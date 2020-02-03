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Истории из жизни

"Милок, дай водички, пить хочу!"

Специально для johnny-max-cage.

  Разговорилась я как-то в аэропорту Симферополя с полковником на пенсии...Рейс откладывали из-за снегопада, так что времени на разговоры было хоть отбавляй.
  Мужчина этот был, как вы уже поняли, в возрасте, за пятьдесят, высокий и худой, военная выправка (осанка), "командирское" строгое лицо.
  И вот, в беседе он упомянул, что раньше был очень полный, и прилично так сбросил вес. Последствия этого, на мой взгляд, отразились на его лице: кожа была испещрена глубокими морщинами, была не по годам дряблой и напоминала "сдувшийся воздушный шарик", как это часто бывает с немолодыми людьми при резкой потере веса.
  Поэтому на его слова о былой полноте я сказала: "Ну да. Это видно..." В ответ он рассказал события из своей жизни, которые (по его мнению!) привели к такой резкой потере веса, да и не только про это.
Перескажу от первого лица.
 
  С бывшей женой мы прожили энное кол-во лет, детей не нажили. Ее мать меня как сразу невзлюбила - так и всю жизнь покоя не давала. Вмешивалась в наши отношения, скандалила, всячески подкидывала поводы для ссор моей жене, и жена часто шла у нее на поводу, особенно в последнее перед разводом время. Я и раньше за глаза считал тещу "ведьмой", но после одной находки дома я начал уже думать, что это и впрямь так.

  Прилег я как-то дома на диван. Смотрю - ковер на стене в одном месте топорщится. Поправляю рукой, прижимая к стене, а там будто мешается что-то. Встал, отогнул край...а в ковер с изнанки воткнута "цыганская" игла с намотанными на нее нитками разных цветов. Нитки на игле образовывали небольшой клубок.
Вынул я иголку, и к жене: что это, мол, такое? Сказала, что не знает. Хотя в квартире, кроме нас сженой и ее матери, больше никого и не бывало.

  Никогда я не верил раньше во всякую эту чушь, типа колдовства и прочей ерунды. Только в Бога. Но с того момента, как нашел эту иглу, нет-нет, да и промелькнет мысль: а вдруг она имеет какое-то отношение к неурядицам, посыпавшимся на мою голову?
  Бесконечные склоки надоели. Потом был развод...Постоянно чувствовал себя разбитым, еще и худеть начал, ушел не один десяток килограмм. Раньше в церковь ходил не часто, а после всего этого потянуло, завсегдатаем стал. Рассказал батюшке про находку- тот посоветовал молитвы, омовения святой водой. Как показалось, мне полегчало морально и физически, а может и потому, что просто больше не контактировал с "любимой" тещей. Но вес с тех пор я так и не набрал.

[Про подклады всякие я и сама тогда еще не знала, поэтому и не спрашивала, куда он дел иглу. Думаю, просто выкинул. Итак, дальше наш разговор плавно перешел в мистическое русло, и он рассказал еще про пару необычных случаев, произошедших с ним спустя некоторое время после развода.]

  Снял я квартиру поближе к работе - нашел такую, чтоб взяли с собакой. В квартире этой изначально мне было как-то неспокойно. Опять словно настала черная полоса: все из рук валится, проблемы на работе, голова трещит постоянно и сплю плохо, спотыкаюсь на ровном месте, еще и палец руки из-за этого умудрился сломать. Да и собака, обычно спокойная, стала частенько нервно себя вести.

  Я вспомнил случай с находкой на старой квартире и решил тут тоже немного пошерстить. Ничего необычного не нашел. Тогда я решил освятить квартиру - лишним не будет. Сходил к своему уже хорошо знакомому священнику, попросил помочь, договорился. Но, когда он пришел, меня звонком срочно вызвали на работу. Пришлось оставить священника делать обряд без моего присутствия. Я ему дал свой номер, ключи от квартиры, а сам ушел.

  Чуть позже звонок от священника...Оказалось, когда он совершал обряд, то в серванте почему-то треснуло зеркало и лопнула стеклянная полка, рухнув вместе с посудой вниз. Священник завершил обряд, поставил в подходящее место догорать свечу и вышел из квартиры.
Позже, завершив свои рабочие дела, забрал я у священника ключи и пришел, наконец, домой.

