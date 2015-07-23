История бывшей ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 726 Комментарии: 10 +15 Сегодня, 10:36 by

Есть у меня одна знакомая. Сколько помню - вечно её в какую-то мистику тянуло. То на картах всем подряд гадала, то пыталась кого-то приворожить или порчу снять. Сначала себе, потом и окружающим стала услуги оказывать за символическую плату. Ну и стиль соответствующий поддерживала - мрачно-готичный. Вся в чёрном, на шее штук пять амулетов сразу, глаза жирной чёрной же подводкой подкрашены и взгляд такой загадочный-загадочный, пристальный-пристальный, ну вот аж в самую душу глядит. А недавно встретила её и не узнала: аккуратная миловидная девушка с лёгким макияжем в обычной повседневной одежде. Разговорились мы с ней немного и на мой вопрос, с чего с ней такие перемены, вот что она рассказала.- Любила я раньше всё такое магически-мистическое. Ведьмой себя считала и очень этим гордилась, стиль соответствующий поддерживала. Ну да это ладно, главное, что всему я сама по книжкам, а потом и интернету училась. Сначала ничего толком не выходило, а потом постепенно стала понимать что к чему. Как расклады читать, как приворожить кого для себя на время, пока не надоест такой фанат. Порчу хочешь снять, а хочешь и навести. Чем больше и лучше получалось, тем больше я сама собой же гордилась. И, конечно, всё больше ко мне людей стало приходить, а соответственно и заработок рос. Я уже всерьёз задумывалась, не уйти ли из бухгалтерии на постоянку в стабильную частную практику. Пару раз мне за бизнес-прогнозы на таро отвалили денег как два моих оклада! Так что соблазн был огромный! Да и знаний о потустороннем мне было всё мало. Хотелось бОльшего! Хотелось, очень хотелось заглянуть по ту сторону собственными глазами. Ну вот, однажды и заглянула, так сказать. А если точнее, то заглянули оттуда на меня.Вечером накануне моего очередного дня рождения, когда уже стемнело, а за окном хлопьями валил снег, я сидела за столом при свечах и, от нечего делать, просто раскладывала пасьянсы. Нравилось мне иной раз просто так карты в руках перебирать, особенно если рисунки на них как отдельные произведения искусства. Домашние мои все уже спали, когда я внезапно почувствовала на себе чьи-то взгляды. Сначала один, потом ещё, с другой стороны, а потом всё больше и больше. В тёмных углах комнаты мне стали мерещиться чьи-то горящие злыми огоньками множественные глазки. И все они смотрели на меня, а я чувствовала, что ничего дружелюбного в них совсем нет. Когда же со всех сторон послышалось приглушённое шипение, я вскочила с места и в ужасе щёлкнула выключателем, зажигая большую люстру над головой. Свет моментально залил комнату, зловещие тени исчезли, а в комнате стало тихо. Я поозиралась по сторонам, так никого не обнаружила. Время было уже за полночь, пора было ложиться спать, но мне совершенно не хотелось этого делать после только что пережитого. Пришлось себя чем-то отвлекать от непонятных навязчивых мыслей, и, спустя полчаса, после крепкого чая и бодрой музыки в наушниках, страхи мои рассеялись. Я даже решила, что теперь будет чем поделиться на моём любимом ведьмачьем форуме, где частенько собирались практикующие всякую ритуально-магическую деятельность сограждане. Я завалилась спать, стараясь не думать о том, чем может грозить мне темнота ночи.Проснулась я в полной темноте, словно от толчка в грудь. Сердце бешено стучало, отражаясь гулкими ударами в ушах и даже в горле. Меня лихорадочно трясло, и я не могла понять от чего именно. И снова я явственно ощутила чьё-то присутствие в комнате, их снова было много, и я не понимала, чего они хотели от меня. Было только чувство непроходящего ужаса и того, что я никогда не увижу рассвет. Словно меня уже погребли заживо в этой тьме, а моя комната - это всего лишь иллюзия, которая скоро рассеется. Стало трудно дышать, я практически задыхалась, хрипло хватая ртом воздух. Борясь с сопротивлением собственного тела, я, с неимоверным усилием, протянула руку и зажгла ночник. В комнате кроме меня никого не было, но мерзкое ощущение чужого многочисленного присутствия осталось. Понимая, что не могу находиться в комнате, иначе просто заору в истерике от страха, я, шатаясь, отправилась в ванную, включая по пути свет везде, где только можно. Закрыв