Дар предвидения— Рита, ты ждешь ребенка? — спросила мама.
И как она могла догадаться?! Я ведь только утром сама об этом узнала! А использованный тест никак не мог ей попасться на глаза, даже случайно — я сразу же выбросила его в ведро, а ведро вынесла в мусорный бак.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю… Ты ведь моя дочка! — ответила мама.
Я не совсем поняла, что она хотела этим сказать, да и не пыталась понять — не до того было. В тот момент мне хотелось лишь одного: уснуть и проснуться… пять месяцев назад, еще до знакомства с Игорем. Как жаль, что нельзя взять и отмотать время назад!
— Ты рассталась с Игорем?
И снова мама попала в точку.
Две недели назад любимый назначил мне встречу в кафе. Я думала — обычное свидание, а оказалось — прощание. «Извини, Рита, но… В общем, спасибо тебе за все… И, пожалуйста, не нужно больше звонить. Сделаешь больно и себе, и мне, но все равно ничего не изменишь… И вообще… собаке гуманнее рубить хвост сразу, одним махом!» После этих слов он встал и ушел, а я сидела и думала, что действительно похожа на собаку, которой отрубили хвост — мою любовь. От того, что гуманный Игорь сделал это одним махом, было ничуть не легче…
А теперь еще эта никому не нужная беременность…
— Да, мама, мы расстались, — голос предательски дрогнул. — Только, пожалуйста, ничего не говори. Я и так знаю, что ты скажешь. Мол, я тебя предупреждала, а ты не послушалась… Да, ты меня предупреждала, что Игорь — эгоист и бабник, а я не послушалась. Довольна?
— Как я могу быть довольна, если моей дочке плохо? — сказала мама и погладила меня по голове, как в детстве. — Когда тебе рожать?
— Никогда. Я не хочу ребенка!
— Риточка, девочка моя родная… Когда не стало твоего отца, я была в таком состоянии… Выжила только благодаря тебе. Когда меня не станет, она… — мама снова погладила меня, только не по голове, а по плоскому животу, — станет твоим лекарством от отчаяния…
Я была так поглощена своими бедами, что не обратила внимания на фразу «когда меня не станет». Зацепилась лишь за слово «она».
— Откуда ты знаешь, что будет девочка, а не мальчик?
— Знаю… — снова не стала вдаваться в подробности мама. И добавила просительно. — Роди ее, Риточка. И помни: что бы ни случилось, моя душа всегда будет рядом с тобой.
Вечером 6 мая скорая увезла меня в роддом со схватками, 7 утром я родила девочку, а днем пришла соседка тетя Люба со страшной вестью: моя мама умерла. Она, отправив меня в роддом, вызвала скорую и себе, а спустя несколько часов тете Любе позвонил врач из больницы и сообщил, что…
— Она оставила ваш номер телефона. Обширный инфаркт. Мы ничего не смогли сделать.
Похороны помню смутно — ими в основном занималась тетя Люба и другие соседи. Только спустя несколько недель, перебирая документы, обнаружила, что в справке из роддома и свидетельстве о смерти стоит не только одно и то же число, но и время одинаковое — 6:30.
Светлана родилась в ту самую минуту, когда умерла мама… Мистика?
Может ли это быть простым совпадением? Тут же вспомнились мамины слова: «Когда меня не станет…» Но ведь она на сердце никогда не жаловалась! Неужели у мамы был дар предвидения и она предчувствовала свою близкую смерть?
Маленькая Светланка стала моим спасением и лекарством от отчаяния. Когда дочке было три с половиной годика, я впервые взяла ее с собой на кладбище.
— Мы пришли проведать бабушку Свету… — объяснила я дочке. — Эти цветочки мы принесли для нее. Давай поставим их сюда, в банку…
Девочка удивленно заозиралась по сторонам, а потом позвала:
— Бабушка, ты где? Спряталась?
— Бабушка не спряталась, просто она теперь живет на небе. Говорить с нами она не может, зато…
— Может нас видеть, да? — закончила Светланка за меня фразу.
— Да. Видеть и защищать…
Когда мы уходили, дочка запрокинула голову и помахала облаку, плывущему в вышине:
— Бабуля, не скучай, мы еще к тебе придем!
Сейчас моей малышке уже семь, и для меня нет человека роднее и любимее, чем она. Кстати, все знакомые в один голос утверждают, что моя Светочка — вылитая бабушка. Я и сама охотно признаю их внешнее сходство, но в последнее время стала замечать, что у дочки есть… дар предвидения. Сколько раз она правильно предсказывала погоду, приход гостей или пропажу какой-то вещи. А вчера вдруг совсем огорошила:
— Скоро у меня появится папа… — И добавила после небольшой паузы: — Не бойся, бабушке он понравится…
Автор - Маргарита.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:11
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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