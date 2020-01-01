Курдские байки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:06

курилка-дурилка Просмотров: 82 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:06 by

Выпал мне как-то ночной трансфер к утреннему самолету с нашим водителем курдом родом из г. Диярбакыр. Выехали мы с ним на микроавтобусе в три часа ночи, дорога была длинная (ехать до аэропорта по меньшей мере 2 часа), местами по горному серпантину, спать не хотелось, хотелось поговорить. А именно, услышать какие-нибудь страшные байки, которые мы, будучи еще детьми, так любили по вечерам рассказывать друг другу. Благо, что время и обстоятельства для подобных баек были самые что ни на есть подходящие. Начал я издалека.- А вот представь себе, - сказал я ему, - едем мы с тобой сейчас ночью по этому серпантину, и вдруг нам навстречу, откуда-то из кустов, выходит молодая девушка в ночнушке, хотя рядом никаких селений и в помине нет. И мы от неожиданности ситуации теряемся и сбиваем ее на большой скорости, сами при этом врезаясь в дерево на обочине дороги. Через некоторое время придя в себя, мы вылезаем из машины и начинаем искать только что сбитую нами девушку, однако при этом не находим не только ее тело, но и вообще каких-либо улик только что произошедшей аварии. И только потом начинаем потихоньку осознавать, что девушка та была и не человеком вовсе, а так - привидением. Кстати, а ты веришь в привидения? - спросил я его, закончив свою мысль.- Конечно, - отвечает водитель. - У нас в селе большинство жителей в них верит, только мы больше привыкли их джинами называть. Даже разные истории есть с ними связанные, которые односельчане передают друг другу из поколения в поколение.- О! Расскажи мне о них, - попросил я, радуясь такому повороту разговора. - Дорога у нас длинная, я же страсть как люблю слушать подобные истории, особенно с национальным колоритом...- Хорошо, - согласился тот. - Вот тебе, например, история лично произошедшая с моим прадедом. Ей богу, когда мне ее рассказали, я и сам в начале не поверил, а сейчас даже не знаю как к таким вещам нужно правильно относиться...Однажды прадеду моему приспичило поздним летним вечером поехать на мельницу, которая находилась достаточно далеко за пределами села. Когда он однако подъехал к ней на бричке, оказалось, что та закрыта. Тогда он решил, прежде чем возвращаться назад в село, напоить коня в близлежащем источнике. Дело к тому времени перешло за полночь.Итак, прадед направился к источнику. Еще издали заметил там небольшой огонек; удивившись, он прибавил ходу и, когда подъехал еще ближе, изумился больше. Огонек оказался обыкновенной свечкой, но возле нее, прямо рядом с источником, сидела молодая девушка и расчесывала свои длинные, более метра длиной, черные волосы. На первый взгляд ничего необычного в той девушке не было, если, конечно, не принимать во внимание саму нелепость ситуации. Ибо стояла уже глубокая ночь, поблизости не было селений, и молодой девушке при подобных обстоятельствах не пристало находиться в столь неподходящем для этого времени и месте.- Доченька! Что ты тут делаешь? - окликнул он ее, когда до девушки осталось не более 10 метров. Девушка молчала, она сидела спиной к прадеду и продолжала молча расчесывать волосы... Тогда прадед слез с брички и подошел еще ближе.- Доченька, и не стыдно тебе тут быть? Кто ты такая будешь? Кто твои родители?Тут девушка приостановила свою работу, обернулась и стала медленно подниматься на ноги. Поднимаясь, она как-то странно увеличивалась в размерах, да так, что когда полностью выпрямилась, ее полный рост достигал высоты порядка трех метров!Прадеда начал одолевать тихий ужас, только сейчас он стал осознавать, что столкнулся с чем-то нечеловеческим в этом тихом уединенном месте глубоко за полночь. Хотел было убежать, да ноги уже не слушались, так и остался стоять как вкопанный. "Девушка" тем временем минуты две пристально смотрела ему в глаза, затем промолвила медленным, но в то же время вполне человеческим голосом:- У меня нет родителей...При этом она подняла правую руку, указывая куда-то в сторону. Прадед как будто под гипнозом повернул туда голову, однако не увидел в том направлении ничего необычного. Потом, когда спустя несколько секунд он опять взглянул в сторону источника, таинственной трехметровой девушки и след простыл...