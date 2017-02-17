Как я работал проводником. Байки на железной дороге

Летяга Просмотров: 295 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 08:45 by

Как и везде, на железной дороге тоже существуют свои байки.Самые страшные байки, которые довелось мне услышать.1. Призрак составителя поездовГоворят, что встретить его можно только ночью. Бродит он между составами, лишь слышно звук щебня под его ногами.Встретить его - к не очень приятным событиям в жизни.2. Кондуктор, ищущий покойВстретить его можно в парке отстоя.Те, кто знают про него, всегда не любили идти на охрану (иногда, два-три раза в месяц, вместо рейса нас ставили на охрану: топишь вагон, чтобы не образовались пробки ледяные и чтобы не разворовали ничего).Поговаривали, что этот кондуктор все ищет девушку, в которую влюбился, и никак не уймется его душа. Встретить его в парке отстоя - погаснет топка, вагон замерзнет, а если встретить его в вагоне - к болезни.3. Обезглавленный путеецВстречают его на перегонах. Это призрак путейца, которого сбил поезд, и ему отрезало голову. Поговаривают, что после встречи с ним людей находили мертвыми через несколько дней.4. Машинист-оборотеньПугает людей на станциях, где нет поблизости домов и людей. Стучит в окна, когтями скрежет вагон. Часто бежит наравне с поездом и пытается запрыгнуть в вагон, цепляясь за него когтями и издавая страшный звук. От этого звука можно сойти с ума.Лично я не верю в них, но послушать было интересно всегда, особенно на охране, когда скучно.Все это байки, но в каждой байке есть доля байки.Автор - yarosfrank54.

Ключевые слова: Железная дорога байки проводник путеец призрак оборотень

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