Артур

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 612 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 04:11 by

Однажды в мою жизнь вошел человек – Артур. Прожили мы 7 лет вместе. Потом он оказался в местах не столь отдаленных. Мы переписывались, он звонил, общение продолжалось. Так прошло еще почти 3 года.За пару месяцев до нового года, я стала замечать на улице, в транспорте, в магазине похожих на Артура людей. Похожих, но только лицом. В остальном же: телосложение, походка, голос и т.д. совершенно разные. И поскольку я знала, где сейчас находится Артур, особого значения этому не придавала. Единственное, в середине декабря, в разговоре с мамой, рассказала ей об этих «похожих на Артура». На что она ответила, что тоже пару раз за последний месяц видела похожих на Артура мужчин, даже подумала, что он вышел, но тогда я бы узнала об этом первой, и, соответственно, она бы тоже узнала от меня.За пару дней до нового года, Артур позвонил, мы поболтали, он сказал, что позвонит уже после нового года. А после новогодних выходных его должны освободить за "хорошее поведение".13 января, утром, я проснулась, но еще было рано (мне на работу вставать только через час), и я решила еще поваляться в кровати. Слышала, что мама собирается на работу. Отвернулась к стенке лицом. И тут… по плечу меня хлоп-хлоп, и говорит: «Дай 50 рублей». Я, думая, что это мама, так как она уже встала, собиралась на работу, дома никого кроме меня и её, ну и голос женский, кто ж еще это может быть. В общем, говорю я ей: «Там, в сумке возьми». А она опять по плечу хлоп-хлоп: «Дай 50 рублей». Я отвечаю: «Мам, я ж говорю, возьми в сумке», - и поворачиваю голову. А мамы-то нет. Она уже ушла. Я решила, что всё же задремала, но было так реалистично. Весь день гадала - приснилось мне это или нет, а если нет, то к чему бы это, ведь раньше такого не происходило. Вечером рассказала ей, вместе посмеялись над «глюком». А через пару часов звонок. Звонит мать Артура и говорит, что он 9-го числа умер. Так вот что это было. Позже, поразмышляв, вспомнила, что у него было такое, нет-нет да попросит: «Дай 50 рублей», - если у него на проезд или на что-то еще не хватает. Но почему голос женский? Видимо, это не Артур был, а, возможно, домовой, ведь Артура не стало 9-го числа, а этот «контакт» произошел 13-го. И голос женский, чтоб не испугалась. Ведь мужчины в квартире не было, были только мама и я.17 января, опять утром, уже проснулась, но еще рано, и опять решила поваляться. Опять услышала, что мама уже собирается. Я отвернулась к стенке лицом и… Чувствую, обнял меня кто-то и голос, опять женский, признался в любви. Голову поворачиваю - нет никого, «тактильное видение» исчезло. В течение дня ждала, что еще может произойти. Ничего, и вестей никаких. На следующий день, на работе ставила пометки в календаре и, о чудо! До меня дошло, посчитала, когда 9 дней будет со смерти Артура. Так и есть – вчера. Но если это он приходил, то почему голос женский? У Артура не только голос, манеры, внешний вид, как и внутренний мир - абсолютно мужские (мужественные), он боец, если не сказать - задира, за словом в карман не лезет, и зубы пересчитать кому-нибудь любитель. Он родился и вырос в самом криминальном районе нашего города. Местная братва его уважала. Так почему же женский голос, или это не он, не Артур? Тогда кто? Домовой? Я не думаю, что домовой будет напоминать, что 9 дней то прошло, помянуть надо. Как и в любви признаваться. А вот Артур мог. Не только мог, но и делал, особенно оттуда, из «клетки».Теперь жду, что на 40 дней будет. Даже дату в календаре пометила.P.S. Ни до, ни после я не видела или не обращала внимания на людей на улице или в транспорте, которые так похожи на Артура. Он мне не снился, ни раньше, ни сейчас. И вообще сны я вижу разные, но проснувшись, понимаю, что это просто сон.

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