  Подошел к серванту: дверцы закрыты, внутри - битое стекло и посуда. Так...священник сообщил, что весь этот бардак случился сам собой.
Посмотрев на зеркало, я заметил, что оно лопнуло крест-накрест: две кривоватых, перпендикулярных друг другу трещины на стекле по форме образовывали косой крест. На нижней полке серванта валялись осколки стекла верхней полки вместе с тем, что осталось от стоявшей на ней посуды.  "Не хватало мне еще разборок с хозяйкой", - подумал я.

  По поводу того, как они лопнули, я все-таки не находил лучшего логического объяснения, чем то, что это могло быть результатом неосторожных действий самого священника. С другой же стороны - для того, чтобы все это расколотить, ему уж точно пришлось бы зачем-то открыть сервант, ударить по зеркалу, зацепив при этом полку, затем снова закрыть его, еще и  "постеснявшись" сказать мне правду. Тоже так себе версия...Хрен редьки не слаще.

  Спустя пару дней случился апогей всего этого.

  Было уже довольно поздно, после 11 вечера. Слышу - тихонько стучат в дверь. Собака ринулась в коридор, рычит, лает, аж на дверь кидается... Странно. Обычно - ну гавкнет пару раз, а тут аж в истерике. Смотрю в глазок - темно, ничего не видно: на площадке нет света. Я еще накануне заметил, что на нижних двух этажах свет горел, а на моем- нет.
Спрашиваю: "Кто?"
Тишина, только возня какая-то. Собака все также с ума сходит.
  Спрашиваю погромче: "Кто там?!" И тут за дверью прозвучал голос старушки, слащаво-ласковый:

- Милок...Дай водички, пить хочу!

  У меня - оторопь... Я тут в доме знать никого не знаю. Что это за бабуля, чего это она ко мне попить пришла? Если она тут на этаже живет, то у нее есть своя квартира и своя вода. А если она пришла с улицы, то что же получается - она прошла два первых этажа, там, значит, воды не попросила, а нашла в себе силы подняться на третий этаж, на котором и свет-то не горит??? Причем лифта в доме нет.

  Мне показалось это странным, и я решил ей не открывать. Отвел неунимающуюся собаку в комнату, закрыл ее там, вернулся к входной двери. Стою, прислушиваюсь, ушла или нет.

  Снова стук, уже настойчивее:

- Налей мне водички, милок! Хоть из-под крана! Пить хочу, плохо мне!!! - опять так же протяжно и приторно, но уже более требовательно прозвучал старушечий голос.

Тут уже я рявкнул на нее:

- Я чет не пойму, а чего это вы только в мою дверь-то стучите? Что-то я не слышал, чтобы вы в соседские двери стучали! Идите, вон, к соседям, не открою я вам!

  За дверью на несколько секунд стало тихо.
И тут бабка, изменившись в голосе, прошипела:

-НУ, ПАДЛА, ТЫ ЕЩЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

  Таким мерзким, низким и дребезжащим голосом, будто и не она тут только что "помирала от жажды"!
Хорошо, что не открыл.

  Я еще постоял у двери, чтобы понять, куда она пойдет, будет ли спускаться по лестнице вниз, но шагов так и не услышал. Собака моя все это время продолжала рычать в комнате, где я ее закрыл, и долго не могла успокоиться.
  Не пойму, к кому эта старуха на самом деле приходила? Квартира-то съемная, жил я там недолго. А после всех этих событий и вовсе решил, что с меня хватит. Не стал я дожидаться момента, когда "пожалею", а нашел другую квартиру и съехал.

Вчера, 07:57 by ReneПросмотров: 2 080Комментарии: 36
+33

Ключевые слова: Квартира старуха стук в дверь священник обряд подклад тёща голос зеркало авторская история

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Комментарии

#1 написал: Baggye
Вчера, 08:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Добрый день. А дальше? Так заинтриговали...)))
Зарегистрирован: 3.02.2020
#2 написал: Tigger power
Вчера, 09:51
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2338|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 080
Обычно священники просят собаку на время освящения из дома убрать. Кошкам можно быть, а собакам нет. Неувязочка тогда, хотя может этот, не такой как все. Истории захватывающие, даже зловещие +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: ZelD
Вчера, 10:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 537
Цитата: Tigger power
Обычно священники просят собаку на время освящения из дома убрать. Кошкам можно быть, а собакам нет. Неувязочка тогда, хотя может этот, не такой как все. Истории захватывающие, даже зловещие +

