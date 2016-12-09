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Сны

"Я иду"

Моя подруга, назовем ее Аня, несколько лет тщетно пытались завести ребенка. Сперва по врачам ходили. Чего она не натерпелась ради заветной беременности. Поставили ей бесплодие. И Аня сказала: "Буду плыть по течению. Нет - значит, кто-то лучше знает, что мне надо". И успокоилась, и расслабилась. Сразу повеселела. Опять мы стали встречаться семьями. И вот где-то через полгода, когда мы собрались компанией…а Аня не пьет спиртное! Я ее в лоб: "Беременная?" Она вся засветилась: "Да! Представляешь! Уже 3 месяца"… Ну, там, конечно, обнимашки, слезы радости…

А Аня мне рассказывает:

"Представляешь, месяца за 2-3 до беременности мне стал с завидной регулярностью сниться сон. Снится девочка и в каждом сне говорит: "Мама, я иду… Меня зовут Маша".

Каждое утро после такого сна просыпаюсь в слезах, т.к. ребенка-то хочется. И гоню от себя эти мысли… Понимая, что такого быть не может. Ну, а дальше, как у всех дам: задержка, тест, врач, УЗИ, беременность!!!"

В общем, родилась у них здоровая девочка. Назвали, как просила, Марией. Сейчас Машке почти 16.

Вот так выбрала себе родителей.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:40
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:40 by JossПросмотров: 93Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Сон беременность счастье радость дочь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:55
+1
Онлайн
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Комментариев: 2 404
Чудесная история!)+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 16:01
+2
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Бывают же чудеса!)
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Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:04
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Вообще-то мы все выбираем себе родителей перед воплощением.
Но далеко не каждой маме снятся её будущие дети. Да ещё и говорят, как их назвать!
Очень рассказ понравился!
От меня ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:15
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Добрая история, счастливый конец.++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
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