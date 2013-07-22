Плата за помощь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:15

Mary3.11. Просмотров: 572 Комментарии: 10 +12 Сегодня, 17:15 by

Что интересно, прошло больше двадцати лет, я не сразу узнала Софью, а она меня вспомнила и узнала, несмотря на кардинальные перемены в моей внешности.В 1996 году я носила и родила свою единственную доченьку. Уже на последнем месяце попала на сохранение. В палате нас лежало 8 человек, много смеялись, кушали, мужей обсуждали. В общем, хорошо сохранялись. Напротив палаты была оборудована небольшая комнатка, там отдельно от всех лежала женщина. Мне врачи сказали больше ходить, так вот я и ходила днём на улице, а вечером по коридору, и благодаря этому мы познакомились с Софией. Тридцать лет, типичная евреечка, пятая беременность и в очередной раз какая- то проблемная. Не скажу, что там было, но она почти не вставала, и врачи тянули до семи месяцев, потому как, возможно, для неё это было последняя попытка стать мамой. Женщиной она оказалась весёлой, разговорчивой, единственная, к кому прямо в палату пускали мужа, который очень трепетно относился к супруге. Общались мы с ней недели две, пока меня не отправили домой со словами: "Все бабы, как бабы, от нас в роддом едут, а ты домой топай, сама туда поедешь".Через три недели я успешно отправилась в роддом (ребёнка я переносила на две недели), где меня и не совсем успешно прооперировали. Когда я из интенсивки перешла в послеродовую палату, то увидела, что в предродовой палате лежит Софья. Хочу объяснить: на тот момент наш районный роддом был закрыт на капремонт, и под него приспособили здание гинекологического отделения, оно небольшое, всего двадцать мест, и поэтому мы все - и родившие, и ожидавшие - находились на одном этаже и общались между собой. Я обрадовалась, увидев Софью, значит, уже семь месяцев - и женщина наконец-то станет мамой. Мы разговорились, она отметила, что знает о моей тяжёлой операции и рада, что и со мной и с дочкой все в порядке. Сама она была очень грустная. Я поинтересовалась, что с ней, ведь она так ждала этого момента и вдруг такая вселенская грусть. Вот, что Софья мне рассказала.Срок её беременности - семь месяцев, из патологии её перевезли в роддом и назначили день родов (через два дня после нашего разговора), пока готовят. И вот каждую ночь здесь Соня видит чёрную старуху, она садится на её постель и что-то говорит, но что именно - женщина то ли не слышит, то ли не помнит. Я стала успокаивать Софью, может, это какая-то родственница покойная помочь хочет, уговаривала не бояться. На следующий день во время променада по коридору (чтобы спаек не было) меня позвала Софья и рассказала, что чёрная старушка снова приходила, но она не испугалась и услышала её: "Я помогу тебе, но мне нужна плата: глаза или рот?" Соня сказала, что как в тумане прошептала: "Рот".- Что это значит? Что?- как заведенная, твердила Соня. Ну, я же не ясновидящая, откуда могу знать.После обеда приехал вызванный из Москвы доктор, и Соню отправили рожать с уколами и капельницами. Не знаю точно, по какой причине не сделали кесарево, слышали, как медсестры между собой шептались, что старая и с больным сердцем, а все рожать пытается. В общем, Софья родила. Рассказывала, что постоянно видела силуэт чёрной старушки, и акушерка говорила, что не ожидала таких необычайно лёгких родов. Все готовились к тяжелым затяжным родам, даже не исключали возможных внешних патологий у ребенка, хотя по УЗИ вроде бы все было нормально. Но... ребёнок, девочка, была живая и внешне совершенно здоровая, а вот крика детского не было. Не кричала она, и когда была голодная, это очень необычно видеть, как ребёнок открывает рот и вроде бы должен кричать, но звука нет. Местный педиатр поставила диагноз - глухо-немота. Соня плакала, она поняла слова старушки об оплате. Успокоившись, она рассказала, что, когда ребёнок родился, женщина услышала слова: "Помолись за... (фамилия и имя)". Но Софья не знала такой женщины.Ни у Сони, ни у мужа даже не возникло мысли, что ребёнка надо оставить в роддоме. Их выписали, мы обменялись контактами и расстались.Где-то через полгода Соня позвонила (мы созванивались) и сказала, что они ездили к какому-то профессору, и тот поменял диагноз: немота без глухоты, и, возможно, это лечится. Она сказала, что сходила в церковь по настоянию свекрови и поставила свечку за упокой той старушки.Прошло ещё месяца три. Бабушка моей приятельницы попросила привести в порядок могилу своего сына. Мы оставили наших деток с ней, а сами пошли на местное кладбище. Хоть бабушка и объяснила дорогу, мы все равно долго ходили и вышли к довольно свежим могилам, датированным прошлым годом. Проходя мимо, мне бросилась в глаза табличка с инициалами, которые я уже слышала. Сначала не могла вспомнить где, но через некоторое время вспомнила и сразу позвонила Софье. Они с мужем сходили на ту могилу, расспросили работников кладбища, и оказалось, что там похоронена бабушка, которая всю свою жизнь проработала акушерской в нашем роддоме: как пришла из училища - так и до пенсии на одном месте! У неё не было родственников, умерла одна в квартире, и нашли её только тогда, когда запах пошёл. Срок смерти поставили приблизительно, и сороковой день совпал с днём рождения Сониной дочки. Софья с супругом поставили памятник на могиле и всегда поминают её. Свекровь Сони следит на могилой, так как сами они уехали на историческую родину Софьи, в Израиль. В этом году прилетели на 85-летний юбилей свекрови, пришли за покупками на рынок, и вот там-то мы и встретились!У Сони выросла прекрасная девочка, она очень хорошо рисует, учится в академии художеств. Несмотря на немоту (её так и не вылечили), девочка отслужила положенный срок в Израильской армии (моему удивлению не было предела) и сейчас собирается выйти замуж. И сейчас, спустя почти 22 года, Соня рассказала, что увидела бабушку после того, как врачи ей сказали, что дают только 40 процентов успешных родов и что она должна быть готова к тому, что спасать если что будут её, а не ребенка. Именно в ту ночь к ней пришла помощь в виде чёрной старушки.

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