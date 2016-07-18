Претензии домового

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:10

Helldog Просмотров: 157 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:10 by

Случилось это 40 лет назад. Я тогда в мистику не верила, но после этой истории поверила.Переехали мы с мужем в новую квартиру, давно хотели своё гнёздышке свить, поэтому и радовались. Все бы хорошо, если бы не странные шаги по ночам.Сплю и слышу, как кто-то идет. Я мужа бужу, а он сказал, что мне все приснилось. Но я-то слышала! Или прихожу с работы, а из крана вода течет, но я помню, что выключала. У мужа спрашиваю, а он говорит, что даже и не трогал, а потом еще хуже.У меня муж - военный, у него постоянные командировки, и вот в очередной раз, когда он уехал, я осталось одна в квартире. Сплю и просыпаюсь оттого, что кто-то сидит у меня на груди и душит. Я просыпаюсь, открываю глаза и вижу серый комок, я включила свет - комок пропал.Я не выдержала и пошла к местной гадалке, она сказала, что это домовой, и он злой, что к нему не проявляют должного уважения. Она научила, как попросить прощения и ухаживать.Я пришла, положила клубок ниток и блюдце молока для него. И с тех пор он меня не беспокоит, а оберегает и предупреждает об опасности.

Ключевые слова: Домовой шаги комок квартира

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