От дикого животного ужаса, внезапно охватившего его тело, у него подкосились ноги, и отнялся язык. Его так и нашли на следующий день, лежащим возле источника, немым и парализованным. Через примерно неделю у него, как говорится, развязался язык, и он смог с горе пополам рассказать родным, что с ним произошло. А вот паралич ног так и не прошел. Мало того, ровно через 40 дней он умер. Считается, что столкнуться с нечто подобным означает скорую смерть для человека. Но если в течение сорока дней не умрет и даже не заболеет, то его наоборот, ожидает очень долгая жизнь...Один сельский житель пешком возвращался в родное село. Когда до него оставалось несколько километров, он вдруг повстречал на своем пути хорошенького и упитанного теленка. Смеркалось. Поблизости стада не оказалось. "Видимо, еще днем отстал от своих, - подумал он, - нужно его привязать за веревку и отвести в село, а там-то быстро определится, кто его хозяин...".Сказано - сделано. Селянин вытащил из-за пазухи веревку, накинул один ее конец на шею теленку, сделал петлю и повел того на привязи за собой.Через некоторое время он обернулся и обомлел. Оказывается он ведет на поводке уже не теленка, а взрослого барана! Однако недалекий ум и невежественность не позволили ему понять, что тут что-то нечистое, поскольку произошло явное нарушение логики. Он начал сомневаться и судорожно вспоминать, кого же он на самом деле повстречал на своем пути: теленка или барана? Не видя первого, решил, что все-таки барана, да и факт наличия последнего подтверждал, мол, тоже самое. Немного успокоив свое сознание, он продолжил путь, теперь лишь регулярно время от времени поглядывая за спину. Сзади исправно шел все тот же баран. Наконец, совсем успокоившись, селянин углубился в дорогу и, когда в очередной раз глянул за спину, его моментально прошиб холодный пот. На поводке был уже не баран, а осел, который при этом смотрел на него каким-то презрительно-насмешливым взглядом. Вовсе неживотным взглядом...Судорожно тот начал развязывать веревку, наконец-то осознав, что столкнулся с чем-то потусторонним, как вдруг осел возьми да и исчезни. Растаял в воздухе, как дымка. В этой истории с селянином все сложилось благополучно. Он не заболел, его не парализовало, не умер по прошествии сорока дней.Другая история с похожим сюжетом.В вечернее время (после заката солнца) сельский житель возвращался пешком домой. Его путь в село лежал мимо местного кладбища. Проходя погост, он вдруг увидал на его внутренней территории красивого коня коричневого окраса. Конь был с одинаковыми белыми "чулками" на всех четырех ногах ровно до колен. Удивившись, что такой шикарный жеребец делает среди могил, он, тем не менее, не заподозрил в этом ничего необычного. По простоте душевной решил просто пригнать его в село, чтобы там на месте выяснить кто хозяин.Войдя на внутреннюю территорию кладбища, селянин спокойно вывел коня, запрыгнул ему на спину и поскакал домой.Когда до дома оставалось буквально несколько десятков метров, он неожиданно почувствовал пустоту под собой и уже в следующее мгновение обнаружил себя лежащим на земле. Конь с белыми чулками таинственным образом из-под него исчез.С данным человеком тоже ничего печального не произошло, наоборот, жизнь его была на удивление очень длинной...В одной сельской семье был очень плаксивый и капризный ребенок лет 3-4-х. Постоянно, днем и ночью, он ревел, кричал, психовал и требовал к себе круглосуточного внимания. Из-за его неуемного плача родители по ночам не высыпались, а днем из-за хронического недосыпания ходили усталые и раздраженные. Работа валилась с рук. Однажды вечером ребенок ревел сильнее обычного, чем окончательно вывел из себя уставшую и измотанную мать, которой надоело слышать его постоянный рев. Когда ее терпение дошло до предела, она грубо схватила сынишку за шиворот, вытащила его из дома на порог и сказала ему в сердцах: "Вот сиди тут и реви, пока злой волк не утащит и не съест тебя!".Сказав это, она захлопнула входную дверь, оставив его одного на улице. Естественно, ребенок и там продолжал плакать в истерике. Но через несколько минут его плач внезапным образом прервался и в доме наконец-то воцарилась долгожданная тишина. А еще через несколько минут с улицы донеслись странные звуки типа "Хрум, хрум, хрум...".Родители не сразу заподозрили неладное. Поначалу они сильно обрадовались образовавшейся тишине, однако вскоре мать, почувствовав беду, забеспокоилась. Она выбежала на крыльцо дома, но там уже никого не было. Тогда она в испуге позвала мужа, и они вдвоем с фонарем начали обыскивать двор. Спустя некоторое время в огороде, между грядками, они обнаружили свежеобглоданные кости своего плаксивого сынишки...