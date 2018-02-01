Дар предвидения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:11

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:11 by

— Рита, ты ждешь ребенка? — спросила мама.И как она могла догадаться?! Я ведь только утром сама об этом узнала! А использованный тест никак не мог ей попасться на глаза, даже случайно — я сразу же выбросила его в ведро, а ведро вынесла в мусорный бак.— Откуда ты знаешь?— Знаю… Ты ведь моя дочка! — ответила мама.Я не совсем поняла, что она хотела этим сказать, да и не пыталась понять — не до того было. В тот момент мне хотелось лишь одного: уснуть и проснуться… пять месяцев назад, еще до знакомства с Игорем. Как жаль, что нельзя взять и отмотать время назад!— Ты рассталась с Игорем?И снова мама попала в точку.Две недели назад любимый назначил мне встречу в кафе. Я думала — обычное свидание, а оказалось — прощание. «Извини, Рита, но… В общем, спасибо тебе за все… И, пожалуйста, не нужно больше звонить. Сделаешь больно и себе, и мне, но все равно ничего не изменишь… И вообще… собаке гуманнее рубить хвост сразу, одним махом!» После этих слов он встал и ушел, а я сидела и думала, что действительно похожа на собаку, которой отрубили хвост — мою любовь. От того, что гуманный Игорь сделал это одним махом, было ничуть не легче…А теперь еще эта никому не нужная беременность…— Да, мама, мы расстались, — голос предательски дрогнул. — Только, пожалуйста, ничего не говори. Я и так знаю, что ты скажешь. Мол, я тебя предупреждала, а ты не послушалась… Да, ты меня предупреждала, что Игорь — эгоист и бабник, а я не послушалась. Довольна?— Как я могу быть довольна, если моей дочке плохо? — сказала мама и погладила меня по голове, как в детстве. — Когда тебе рожать?— Никогда. Я не хочу ребенка!— Риточка, девочка моя родная… Когда не стало твоего отца, я была в таком состоянии… Выжила только благодаря тебе. Когда меня не станет, она… — мама снова погладила меня, только не по голове, а по плоскому животу, — станет твоим лекарством от отчаяния…Я была так поглощена своими бедами, что не обратила внимания на фразу «когда меня не станет». Зацепилась лишь за слово «она».— Откуда ты знаешь, что будет девочка, а не мальчик?— Знаю… — снова не стала вдаваться в подробности мама. И добавила просительно. — Роди ее, Риточка. И помни: что бы ни случилось, моя душа всегда будет рядом с тобой.Вечером 6 мая скорая увезла меня в роддом со схватками, 7 утром я родила девочку, а днем пришла соседка тетя Люба со страшной вестью: моя мама умерла. Она, отправив меня в роддом, вызвала скорую и себе, а спустя несколько часов тете Любе позвонил врач из больницы и сообщил, что…— Она оставила ваш номер телефона. Обширный инфаркт. Мы ничего не смогли сделать.Похороны помню смутно — ими в основном занималась тетя Люба и другие соседи. Только спустя несколько недель, перебирая документы, обнаружила, что в справке из роддома и свидетельстве о смерти стоит не только одно и то же число, но и время одинаковое — 6:30.Светлана родилась в ту самую минуту, когда умерла мама… Мистика?Может ли это быть простым совпадением? Тут же вспомнились мамины слова: «Когда меня не станет…» Но ведь она на сердце никогда не жаловалась! Неужели у мамы был дар предвидения и она предчувствовала свою близкую смерть?Маленькая Светланка стала моим спасением и лекарством от отчаяния. Когда дочке было три с половиной годика, я впервые взяла ее с собой на кладбище.— Мы пришли проведать бабушку Свету… — объяснила я дочке. — Эти цветочки мы принесли для нее. Давай поставим их сюда, в банку…Девочка удивленно заозиралась по сторонам, а потом позвала:— Бабушка, ты где? Спряталась?— Бабушка не спряталась, просто она теперь живет на небе. Говорить с нами она не может, зато…— Может нас видеть, да? — закончила Светланка за меня фразу.— Да. Видеть и защищать…Когда мы уходили, дочка запрокинула голову и помахала облаку, плывущему в вышине:— Бабуля, не скучай, мы еще к тебе придем!Сейчас моей малышке уже семь, и для меня нет человека роднее и любимее, чем она. Кстати, все знакомые в один голос утверждают, что моя Светочка — вылитая бабушка. Я и сама охотно признаю их внешнее сходство, но в последнее время стала замечать, что у дочки есть… дар предвидения. Сколько раз она правильно предсказывала погоду, приход гостей или пропажу какой-то вещи. А вчера вдруг совсем огорошила:— Скоро у меня появится папа… — И добавила после небольшой паузы: — Не бойся, бабушке он понравится…Автор - Маргарита.

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