Так вроде нигде и не написано, что собака в это время дома находилась? noknow Плюс.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: Ирина79
Вчера, 10:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 31
Начало рассказа "Худеющий" по Кингу, а вторая часть из кинофильма "Гостья из будущего" - Ну, мымра старая, ты еще пожалеешь!
Зарегистрирован: 1.01.2020
#5 написал: Pmariam
Вчера, 10:52
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1196|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 632
жуть жуткая. все эти ночные "гости" за водичками...бррр
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: Tigger power
Вчера, 11:13
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2338|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 080
Цитата: ZelD
Цитата: Tigger power
Обычно священники просят собаку на время освящения из дома убрать. Кошкам можно быть, а собакам нет. Неувязочка тогда, хотя может этот, не такой как все. Истории захватывающие, даже зловещие +

Так вроде нигде и не написано, что собака в это время дома находилась? noknow Плюс.

А где по идее она должна находиться? На работе?
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:17
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 746
Откат получит бабуля. Они всегда приходят на место, где порчу сняли, что-то просить.
Первая часть не впечатлила
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: fuchsikk
Вчера, 12:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Может правда , а может нет, спасибо за историю.
Зарегистрирован: 19.01.2020
#9 написал: Kate_88
Вчера, 12:20
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Вот бывают же злобные людишки, такие, как теща этого мужчины. Зачем делать гадости? Истории понравились +
Зарегистрирован: 15.09.2019
#10 написал: Rene
Вчера, 13:10
+2
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Нет...вот про собаку действительно ничего не сказал, была она дома во время освящения, или нет. Разве собаки как-то мешают освящению? ) я знаю, что их в церковь вроде не пускают, но это-то понятно, что им там делать.

Цитата: Baggye
Добрый день. А дальше? Так заинтриговали...)))


Дальше он про церкви говорил! Рассказывал мне про форосовскую церковь в Крыму, что какие-то специальные монахи, выбирающие будущее место для храма, построили давным-давно на месте силы, что они эту силу как-то чувствовали, и т.д. И про то, что он туда периодически ездит, в эту церковь в горах... В религию человек ушел с головой, в общем.

Больше ничего мистического не говорил, кроме того,что я тут в истории пересказала.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#11 написал: Славянин777
Вчера, 13:14
+3
Онлайн
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
Здравствуйте!
История Впечатлила! Если тёща не взлюбила зятя - ВСЁ,жизни не даст !!! Даже любовь дочери к мужу ( зятю), в аргумент не берется! Зять является конкурентом, с которым нужно делить любовь дочери, скорее всего единственной. Возможно, произошла несовместимость тещи и зятя. Может конечно отсутствие внуков, добавило ведро дегтя... А возможно, тещя оказалась самовлюбленным и эгоистичным эмбицилом... Я не семейный психолог, но таких случаев знаю массу! Написал не с мужской позиции, а с человеческой.
А " бабушка", во второй части, действительно за "откатом" приходила...
- Солички бы мне, аль водички Милок, а то еда постная, жажда замучала, да и воздуха не хватает!!!
Нельзя двери открывать и давать, что либо после обряда!!! Квартира то не простая оказалась, раз зеркало лопнуло и полка сама собой упала, во время чтения Молитв Священником!
За историю Плюс! Но я бы квартиру поменял! Кто нибудь, да впустит с собакой. Честно говоря жаль Главного Героя! Судьба видимо такая...
Зарегистрирован: 21.12.2019
#12 написал: Rene
Вчера, 13:29
+3
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Цитата: Ирина79
Начало рассказа "Худеющий" по Кингу, а вторая часть из кинофильма "Гостья из будущего" - Ну, мымра старая, ты еще пожалеешь!


Да, помню "Худеющий", но нет, тут человек просто похудел резко, и вес остановился)) Насколько я его поняла - похудел за время развода.

Скорее всего, на нервной почве. Вряд ли его теща была настолько искусной ведьмой)

У меня в универе полная студентка из сельской местности практически за время подготовки к финальной сессии превратилась в худышку- говорит, на нервах.