Пастух средних лет возвращался вечером с пастбища в село. Пас он своих собственных овец, которые сейчас длинной цепочкой следовали за ним, как за поводырем. Шел он по вытоптанной овцами тропинке, по обеим сторонам которой обильно росла трава средней высоты. Смеркалось. Вдруг, ни с того ни с сего, прямо перед ошарашенным пастухом с одной стороны тропинки выскочила крупная свиноматка и метнулась на противоположную сторону. А за ней длинный выводок ее поросят. От неожиданности ситуации и омерзения пастух застыл как вкопанный.В Турции все прекрасно знают, что такое свинья, хотя, может быть, 99% населения никогда с ними дело не имело вовсе. Но местные немусульманские диаспоры для своих внутренних потребностей (на закрытых фермах) свиней выращивают, хотя их мясо никогда не поступает в торговые сети. Свинину можно купить только в считанных точках на базарах крупнейших городов или же у "своих", и все. Есть еще дикие свиньи, обитающие, как правило, в горной и гористой местности. Размножение их трудно поддается контролю, кроме того, они зачастую спускаются к равнинам и портят селянам огороды. Таких принято просто отстреливать. Даже, по-моему, премии какие-то дают в зависимости от количества принесенных свиных хвостиков. Короче, турки и курды прекрасно знают, что это за животное. И, мягко говоря, испытывают к нему отвращение.Первая реакция пастуха была пнуть со злости свиноматку. И он чуть было это не сделал, как вдруг в голове отчетливо послышался голос: "Прикоснешься к ней, тебя парализует!". Он оторопел. Присмотревшись повнимательнее к цепочке пробегающих перед ним поросят, он заметил, что они словно появляются из ниоткуда прямо перед тропинкой и также исчезают в никуда, едва ее перебежав... Да и происходило все это действие в полнейшей тишине. Не было ни свинячьего повизгивания, так для них характерного, ни топота их ножек. Хотя и выглядели они предельно реалистично. До пастуха окончательно дошло, что перед ним явный морок.Он начал спешно читать про себя молитвы, что первыми пришли ему на память. Еще несколько секунд и последний "поросенок", перебежав тропинку, исчез в никуда. Вздохнув с облегчением, пастух продолжил свой путь, тем более, что сзади беспокойно напирали бараны, сбившись в кучу. Благополучно дошел до дома. Никаких негативных последствий от встречи с видением в дальнейшем не испытал.Потом у нас зашел разговор о кладбищах, на что шофер к моему изумлению сказал, что оказывается кладбища у них там считаются очень безопасными местами, ибо, мол, смертные (правоверные) находятся под защитой Аллаха, соответственно, и места, где захоронены их тела, также находятся под прямой защитой господа. Если, например, путника какого-нибудь ночь застанет там, где нет жилищ и селений, а есть кладбище, то он, скорее всего, заночует в нем, нежели в чистом поле. Так как будет искренне верить и считать, что на кладбище его ни зверь дикий не тронет, ни дух какой-нибудь злой вреда причинить не сможет.Честно говоря, все это было весьма странно слышать, ибо привык думать об обратном. Наш народ тоже исповедует ислам, однако мы лишний раз на кладбище стараемся не ходить, а уж после заката солнца - тем более. Не будут среди нас желающие находиться там в темное время суток, а мысль о ночевке вообще может показаться нашим старикам как нечто сумасшедшее...И вообще, из разговора с нашим водителем я еще больше убедился в том факте, что людям свойственно верить в то, что вписывается в их мировоззрение и культуру, и отвергать (неважно сознательно ли, бессознательно ли) все то, что кажется чуждым и не вписывающимся. Например, я осторожно пытался выяснить существуют ли в их (курдской) среде верования в домашних духов, помощников человека - домовых. Нет, оказывается, такого у них вообще нет, более того - водитель смело отмел в сторону все мои рассказы о них, назвав их чушью. А мне вот наоборот показались чушью собачьей все его разговоры о том, что, мол, кладбища - места безопасные. Да как бы не так! По мне - так худшего места для ночевки и не найти даже!До конца нашего трансфера он еще много рассказывал мне всяких баек из их родного края, как жаль, что я тогда поленился их все записать. А сейчас и не вспомнить даже...Автор - Dabbe.

Ключевые слова: Кладбище Турция нечистый байки конь девушка волосы селянин

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