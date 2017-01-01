Перевал...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:07

qqq666 Просмотров: 93 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:07 by

Они ушли за перевал,За горизонт, никто не ждал.Их было девять человек,В ту ночь из них никто не выжил.Живыми их никто не видел,Лишь злая стужа и метели,Они их точно не согрели,Лишь трупы зябкие нашли.Что это было - не понять,Эту загадку не унять.Возможно, с космоса угроза?Возможно, все из-за мороза?Возможно, демоны ночи?Что получилось - хрен пойми.Уже гадают много лет,А все равно ответа нет...

Ключевые слова: Перевал Дятлова трупы смерть страх ночь неизвестное авторский стих

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