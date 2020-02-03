"Милок, дай водички, пить хочу!"

Rene Просмотров: 2 080 Комментарии: 36 +33 Вчера, 07:57 by

Специально для johnny-max-cage.Разговорилась я как-то в аэропорту Симферополя с полковником на пенсии...Рейс откладывали из-за снегопада, так что времени на разговоры было хоть отбавляй.Мужчина этот был, как вы уже поняли, в возрасте, за пятьдесят, высокий и худой, военная выправка (осанка), "командирское" строгое лицо.И вот, в беседе он упомянул, что раньше был очень полный, и прилично так сбросил вес. Последствия этого, на мой взгляд, отразились на его лице: кожа была испещрена глубокими морщинами, была не по годам дряблой и напоминала "сдувшийся воздушный шарик", как это часто бывает с немолодыми людьми при резкой потере веса.Поэтому на его слова о былой полноте я сказала: "Ну да. Это видно..." В ответ он рассказал события из своей жизни, которые (по его мнению!) привели к такой резкой потере веса, да и не только про это.Перескажу от первого лица.С бывшей женой мы прожили энное кол-во лет, детей не нажили. Ее мать меня как сразу невзлюбила - так и всю жизнь покоя не давала. Вмешивалась в наши отношения, скандалила, всячески подкидывала поводы для ссор моей жене, и жена часто шла у нее на поводу, особенно в последнее перед разводом время. Я и раньше за глаза считал тещу "ведьмой", но после одной находки дома я начал уже думать, что это и впрямь так.Прилег я как-то дома на диван. Смотрю - ковер на стене в одном месте топорщится. Поправляю рукой, прижимая к стене, а там будто мешается что-то. Встал, отогнул край...а в ковер с изнанки воткнута "цыганская" игла с намотанными на нее нитками разных цветов. Нитки на игле образовывали небольшой клубок.Вынул я иголку, и к жене: что это, мол, такое? Сказала, что не знает. Хотя в квартире, кроме нас сженой и ее матери, больше никого и не бывало.Никогда я не верил раньше во всякую эту чушь, типа колдовства и прочей ерунды. Только в Бога. Но с того момента, как нашел эту иглу, нет-нет, да и промелькнет мысль: а вдруг она имеет какое-то отношение к неурядицам, посыпавшимся на мою голову?Бесконечные склоки надоели. Потом был развод...Постоянно чувствовал себя разбитым, еще и худеть начал, ушел не один десяток килограмм. Раньше в церковь ходил не часто, а после всего этого потянуло, завсегдатаем стал. Рассказал батюшке про находку- тот посоветовал молитвы, омовения святой водой. Как показалось, мне полегчало морально и физически, а может и потому, что просто больше не контактировал с "любимой" тещей. Но вес с тех пор я так и не набрал.[Про подклады всякие я и сама тогда еще не знала, поэтому и не спрашивала, куда он дел иглу. Думаю, просто выкинул. Итак, дальше наш разговор плавно перешел в мистическое русло, и он рассказал еще про пару необычных случаев, произошедших с ним спустя некоторое время после развода.]Снял я квартиру поближе к работе - нашел такую, чтоб взяли с собакой. В квартире этой изначально мне было как-то неспокойно. Опять словно настала черная полоса: все из рук валится, проблемы на работе, голова трещит постоянно и сплю плохо, спотыкаюсь на ровном месте, еще и палец руки из-за этого умудрился сломать. Да и собака, обычно спокойная, стала частенько нервно себя вести.Я вспомнил случай с находкой на старой квартире и решил тут тоже немного пошерстить. Ничего необычного не нашел. Тогда я решил освятить квартиру - лишним не будет. Сходил к своему уже хорошо знакомому священнику, попросил помочь, договорился. Но, когда он пришел, меня звонком срочно вызвали на работу. Пришлось оставить священника делать обряд без моего присутствия. Я ему дал свой номер, ключи от квартиры, а сам ушел.