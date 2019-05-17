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Истории из жизни

Долгожданный ребёнок. Случай в роддоме

Отгремела свадьба. Начались семейные будни. Жили мы с мужем дружно, только одно огорчало и нас, и всех потенциальных бабушек и дедушек.

И вот через три года наступила долгожданная беременность. Все от счастья чуть не сошли с ума. Беременность моя протекала нормально. Хотя лет мне было почти тридцать и, как говорила моя мама, в ее время меня бы считали старородящей.

Рожать я не боялась совсем, потому что прочитала кучу литературы, просмотрела несколько фильмов и казалось, что о родах я знаю все. И даже больше. Но, начиная с 37-38 недели я перестала спать по ночам, сны снились кошмарные. А днём несколько раз ловила себя на мысли, что смотрю в окно и думаю: "Вот двор, где я родилась; прощай, мой милый двор, больше не увидимся." И так со многими предметами прощалась. Потом опомнюсь и сама себе говорю: "Стоп, о чем ты, бестолковая, думаешь? Тебе о родах и дочке надо думать!".

Собираясь в роддом, я инстинктивно не взяла себе одежду на выписку - дочке взяла, а себе нет.

И вот, начались роды. Сначала все шло по плану, сильнейшие схватки, боль, которая тебя раздирает пополам. Сделали эпидуральную анестезию. Но меня она почему-то не взяла. Боль не прекращалась. В родовой палате я лежала одна, а врачи и медсестры периодически ко мне заглядывали и уходили опять по своим делам. И так часов 12 прошло. От боли я уже ничего не соображала, только мычала при виде медперсонала. Потом сделали спиральную анестезию и решили делать Кесарево сечение. Положили на стол, поставили ширмочку и стали чего-то с другой стороны ширмочки делать. А рядом со мной стоял анестезиолог и держал меня за руку. Шутил шуточки и поддерживал меня, как мог. И вдруг я вижу: вместо анестезиолога стоит женщина и, что самое главное, в вельветовом платье в цветочек. Я удивилась, вот, думаю, дожили, уборщица в операционную пришла. Повернула голову, а с другой стороны тоже женщина стоит, помоложе немного, и молчит. А старая держит меня за руку и говорит: "Нет, милая, чего-то ты не то делаешь, ты же ни с мамой, ни с мужем не простилась, да и дочку свою не видела. И мест у нас на сегодня нет. Иди домой." А я говорю: "Не хочу уходить, мне здесь так тепло и уютно." А бабка эта в вельветовом платье рассердилась и говорит: "Меня Лена никогда не простит, если на поводу у тебя пойду, марш домой". А та, что помоложе, так рта и не раскрыла.

Я проснулась от луча солнца, который светил мне в глаза через окно. А был жаркий месяц июль. Тот час же прибежал врач и говорит: "Ну, слава Богу, вернулась." А я ничего понять не могу: откуда вернулась, ведь я никуда и не уходила.

Оказывается, все во время операции пошло не по плану. И я чуть не умерла. Но врачи сумели провести правильные реанимационные действия, и я выжила. И вернулась к дочке. И уже дома мы с мамой разобрались, что старушка в вельветовом платье - это моя прабабушка, и хоронили ее именно в этом платье. А Лена, которую боялась огорчить прабабушка, - это моя мама, то есть ее внучка. А вот кто была вторая женщина, мы не смогли догадаться, и какова была ее роль в моей операционной - так и осталось загадкой.

Автор - Лена гамеза.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:38
Сегодня, 09:38 by зелёное яблочкоПросмотров: 796Комментарии: 17
+25

Ключевые слова: Роды наркоз старушка врачи

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Сегодня, 09:43
+4
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Публикаций: 5
Комментариев: 827
Проняло до слез. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 09:48
+2
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Комментариев: 212
Очень жизненная и душевная история, верю+++++
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 11:45
+6
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Оказывается, на том свете тоже места бронировать надо. Ей- богу, уже не нахожу разницы между мирами. ( в одной истории призрак поведал, что там мы работаем так же как и здесь, то есть,занимаемся своим прижизненным делом). Не знаю, куда и как скрыться, вот он ад, что на земле, что после.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 11:54
+3
Онлайн
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 212
Цитата: Kinigos
Оказывается, на том свете тоже места бронировать надо. Ей- богу, уже не нахожу разницы между мирами. ( в одной истории призрак поведал, что там мы работаем так же как и здесь, то есть,занимаемся своим прижизненным делом). Не знаю, куда и как скрыться, вот он ад, что на земле, что после.

Как всегда полны позитива))), про тот свет, это фольклор людей; с позиции ортодоксального христианства, что происходит с душой после смерти никто не знает, есть только в двух местах библии упоминание и то в притчах о состоянии после смерти))) а вот после пришествия ситуация прояснится.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 12:00
+5
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Цитата: NEMO 1
Цитата: Kinigos
Оказывается, на том свете тоже места бронировать надо. Ей- богу, уже не нахожу разницы между мирами. ( в одной истории призрак поведал, что там мы работаем так же как и здесь, то есть,занимаемся своим прижизненным делом). Не знаю, куда и как скрыться, вот он ад, что на земле, что после.

Как всегда полны позитива))), про тот свет, это фольклор людей; с позиции ортодоксального христианства, что происходит с душой после смерти никто не знает, есть только в двух местах библии упоминание и то в притчах о состоянии после смерти))) а вот после пришествия ситуация прояснится.