А про "Падла, ты еще пожалеешь" - я прям даже помню детально, как он мне это голосом изобразил. Передала вам это с помощью эпитетов, как смогла.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#13 написал: Ольга 1981
Вчера, 13:53
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 335
Цитата: Tigger power
Обычно священники просят собаку на время освящения из дома убрать. Кошкам можно быть, а собакам нет. Неувязочка тогда, хотя может этот, не такой как все. Истории захватывающие, даже зловещие +

Нормальный священник не попросит убрать собаку, максимум закрыть, что б не мешала. Это суеверия. Никогда церковь не считала собак нечистыми животными и никогда не запрещала им входить в храм. В храм не пускают любых животных в целях соблюдения гигиены. Кошкам разрешено быть в храмах и монастырях, так как они ловят мышей. И при освящении квартиры собака настоящему священнику никак не помешает, он просто не обратит на нее внимания.
Собак разрешено держать дома, но относится к ним как к собакам, а не как к равным.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#14 написал: Славянин777
Вчера, 13:59
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
Цитата: Rene
Нет...вот про собаку действительно ничего не сказал, была она дома во время освящения, или нет. Разве собаки как-то мешают освящению? ) я знаю, что их в церковь вроде не пускают, но это-то понятно, что им там делать.

Цитата: Baggye
Добрый день. А дальше? Так заинтриговали...)))


Дальше он про церкви говорил! Рассказывал мне про форосовскую церковь в Крыму, что какие-то специальные монахи, выбирающие будущее место для храма, построили давным-давно на месте силы, что они эту силу как-то чувствовали, и т.д. И про то, что он туда периодически ездит, в эту церковь в горах... В религию человек ушел с головой, в общем.

Больше ничего мистического не говорил, кроме того,что я тут в истории пересказала.

Да уж... У каждого, свой тернистый Путь к Богу! Не познав горечи, не узнаешь цену радости!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#15 написал: Tigger power
Вчера, 14:13
+2
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Репутация: (2338|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 080
Цитата: Ольга 1981
Нормальный священник не попросит убрать собаку, максимум закрыть, что б не мешала.

Это все прекрасно, но те священники, с кем мне пришлось общаться на дому, говорили, что если есть собака в доме ее нужно убрать. Хотя может они ненастоящие были конечно 466 все как один. Вот из-за такого отношения большинства священников я и обеспокоилась за собачку. А если бы за дверь выгнал, чтобы не мешала ...
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#16 написал: DRUID
Вчера, 14:15
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (275|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 329
И снова злая бабусяка, кошмарный ужас большей части ИИЖ.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#17 написал: Rene
Вчера, 14:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Цитата: Tigger power
Цитата: Ольга 1981
Нормальный священник не попросит убрать собаку, максимум закрыть, что б не мешала.

Это все прекрасно, но те священники, с кем мне пришлось общаться на дому, говорили, что если есть собака в доме ее нужно убрать. Хотя может они ненастоящие были конечно 466 все как один. Вот из-за такого отношения большинства священников я и обеспокоилась за собачку. А если бы за дверь выгнал, чтобы не мешала ...


Кстати, насчет священников. Это верно, что они разные бывают! У матери в селе священник жил, так вот, она сама видела, как он к себе девок через задний двор водил) "огородами, огородами"... smirk
Зарегистрирован: 17.06.2019
#18 написал: Jako tako
Вчера, 15:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 100
Цитата: зелёное яблочко
Откат получит бабуля. Они всегда приходят на место, где порчу сняли, что-то просить.

Точно.
Теща видно приходила.
После снятия порчи в течение трёх дней должен придти тот, кто порчу навёл и попросить что-то. Мужчина правильно сделал, что не открыл. Всё-таки подозрительность - это неплохое качество.
Плюс истории!
Зарегистрирован: 14.09.2019
#19 написал: marzzz
Вчера, 15:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (564|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 115
Тещи - они по определению ведьмы. smile
Я вот один раз состоявшаяся теща, другой - потенциальная. Правда, нет желания бегать и иглы молодым втыкать в ковры. wink Не знаю, что зять думает на счет своих неурядиц. Мож, тоже обыски втихаря делает в своем доме и меня вспоминает в суе, кто знает? stuck_out_tongue_winking_eye

С посудой часто "взрывы" происходят. Физически, мне как-то объясняли, что-то с пузырьками воздуха связано. Не знаю. Но на самом деле неприятная штука.
Как-то гуляли на свадьбе. Сидели за столом, как водится, с одной стороны - гости, с другой - гости, а на столе - закуски. Посреди разгара свадьбы ка-а-аа-к рванет!!! Взорвался хрустальный салатник, полный оливье. Салат во все стороны! Сам салатник - в мелкую крошку. Сидим по обе стороны стола, все в горошке с колбасой, друг на друга смотрим, то ли смеяться, то ли приметы вспоминать!