за собой дверь, я тяжело опустилась на пол, обняла себя руками за плечи - меня по-прежнему продолжало трясти. И тогда я сделала то, что единственное пришло мне в голову, потому что все прочие идеи просто отсутствовали в моей голове. Я вспомнила единственную известную мне молитву - Отче наш - и, сбиваясь, начала читать. Спустя полчаса непрерывного чтения, я поняла, что панический страх потихоньку оставляет меня, а сердце входит в свой обычный ритм. В ванной я провела около полутора часов - столько времени мне понадобилось, чтобы полностью перестать бояться. Всё это время я непрерывно читала молитву. Спокойно выйти из ванной и отправиться спать мне удалось к пяти утра, и я сразу же заснула. Разбудили меня родители, пришедшие поздравить с днём рождения. И я была очень удивлена их подарку - икона Матроны Московской и книга о её чудесах. А надо сказать, что семья у меня далеко не религиозна и такой подарок от моих родителей был крайне внезапен! Я расценила это практически как знамение, после такой-то ночки!Вечером, после праздничного застолья придя домой, я снова почувствовала, что не одна в комнате, как только погасила свет. Страх быстро выветривает алкоголь из организма, и я снова начала было паниковать, но вспомнив свой прошлый опыт, снова стала молиться. Почувствовав, что в комнате стало спокойно, я спокойно уснула и проспала всю ночь без всяких приключений. А на следующий день отправилась в церковь.Местный батюшка оказался очень душевным и начитанным человеком, который, конечно же, посоветовал мне срочно оставить все мои магические небогоугодные практики. Но к тому моменту ко мне самой пришло осознание того, что я, пожалуй, заигралась с Тьмой, а на ум всё чаще приходила фраза про ту самую бездну, которая начинает вглядываться в тебя. Промучившись ещё пару дней, я решила всё-таки последовать совету батюшки - молитвенно подготовиться, а потом прийти к нему на исповедь. Текст нужных молитв он мне дал и предупредил, что прочитать их желательно перед сном и главное ни на что не отвлекаясь, что бы ни происходило.И вот вечером, перед тем как лечь спать, я достала данную мне книжечку, которую заранее несколько раз пробегала глазами, села за стол и начала потихоньку читать, периодически спотыкаясь на некоторых непривычных церковно-славянских словах. Спустя незначительное время я услышала непонятный шум за занавешенным окном, словно кто-то с той стороны шкрябал чем-то острым об оконное стекло и цеплял раму. Словно это были кошки, которые царапали окно, пытаясь зайти. Но какие кошки могут быть на девятом этаже? Шум усиливался, когти драли раму сильнее, стекло скрежетало и противно скрипело. Я, вспоминая слова батюшки, старалась не слушать происходившее за окном, а читать дальше. К царапанию добавилось отчётливое шипение, а затем какой-то свист и хлопанье крыльев. Я боялась оторвать глаза от книги и взглянуть в щелку между шторами, чтобы понять, что происходит в темноте за моим окном. На лбу от страха проступил пот, буквы сливались в непонятные слова, но я упорно продолжала читать, искренне надеясь, что скоро всё это закончится. Я уже чувствовала чьё-то присутствие в комнате позади себя, спину мне сверлили злобные взгляды, кто-то шипел практически в ухо. Однако как ни странно, я явственно ощущала, что нахожусь под невидимой защитой, и никто из этих непонятных мне тварей не может ничего мне сделать. Спустя час всё стихло и больше не повторялось. Я спокойно дочитала текст и закрыла книгу. Теперь я точно знала, что примерно испытывал главный герой гоголевского “Вия”, хоть мне и не довелось рисовать защитные круги, но к счастью никакие гробы у меня по комнате и не летали. А то я бы точно поседела от страха, удивляюсь, как это не произошло в этот раз.На следующий день я отправилась в храм, где благополучно исповедалась и была допущена к причастию. С той поры я уж точно никогда не возьмусь ни за какие карты, не говоря уже о каких-нибудь ритуалах на привлечение очередного блага или вреда кому бы то ни было и ни за какие деньги - мне моя душа теперь дороже. Да и всем знакомым, кто подобным занимается “для себя” рассказываю свою историю и советую вовремя отказаться, пока ещё потусторонним интересуются только они и это самое потустороннее не заинтересовалось ими в ответ.

Ключевые слова: Ведьма нечисть исповедь колдовство авторская история

Другие, подобные истории: