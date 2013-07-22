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Истории из жизни

Плата за помощь

Что интересно, прошло больше двадцати лет, я не сразу узнала Софью, а она меня вспомнила и узнала, несмотря на кардинальные перемены в моей внешности.

В 1996 году я носила и родила свою единственную доченьку. Уже на последнем месяце попала на сохранение. В палате нас лежало 8 человек, много смеялись, кушали, мужей обсуждали. В общем, хорошо сохранялись. Напротив палаты была оборудована небольшая комнатка, там отдельно от всех лежала женщина. Мне врачи сказали больше ходить, так вот я и ходила днём на улице, а вечером по коридору, и благодаря этому мы познакомились с Софией. Тридцать лет, типичная евреечка, пятая беременность и в очередной раз какая- то проблемная. Не скажу, что там было, но она почти не вставала, и врачи тянули до семи месяцев, потому как, возможно, для неё это было последняя попытка стать мамой. Женщиной она оказалась весёлой, разговорчивой, единственная, к кому прямо в палату пускали мужа, который очень трепетно относился к супруге. Общались мы с ней недели две, пока меня не отправили домой со словами: "Все бабы, как бабы, от нас в роддом едут, а ты домой топай, сама туда поедешь".

Через три недели я успешно отправилась в роддом (ребёнка я переносила на две недели), где меня и не совсем успешно прооперировали. Когда я из интенсивки перешла в послеродовую палату, то увидела, что в предродовой палате лежит Софья. Хочу объяснить: на тот момент наш районный роддом был закрыт на капремонт, и под него приспособили здание гинекологического отделения, оно небольшое, всего двадцать мест, и поэтому мы все - и родившие, и ожидавшие - находились на одном этаже и общались между собой. Я обрадовалась, увидев Софью, значит, уже семь месяцев - и женщина наконец-то станет мамой. Мы разговорились, она отметила, что знает о моей тяжёлой операции и рада, что и со мной и с дочкой все в порядке. Сама она была очень грустная. Я поинтересовалась, что с ней, ведь она так ждала этого момента и вдруг такая вселенская грусть. Вот, что Софья мне рассказала.

Срок её беременности - семь месяцев, из патологии её перевезли в роддом и назначили день родов (через два дня после нашего разговора), пока готовят. И вот каждую ночь здесь Соня видит чёрную старуху, она садится на её постель и что-то говорит, но что именно - женщина то ли не слышит, то ли не помнит. Я стала успокаивать Софью, может, это какая-то родственница покойная помочь хочет, уговаривала не бояться. На следующий день во время променада по коридору (чтобы спаек не было) меня позвала Софья и рассказала, что чёрная старушка снова приходила, но она не испугалась и услышала её: "Я помогу тебе, но мне нужна плата: глаза или рот?" Соня сказала, что как в тумане прошептала: "Рот".

- Что это значит? Что?- как заведенная, твердила Соня. Ну, я же не ясновидящая, откуда могу знать.

После обеда приехал вызванный из Москвы доктор, и Соню отправили рожать с уколами и капельницами. Не знаю точно, по какой причине не сделали кесарево, слышали, как медсестры между собой шептались, что старая и с больным сердцем, а все рожать пытается. В общем, Софья родила. Рассказывала, что постоянно видела силуэт чёрной старушки, и акушерка говорила, что не ожидала таких необычайно лёгких родов. Все готовились к тяжелым затяжным родам, даже не исключали возможных внешних патологий у ребенка, хотя по УЗИ вроде бы все было нормально. Но... ребёнок, девочка, была живая и внешне совершенно здоровая, а вот крика детского не было. Не кричала она, и когда была голодная, это очень необычно видеть, как ребёнок открывает рот и вроде бы должен кричать, но звука нет. Местный педиатр поставила диагноз - глухо-немота. Соня плакала, она поняла слова старушки об оплате. Успокоившись, она рассказала, что, когда ребёнок родился, женщина услышала слова: "Помолись за... (фамилия и имя)". Но Софья не знала такой женщины.

Ни у Сони, ни у мужа даже не возникло мысли, что ребёнка надо оставить в роддоме. Их выписали, мы обменялись контактами и расстались.

Где-то через полгода Соня позвонила (мы созванивались) и сказала, что они ездили к какому-то профессору, и тот поменял диагноз: немота без глухоты, и, возможно, это лечится. Она сказала, что сходила в церковь по настоянию свекрови и поставила свечку за упокой той старушки.