Последняя история - наижутчайшая. По поверью, на самом деле ведьма должна придти, что-то попросить до исхода того дня, когда порчу сняли, если таковая имелась.
+++

Цитата: Tigger power
есть собака в доме ее нужно убрать

Да, батюшки наши собак не жалуют. Сатанинское отродье, говорят smeh Обалдела, когда и воробьев туда же записали! yaaah Ну, ваще... хоть стой, хоть падай!
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#20 написал: Rene
Вчера, 15:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
"Последняя история - наижутчайшая. По поверью, на самом деле ведьма должна придти, что-то попросить до исхода того дня, когда порчу сняли, если таковая имелась."

Marzzz, Вы заставили меня задуматься. Я навскидку написала "через пару дней", потому что факты событий я запоминаю обычно хорошо, а вот сроки мне вспоминать проблематично..
Помню только, что "после того случая с освящением" , а вот СКОЛЬКО времени прошло- толком неясно мне, поэтому указала неопределенно- через пару дней. А ведь реально, ваша версия здорово вписывается в канву истории...ну вот, буду теперь париться над этим...
Зарегистрирован: 17.06.2019
#21 написал: Rene
Вчера, 16:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Цитата: Jako tako
Цитата: зелёное яблочко
Откат получит бабуля. Они всегда приходят на место, где порчу сняли, что-то просить.

Точно.
Теща видно приходила.
После снятия порчи в течение трёх дней должен придти тот, кто порчу навёл и попросить что-то. Мужчина правильно сделал, что не открыл. Всё-таки подозрительность - это неплохое качество.
Плюс истории!


Проблема в том, что, судя по его рассказу, это не могла быть его теща. Он развелся, снял в квартиру поближе к работе, как может теща иметь к этому отношение?
Склоняюсь к тому, что некая другая бабка напакостила кому-то в этой съемной квартире, даже может как раз в серванте что-то и оставила "черно-магическое", или какой-то черный обряд с зеркалом провела, а священник это нейтрализовал.
И, чтобы ей обратка не прилетела, она прибежала это исправлять- видимо, так.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#22 написал: Tigger power
Вчера, 16:17
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2338|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 080
Цитата: Rene
А ведь реально, ваша версия здорово вписывается в канву истории

Да вы что! Мы тут уже не первый год, все знаем: и в какой день должна придти заказчица, чтобы откат не накрыл, и что делать если в дверь стучат, а за ней никого, и что делать если в подухе моток разной хрени обнаружили, и мого всего другого. Вот посидите годок тут, тоже докой станете)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#23 написал: Rene
Вчера, 16:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 65
Да вы что! Мы тут уже не первый год, все знаем: и в какой день должна придти заказчица, чтобы откат не накрыл, и что делать если в дверь стучат, а за ней никого, и что делать если в подухе моток разной хрени обнаружили, и мого всего другого. Вот посидите годок тут, тоже докой станете)))[/quote]

В подухе находили мы с мамой какие-то скрученные перья, она обычно спала на ней. Трижды оперирована, кстати. И она не знает, откуда это вообще там взялось, и уже не помнит, откуда была именно эта подушка, просто переезжала со вторым мужем(военным) по городам, и эта подушка вроде как давно уже была у нее. А с мужем этим (моим отцом) она развелась, когда мне было 6 лет.

Помню, какие-то колечки из скрученных в веревку перьев
Причем, опять таки скажу: мы с ней не знали даже слово "подклад", не говоря уже о том, что с ним делать.
Зарегистрирован: 17.06.2019
#24 написал: Cdtnkfyf z
Вчера, 17:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 184
Ах какая история!! дух завхватывает.++++++++++++
Зарегистрирован: 10.11.2012
#25 написал: Tigger power
Вчера, 17:02
0
Группа: Модераторы
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 080
Цитата: Rene
В подухе находили мы с мамой какие-то скрученные перья

Да вы кладезь историй, вспоминайте еще)
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#26 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:06
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 746
Цитата: Tigger power
Вот посидите годок тут, тоже докой станете))

Но когда реально кто-то, как-то теряешься что ли. Я , конечно, советов надавала, но не была уверена))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#27 написал: Jako tako
Вчера, 17:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 100
Цитата: Rene

В подухе находили мы с мамой какие-то скрученные перья, она обычно спала на ней. Трижды оперирована, кстати. И она не знает, откуда это вообще там взялось, и уже не помнит, откуда была именно эта подушка, просто переезжала со вторым мужем(военным) по городам, и эта подушка вроде как давно уже была у нее. А с мужем этим (моим отцом) она развелась, когда мне было 6 лет.

