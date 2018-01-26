Сборная солянка!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sisi Просмотров: 500 Комментарии: 13 +15 Сегодня, 09:11 by

Ребята, поскольку я, наконец-то, преодолела свою природную лень и зарегистрировалась, я обязана поделиться с вами интересными историями из моей жизни! Все мои истории правдивы, не страшны, но загадочны, и есть где подумать. Также прошу не принимать близко к сердцу манеру изложения, поскольку мне всегда тяжело давались изложения, а последнее я писала еще в школе.Итак, поехали!История 1. Бабушкина.Когда пришла 2 Мировая, моей бабушке было 6-7 лет, отец и старшие братья ушли на войну, остались они с матерью в деревне Викулово, Тюменской области. Вот, однажды пошли бабы гадать в баню к одной гадалке местной. Бабушку взяли с собой, посадили под стеночку в стороне и приказали молчать, всем хотелось узнать, живы ли мужья. Бабушка рассказывала, что видела, как гадалка взяла платок ее матери, раскинула его, что-то шептала, а потом приказала смотреть в него. Говорит, мать увидела отца. Все женщины видели своих мужей живых или мертвых.К сожалению, прадед пал в бою, но перед этим прабабка рассказала бабушке, как спала она на печи, и вдруг навалилось на нее что-то. Она вспомнила поверье и сказала: «К добру или худу?» Тяжесть пропала, а из угла услышала слова: «К худу, худу, худу...» Прабабка проснулась и сказала бабушке, что отца нет в живых, так и случилось.История 2. Лизун.Забавный случай. Когда мне было где-то 5-6 лет, по телевизору стали крутить иностранные фильмы и мультики.Был очень популярен мультик охотники за приведениями. А я ж с Одессы, тут каждый 2 моряк. Вот отец подружки и привез с Турции набор пластиковых приведений. Она дала мне на день поиграть «лизуном», счастью моему не было предела, перед сном я поставила его в шкафчик с игрушками, а на утро там стояли 2 абсолютно одинаковых «лизуна», плечо к плечу. Я была в приятном шоке. Купить у нас такое невозможно было. Но счастье длилось недолго, буквально на следующий день он пропал, так же бесследно.История 3. Посуда.Было мне лет 13-15, здоровая, адекватная дылдочка. В моей комнате во всю стенку стоял шкаф-сервант, 2 секции с полками в посуде, а посередине секция - шкафчик с 3 полками. На нижних двух были мои бэбихи, а на верхней... опять бабушкина посуда! День, стою облокотившись о шкафчик посередине, с полками, пилю ногти и вдруг боковым зрением вижу и чувствую, как трясется верхняя полка с посудой, я поворачиваю голову и смотрю на это лицом к лицу, нас разделяло см 10. Длилось это секунд 30. Тряслась только эта полка, эта посуда! Соседние серванты по бокам - нет, ничего! Я вышла к маме и спросила не было ли землетрясения, ничего не тряслось ли у них в комнате, но они ответили отрицательно. Я проверила полку, все вынула - ничего!История 4. Так… по мелочи...Когда я переехала к мужу, стала замечать, что иногда штора может подняться на уровень метра, как будто там ребенок спрятался и вышел из нее. Хотя окна закрыты, и сквозняка нет.Моя бабушка была властной, волевой женщиной, и всю жизнь думала, что умрет позже деда (он был ее старше на 10 лет). Но болезнь решила по-другому, и она умирала в муках, а рядом сидел прикованный к постели муж.После ее смерти, на 9 день у деда над головой лопнула лампочка (такое было впервые у нас в квартире), прям разорвалась на кусочки, хотя перепада нигде не было! На следующий день, в самую дальнюю комнату пролетела большая красная бабочка и села мне на плечо. Села, вцепилась и смотрит, а мы всей семьей смотрим, потом я с ней еще мин 15 по комнате ходила, и она не улетала. И тут я вспомнила, как дедушка всю жизнь пел песню, изменяя слова на бабочку и бабушку. И эта у меня была ассоциация. На следующий день она опять прилетела и вцепилась в плечо. И потом каждый год на день смерти (в эти дни) она прилетает. А в этом году на поминальные дни явилась. В 12 ночи я стояла на балконе, вешала белье и вдруг мне на руку прилетела и вцепилась, и опять минут 15 сидела, смотрела .Раньше я за бабочками такой любви к себе не замечала...История 5. Сон в летнюю ночь.На 9 день после смерти бабушки, снится мне сон. Жара, зной, все как всегда, вижу на улице какая-то толпа серых безликих женщин, одетых по старинке, в платочках, размытые, безмолвные бабушкины родственницы. Бабушка оделась нарядно, накрасилась, украшения и я понимаю, что она с ними должна уехать на вокзал и дальше. Бабушка, молча, без слов, не оборачиваясь на мои крики, уходит из квартиры, я за ней. Она на остановку, я за ней бегу. Эта толпа женщин по воздуху перемещается в троллейбус с бабушкой. А у меня паника. Я понимаю, что больше ее не увижу, бабушка заходит в задние двери троллейбуса, и они сразу за ней закрываются перед моим носом, я бегу к средней площадке - там та же история, я к передней узкой двери, практически заскакиваю на первую ступень и... упираюсь носом в большой живот. Передо мной стоит настоящая еврейская женщина, большого роста, в теле, в фартуке, и животом выталкивает меня. В ее ногах, у юбки, стоит 5 летний мальчик, одеты оба по моде начала 20 века, мальчик: на голове стрижка, шапочка, хорошо одет, бриджики, гольфики. Стоят и молча смотрят в упор, строго давая понять, что я ни за что не пройду. Двери закрываются, и я иду домой к деду, внезапно вспомнив, что забыла кошелек, и кормить его надо.Вот такие истории случились со мной, но наиболее занимательную напишу чуть позже.

Ключевые слова: Полка бабушка мальчик авторская история

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