Прошло ещё месяца три. Бабушка моей приятельницы попросила привести в порядок могилу своего сына. Мы оставили наших деток с ней, а сами пошли на местное кладбище. Хоть бабушка и объяснила дорогу, мы все равно долго ходили и вышли к довольно свежим могилам, датированным прошлым годом. Проходя мимо, мне бросилась в глаза табличка с инициалами, которые я уже слышала. Сначала не могла вспомнить где, но через некоторое время вспомнила и сразу позвонила Софье. Они с мужем сходили на ту могилу, расспросили работников кладбища, и оказалось, что там похоронена бабушка, которая всю свою жизнь проработала акушерской в нашем роддоме: как пришла из училища - так и до пенсии на одном месте! У неё не было родственников, умерла одна в квартире, и нашли её только тогда, когда запах пошёл. Срок смерти поставили приблизительно, и сороковой день совпал с днём рождения Сониной дочки. Софья с супругом поставили памятник на могиле и всегда поминают её. Свекровь Сони следит на могилой, так как сами они уехали на историческую родину Софьи, в Израиль. В этом году прилетели на 85-летний юбилей свекрови, пришли за покупками на рынок, и вот там-то мы и встретились!

У Сони выросла прекрасная девочка, она очень хорошо рисует, учится в академии художеств. Несмотря на немоту (её так и не вылечили), девочка отслужила положенный срок в Израильской армии (моему удивлению не было предела) и сейчас собирается выйти замуж. И сейчас, спустя почти 22 года, Соня рассказала, что увидела бабушку после того, как врачи ей сказали, что дают только 40 процентов успешных родов и что она должна быть готова к тому, что спасать если что будут её, а не ребенка. Именно в ту ночь к ней пришла помощь в виде чёрной старушки.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15 by Mary3.11.Просмотров: 572Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Старушка помощь роды болезнь счастье радость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 17:25
+1
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Комментариев: 1 794
ну ничего себе! готовый сценарий!
и бывает же такое?!?!?! неизвестная для ГГ бабуля решилась ей помочь....+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:44
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 526
Слышал, что вещий сон, если он несёт нужную информацию для человека, должен повториться не менее трёх раз. Пусть не точь в точь, но смысл каждый раз один. Вдругих случаях, сны могут формироваться бесами и такие сны несут разный смысл. Сам не проверял.
Спасибо бабушке акушерке, помогла! Но вот вопрос: почему нужна была плата и кому она предназначалась? Не знал , что светлые силы берут плату здоровьем?
Но плюс поставлю.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#3 написал: DRUID
Сегодня, 17:51
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Публикаций: 6
Комментариев: 375
Опять плата. Всю жизнь платим, за всё платим. Хоть бы каплю счастья даром.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 18:01
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 213
Как может душа умершего человека решать, каким будет ребёнок - немым, или слепым? Я поверю, если святая какая нибудь приходила. Это очень большая редкость... Но никак не умерший бывший работник родильного отделения. Как вообще можно давать выбор такой матери? И потом нашли могилу ее, узнали кто это, кем работала...Чудеса бывают конечно в жизни, но не думаю, что настолько. А так интересная история, но простите, не верю, что из жизни.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:04
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Комментариев: 2 235
Больно сказочная история и гинекологических подробностей перебор.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#6 написал: npoxopova
Сегодня, 18:15
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 141
Читала и вспоминала все свои сохранения и переживания, сколько было нервов, слез и прочего. Но, слава Богу, здоровый ребёнок .
Я честно говоря, думала, что что -то будет с самой Софьей, что расплатится именно она за дочку, а получилось, что дочка расплатилась сама за свое лёгкое рождение. И ещё странно, что с сердцем больным София рожала сама ( я так поняла)
Зарегистрирован: 8.03.2018
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:47
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 162
Цитата: МертвецкиЖив
интересная история, но простите, не верю, что из жизни

Я тоже всё меньше верю автору.
Цитата: DRUID
Хоть бы каплю счастья даром.

Вот именно! Разве не заслужили? Даже эта Соня (допустим, что существует).
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 19:42
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 921
Зачем старушке почившей плата, вот в чем вопрос? Интересная история+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 21:00
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Репутация: (189|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 444
Ага, а зачем мертвому человеку какая-то плата, за что! Поподробнее бы объяснила, ладно хоть выбор какой-то был - либо это, либо то. Ну а вообще, как бы там ни было - девчонка выросла красавицей и умницей, и все у неё складывается. Что еще нужно? Как появилась непонятная старушка, так и исчезла. В принципе, все нормально, могло быть и хуже. Интересно, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 21:09
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 526
Как акушерка не верю в то, что врачи пустили женщину с больным сердцем в роды, и это при все при том, что роды ожидались тяжелые, ну не будут такую роженицу пускать в роды, только кесарево.
Для того, чтобы ребенок был немым при сохраненном слухе, у него должна быть врожденная патология гортани, которая формируется в период закладки органов, это восьмая неделя, а по рассказу получается, что эта патология сформировалась непосредственно перед родами, когда женщина выбрала рот, чушь собачья!
Немая девушка служила в армии? Поднимите ручки те, кто в это верит?
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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