Помню, какие-то колечки из скрученных в веревку перьев
Причем, опять таки скажу: мы с ней не знали даже слово "подклад", не говоря уже о том, что с ним делать.

Матерь Божья. Как страшно жить.
В детстве слышала разговор бабушки с соседкой. Деревенскую историю, вернее. Расскажу, что помню. Что жили, мол, муж и жена. Муж почти сразу после свадьбы начал как-то болеть, а потом умер. Потом жена начала плохо себя чувствовать. Спустя несколько лет жена решила подаренные на свадьбу перьевые подушки перетрясти. Перенести в другие наволочки что ли. И в перьях в подушке мужа нашла бумажку с нарисованным гробиком. И в своей тоже нашла, но не помню, что там было нарисовано. Не знаю, правда это или нет, но перьевых подушек у меня на всякий случай нет. Ужас.
На счёт порчи и тёщи. Я конечно не порчевед. Но. Мы не знаем, когда была сделана порча. Возможно ещё во время совместной жизни супругов. Поскольку, ее гипотетически мог снять священник уже на новой квартире, то и наводивший порчу приходит в течение некоторого количества дней. И в таком случае дело могло быть не в новой квартире вообще. Потому что ЭТО тащилось за самим человеком.
Мою бабушку подруга из Украины в своё время научила, что делать, когда находишь такой подклад (например иголки/булавки во входной двери). И я точно знаю, что человек приходил в течение нескольких дней.. И просил вещь из дома.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#28 написал: Rene
Вчера, 17:44
+1
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Цитата: Tigger power
Цитата: Rene
В подухе находили мы с мамой какие-то скрученные перья

Да вы кладезь историй, вспоминайте еще)


Подходящих для этого сайта нету больше ) Из моей жизни - есть случай про парня, который после комы стал мысли людей считывать, и случай, как меня увезли на машине за город против моей воли, но я спаслась, бежав ночью по влажному вспаханному полю к людям в село, вот эта история действительно захватывающая, но там из мистики толком ничего нет, кроме странно благополучного стечения обстоятельств и совпадений, словно мне кто-то помогал свыше....но народ тут пострашнее любит, а таких у меня, чтоб на полноценную историю, увы, больше нет)


...Мою бабушку подруга из Украины в своё время научила, что делать, когда находишь такой подклад (например иголки/булавки во входной двери). И я точно знаю, что человек приходил в течение нескольких дней.. И просил вещь из дома.[/quote]

Расскажете, как она учила, что надо делать?
Зарегистрирован: 17.06.2019
#29 написал: Nlo
Вчера, 18:01
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Про зеркало очень впечатлило! А схуднул мужик с нервов, больше уже не наберет скорее всего. Знаю похудевших после 50, пытаются потолстеть, и бесполезно.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#30 написал: Прохожий
Вчера, 18:21
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Цитата: Ольга 1981
Цитата: Tigger power
Обычно священники просят собаку на время освящения из дома убрать. Кошкам можно быть, а собакам нет. Неувязочка тогда, хотя может этот, не такой как все. Истории захватывающие, даже зловещие +

Нормальный священник не попросит убрать собаку, максимум закрыть, что б не мешала. Это суеверия. Никогда церковь не считала собак нечистыми животными и никогда не запрещала им входить в храм. В храм не пускают любых животных в целях соблюдения гигиены. Кошкам разрешено быть в храмах и монастырях, так как они ловят мышей. И при освящении квартиры собака настоящему священнику никак не помешает, он просто не обратит на нее внимания.
Собак разрешено держать дома, но относится к ним как к собакам, а не как к равным.


Как раз с собаками у христианских священников неоднозначные отношения. Собак, в отличие от кошек, не допускают в храмы. Если пёс внутрь все же проник, храм даже приходится переосвящать.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     

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