Чуть позже звонок от священника...Оказалось, когда он совершал обряд, то в серванте почему-то треснуло зеркало и лопнула стеклянная полка, рухнув вместе с посудой вниз. Священник завершил обряд, поставил в подходящее место догорать свечу и вышел из квартиры.Позже, завершив свои рабочие дела, забрал я у священника ключи и пришел, наконец, домой.Подошел к серванту: дверцы закрыты, внутри - битое стекло и посуда. Так...священник сообщил, что весь этот бардак случился сам собой.Посмотрев на зеркало, я заметил, что оно лопнуло крест-накрест: две кривоватых, перпендикулярных друг другу трещины на стекле по форме образовывали косой крест. На нижней полке серванта валялись осколки стекла верхней полки вместе с тем, что осталось от стоявшей на ней посуды. "Не хватало мне еще разборок с хозяйкой", - подумал я.По поводу того, как они лопнули, я все-таки не находил лучшего логического объяснения, чем то, что это могло быть результатом неосторожных действий самого священника. С другой же стороны - для того, чтобы все это расколотить, ему уж точно пришлось бы зачем-то открыть сервант, ударить по зеркалу, зацепив при этом полку, затем снова закрыть его, еще и "постеснявшись" сказать мне правду. Тоже так себе версия...Хрен редьки не слаще.Спустя пару дней случился апогей всего этого.Было уже довольно поздно, после 11 вечера. Слышу - тихонько стучат в дверь. Собака ринулась в коридор, рычит, лает, аж на дверь кидается... Странно. Обычно - ну гавкнет пару раз, а тут аж в истерике. Смотрю в глазок - темно, ничего не видно: на площадке нет света. Я еще накануне заметил, что на нижних двух этажах свет горел, а на моем- нет.Спрашиваю: "Кто?"Тишина, только возня какая-то. Собака все также с ума сходит.Спрашиваю погромче: "Кто там?!" И тут за дверью прозвучал голос старушки, слащаво-ласковый:- Милок...Дай водички, пить хочу!У меня - оторопь... Я тут в доме знать никого не знаю. Что это за бабуля, чего это она ко мне попить пришла? Если она тут на этаже живет, то у нее есть своя квартира и своя вода. А если она пришла с улицы, то что же получается - она прошла два первых этажа, там, значит, воды не попросила, а нашла в себе силы подняться на третий этаж, на котором и свет-то не горит??? Причем лифта в доме нет.Мне показалось это странным, и я решил ей не открывать. Отвел неунимающуюся собаку в комнату, закрыл ее там, вернулся к входной двери. Стою, прислушиваюсь, ушла или нет.Снова стук, уже настойчивее:- Налей мне водички, милок! Хоть из-под крана! Пить хочу, плохо мне!!! - опять так же протяжно и приторно, но уже более требовательно прозвучал старушечий голос.Тут уже я рявкнул на нее:- Я чет не пойму, а чего это вы только в мою дверь-то стучите? Что-то я не слышал, чтобы вы в соседские двери стучали! Идите, вон, к соседям, не открою я вам!За дверью на несколько секунд стало тихо.И тут бабка, изменившись в голосе, прошипела:-НУ, ПАДЛА, ТЫ ЕЩЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!Таким мерзким, низким и дребезжащим голосом, будто и не она тут только что "помирала от жажды"!Хорошо, что не открыл.Я еще постоял у двери, чтобы понять, куда она пойдет, будет ли спускаться по лестнице вниз, но шагов так и не услышал. Собака моя все это время продолжала рычать в комнате, где я ее закрыл, и долго не могла успокоиться.Не пойму, к кому эта старуха на самом деле приходила? Квартира-то съемная, жил я там недолго. А после всех этих событий и вовсе решил, что с меня хватит. Не стал я дожидаться момента, когда "пожалею", а нашел другую квартиру и съехал.

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