Несостоявшаяся сделка

Несостоявшаяся сделкаА за окном вторые сутки дождь -
Без просыха, решил споить всю Землю.
И путника (что запоздалый) в дрожь
Бросает непогодь всенепременно.
А мне каприз природы – нипочём.
Я просвещался “Фаустом” под вечер.
В компании с лукавою свечой
И тишью, обнимающей за плечи.
В какой-то миг раздался чей-то визг:
Во тьме угла скрывался поросёнок,
Что стал моим внезапным визави,
С пылающими зенками спросонок.
Меж нами закрепился уговор –
Душа моя уценена в продаже.
И, к прочему, чертёнок, словно вор,
Не обещал червонцев сотню даже.
Скормить контракт положено свече.
Никто не опечалится пропажей.
А поросёнок чёрный букву “Ч”
Из уст своих выплёвывал туда же.
Но пламя разгоралось всё сильней,
Оставив после – пепел обещаний.
И, поросёнком сниженный в цене,
Я выгнал в дождь его.
Свежо предание…
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18 by johnny-max-cageПросмотров: 12Комментарии: 1
Ключевые слова: Сделка чёрт фауст авторский стих