Если брать во внимание истории с сайта, есть много наводок на то, что эти две призмы существования почти ни чем не отличаются. Одним словом, если суждено батрачить и мучиться, так и будет, хоть помри.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#6 написал: NEMO 1
Сегодня, 12:03
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 212
Цитата: Kinigos
Цитата: NEMO 1
Цитата: Kinigos
Оказывается, на том свете тоже места бронировать надо. Ей- богу, уже не нахожу разницы между мирами. ( в одной истории призрак поведал, что там мы работаем так же как и здесь, то есть,занимаемся своим прижизненным делом). Не знаю, куда и как скрыться, вот он ад, что на земле, что после.

Как всегда полны позитива))), про тот свет, это фольклор людей; с позиции ортодоксального христианства, что происходит с душой после смерти никто не знает, есть только в двух местах библии упоминание и то в притчах о состоянии после смерти))) а вот после пришествия ситуация прояснится.

Если брать во внимание истории с сайта, есть много наводок на то, что эти две призмы существования почти ни чем не отличаются. Одним словом, если суждено батрачить и мучиться, так и будет, хоть помри.

И в каждой шутке, есть доля шутки smiley
Зарегистрирован: 2.01.2019
#7 написал: Sisi
Сегодня, 12:36
+3
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 127
Брр. Прям как про мои роды.. тоже эпидуралка не взяла вообще.. только я после21 часа ада все же родила сама.. выкручивало и на стены лезла как та девочка из фильма ужасов)))) молила мужа вспороть мне живот и можно без анестезии)))
Зарегистрирован: 1.07.2019
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:42
+1
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Репутация: (1708|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 6 080
Цитата: Sisi
Брр. Прям как про мои роды.. тоже эпидуралка не взяла вообще.. только я после21 часа ада все же родила сама.. выкручивало и на стены лезла как та девочка из фильма ужасов)))) молила мужа вспороть мне живот и можно без анестезии)))

Мне каждый месяц вспороть охота... А роды так себе.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#9 написал: Tanusha13666
Сегодня, 14:57
+1
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 275
Возможно в образе второй женщина был ангел-хранитель)
Цитата: Kinigos
Оказывается, на том свете тоже места бронировать надо. Ей- богу, уже не нахожу разницы между мирами. ( в одной истории призрак поведал, что там мы работаем так же как и здесь, то есть,занимаемся своим прижизненным делом). Не знаю, куда и как скрыться, вот он ад, что на земле, что после.

А вот такого я не знала, очень интересно)
Зарегистрирован: 9.11.2019
#10 написал: daytaler
Сегодня, 17:13
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 113
Я постоянно хожу в церковь молится за хорошее место после смерти, и за продуктами.
— Как за продуктами? — Вы скажете.
А так.Там где свечки ставят за упокой, много всякого, как в магазине.Я вот думаю, наверное туда приносят то, чего дома в избытке.Ну и я что-то выложу с пакета, а в него туда накладываю:гречку, растительное масло, конфеты (их там много видов) сосульки не беру, пускай певчие сосут, бутылку вина, это само собой, надо же и дома себе грехи отпускать (я в ложку не лью, я отсчитываю по каплям как валерьянку, сколько капель, столько и грехов, на стакан как раз за день и выходит).Так что церковь я люблю, она и накормит, и напоит, и глазам радостно.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 17:40
+1
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Цитата: daytaler
Я постоянно хожу в церковь молится за хорошее место после смерти, и за продуктами.
— Как за продуктами? — Вы скажете.
А так.Там где свечки ставят за упокой, много всякого, как в магазине.Я вот думаю, наверное туда приносят то, чего дома в избытке.Ну и я что-то выложу с пакета, а в него туда накладываю:гречку, растительное масло, конфеты (их там много видов) сосульки не беру, пускай певчие сосут, бутылку вина, это само собой, надо же и дома себе грехи отпускать (я в ложку не лью, я отсчитываю по каплям как валерьянку, сколько капель, столько и грехов, на стакан как раз за день и выходит).Так что церковь я люблю, она и накормит, и напоит, и глазам радостно.

Вот видите, вам хорошо- уже польза, значит всё не зря.

Цитата: daytaler
много всякого, как в магазине.Я вот думаю, наверное туда приносят то, чего дома в избытке.Ну и я что-то выложу с пакета, а в него туда накладываю:гречку, растительное масло, конфеты (

В одной из наших часовен золота на иконах- килограммы, прихожане накидали. Что там масло и гречка.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#12 написал: daytaler
Сегодня, 17:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 113
Цитата: Kinigos
В одной из наших часовен золота на иконах- килограммы

Адресок, адресок можно?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 18:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Владивосток, С- 56, рядом часовня.
Надо полагать у нас богатеи проживают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#14 написал: daytaler
Сегодня, 18:21
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 113
Со мной не пойдете?В долю возьму.Я вместо иконы, портрет Ильича повешу.А что?Он тоже известная личность.

Цитата: Kinigos
на том свете

тоже daytalerы есть
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#15 написал: Kinigos
Сегодня, 18:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 676
Цитата: daytaler
на том свете
тоже daytalerы есть

У вас субмодальность искажена. Логики ноль.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#16 написал: daytaler
Сегодня, 18:37
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 113
Цитата: Kinigos
У вас субмодальность искажена. Логики ноль.

Да чтоб вас daytalerы забрали!Злюка.Хрен тебе, а не золотишко.Я лучше Летяги колечка подарю.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#17 написал: Евангелион
Сегодня, 19:28
0
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Репутация: (11|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Ну, это не хоррор история, но все же интересно....
Зарегистрирован: 20.09.2013
 
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