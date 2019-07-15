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Стихи

Несостоявшаяся сделка

А за окном вторые сутки дождь -
Без просыха, решил споить всю Землю.
И путника (что запоздалый) в дрожь
Бросает непогодь всенепременно.

А мне каприз природы – нипочём.
Я просвещался “Фаустом” под вечер.
В компании с лукавою свечой
И тишью, обнимающей за плечи.

В какой-то миг раздался чей-то визг:
Во тьме угла скрывался поросёнок,
Что стал моим внезапным визави,
С пылающими зенками спросонок.

Меж нами закрепился уговор –
Душа моя уценена в продаже.
И, к прочему, чертёнок, словно вор,
Не обещал червонцев сотню даже.

Скормить контракт положено свече.
Никто не опечалится пропажей.
А поросёнок чёрный букву “Ч”
Из уст своих выплёвывал туда же.

Но пламя разгоралось всё сильней,
Оставив после – пепел обещаний.
И, поросёнком сниженный в цене,
Я выгнал в дождь его.
Свежо предание…

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18 by johnny-max-cageПросмотров: 12Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сделка чёрт фауст авторский стих

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Комментарии

#1 написал: NinaEE
Сегодня, 11:22
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Комментариев: 22
А, сами писали, что стихов не пишите...
Мне лично понравилось, плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2019
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