
Цитата: Eifersucht
Но заносчивость наша человеческая иногда удивляет своей глупостью и шокирует.

Наша социальность, социальные обязательства очень сильно искажают систему ценностей, приоритетов.
Нужно быть поитине мудрецом, чтобы суметь отринуть навязанные социумом ценности. И быть при этом готовым к тому, что социум отринет тебя. В группе не было никого старше 30 лет.

Как говаривал мой любимый герой :древо свободы нужно поливать кровью патриотов)))... Абсолютно с вами согласен, .... история загадочна и полна вопросов, самое важное с положительным итогом, а на ДОБРОГО самаритянина я думаю в разных жизненных ситуациях каждый из нас сталкивался!)
Зарегистрирован: 2.01.2019
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:02
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (197|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 397
Цитата: NEMO 1
Как говаривал мой любимый герой :древо свободы нужно поливать кровью патриотов)))

Как ёмко сказано! Люблю читать комментарии. Узнаешь много нового для себя в своей совсем не новой жизни, что приятно)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 225
Цитата: Light_a_dark
Цитата: NEMO 1
Как говаривал мой любимый герой :древо свободы нужно поливать кровью патриотов)))

Как ёмко сказано! Люблю читать комментарии. Узнаешь много нового для себя в своей совсем не новой жизни, что приятно)

Спасибо за продолжение мысли) о тиранах боюсь писать)
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 10:55
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 329
Интересная история!
Возможно ангел-хранитель кого-то из группы помог таким образом.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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