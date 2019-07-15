Несостоявшаяся сделка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:18

johnny-max-cage Просмотров: 12 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:18 by

А за окном вторые сутки дождь -Без просыха, решил споить всю Землю.И путника (что запоздалый) в дрожьБросает непогодь всенепременно.А мне каприз природы – нипочём.Я просвещался “Фаустом” под вечер.В компании с лукавою свечойИ тишью, обнимающей за плечи.В какой-то миг раздался чей-то визг:Во тьме угла скрывался поросёнок,Что стал моим внезапным визави,С пылающими зенками спросонок.Меж нами закрепился уговор –Душа моя уценена в продаже.И, к прочему, чертёнок, словно вор,Не обещал червонцев сотню даже.Скормить контракт положено свече.Никто не опечалится пропажей.А поросёнок чёрный букву “Ч”Из уст своих выплёвывал туда же.Но пламя разгоралось всё сильней,Оставив после – пепел обещаний.И, поросёнком сниженный в цене,Я выгнал в дождь его.Свежо предание…

Ключевые слова: Сделка чёрт фауст авторский стих

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