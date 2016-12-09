"Я иду"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40

Причина: Изменён раздел.

Joss Просмотров: 93 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 14:40 by

Моя подруга, назовем ее Аня, несколько лет тщетно пытались завести ребенка. Сперва по врачам ходили. Чего она не натерпелась ради заветной беременности. Поставили ей бесплодие. И Аня сказала: "Буду плыть по течению. Нет - значит, кто-то лучше знает, что мне надо". И успокоилась, и расслабилась. Сразу повеселела. Опять мы стали встречаться семьями. И вот где-то через полгода, когда мы собрались компанией…а Аня не пьет спиртное! Я ее в лоб: "Беременная?" Она вся засветилась: "Да! Представляешь! Уже 3 месяца"… Ну, там, конечно, обнимашки, слезы радости…А Аня мне рассказывает:"Представляешь, месяца за 2-3 до беременности мне стал с завидной регулярностью сниться сон. Снится девочка и в каждом сне говорит: "Мама, я иду… Меня зовут Маша".Каждое утро после такого сна просыпаюсь в слезах, т.к. ребенка-то хочется. И гоню от себя эти мысли… Понимая, что такого быть не может. Ну, а дальше, как у всех дам: задержка, тест, врач, УЗИ, беременность!!!"В общем, родилась у них здоровая девочка. Назвали, как просила, Марией. Сейчас Машке почти 16.Вот так выбрала себе родителей.

Ключевые слова: Сон беременность счастье радость дочь авторская история

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