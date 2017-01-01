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Стихи

Перевал...

Они ушли за перевал,
За горизонт, никто не ждал.
Их было девять человек,
В ту ночь из них никто не выжил.
Живыми их никто не видел,
Лишь злая стужа и метели,
Они их точно не согрели,
Лишь трупы зябкие нашли.
Что это было - не понять,
Эту загадку не унять.
Возможно, с космоса угроза?
Возможно, все из-за мороза?
Возможно, демоны ночи?
Что получилось - хрен пойми.
Уже гадают много лет,
А все равно ответа нет...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07 by qqq666Просмотров: 93Комментарии: 0
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Ключевые слова: Перевал Дятлова трупы смерть страх ночь неизвестное авторский стих

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