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Истории из жизни

Сборная солянка!

Ребята, поскольку я, наконец-то, преодолела свою природную лень и зарегистрировалась, я обязана поделиться с вами интересными историями из моей жизни! Все мои истории правдивы, не страшны, но загадочны, и есть где подумать. Также прошу не принимать близко к сердцу манеру изложения, поскольку мне всегда тяжело давались изложения, а последнее я писала еще в школе.

Итак, поехали!
История 1. Бабушкина.
Когда пришла 2 Мировая, моей бабушке было 6-7 лет, отец и старшие братья ушли на войну, остались они с матерью в деревне Викулово, Тюменской области. Вот, однажды пошли бабы гадать в баню к одной гадалке местной. Бабушку взяли с собой, посадили под стеночку в стороне и приказали молчать, всем хотелось узнать, живы ли мужья. Бабушка рассказывала, что видела, как гадалка взяла платок ее матери, раскинула его, что-то шептала, а потом приказала смотреть в него. Говорит, мать увидела отца. Все женщины видели своих мужей живых или мертвых.

К сожалению, прадед пал в бою, но перед этим прабабка рассказала бабушке, как спала она на печи, и вдруг навалилось на нее что-то. Она вспомнила поверье и сказала: «К добру или худу?» Тяжесть пропала, а из угла услышала слова: «К худу, худу, худу...» Прабабка проснулась и сказала бабушке, что отца нет в живых, так и случилось.

История 2. Лизун.
Забавный случай. Когда мне было где-то 5-6 лет, по телевизору стали крутить иностранные фильмы и мультики.
Был очень популярен мультик охотники за приведениями. А я ж с Одессы, тут каждый 2 моряк. Вот отец подружки и привез с Турции набор пластиковых приведений. Она дала мне на день поиграть «лизуном», счастью моему не было предела, перед сном я поставила его в шкафчик с игрушками, а на утро там стояли 2 абсолютно одинаковых «лизуна», плечо к плечу. Я была в приятном шоке. Купить у нас такое невозможно было. Но счастье длилось недолго, буквально на следующий день он пропал, так же бесследно.

История 3. Посуда.
Было мне лет 13-15, здоровая, адекватная дылдочка. В моей комнате во всю стенку стоял шкаф-сервант, 2 секции с полками в посуде, а посередине секция - шкафчик с 3 полками. На нижних двух были мои бэбихи, а на верхней... опять бабушкина посуда! День, стою облокотившись о шкафчик посередине, с полками, пилю ногти и вдруг боковым зрением вижу и чувствую, как трясется верхняя полка с посудой, я поворачиваю голову и смотрю на это лицом к лицу, нас разделяло см 10. Длилось это секунд 30. Тряслась только эта полка, эта посуда! Соседние серванты по бокам - нет, ничего! Я вышла к маме и спросила не было ли землетрясения, ничего не тряслось ли у них в комнате, но они ответили отрицательно. Я проверила полку, все вынула - ничего!

История 4. Так… по мелочи...
Когда я переехала к мужу, стала замечать, что иногда штора может подняться на уровень метра, как будто там ребенок спрятался и вышел из нее. Хотя окна закрыты, и сквозняка нет.

Моя бабушка была властной, волевой женщиной, и всю жизнь думала, что умрет позже деда (он был ее старше на 10 лет). Но болезнь решила по-другому, и она умирала в муках, а рядом сидел прикованный к постели муж.
После ее смерти, на 9 день у деда над головой лопнула лампочка (такое было впервые у нас в квартире), прям разорвалась на кусочки, хотя перепада нигде не было! На следующий день, в самую дальнюю комнату пролетела большая красная бабочка и села мне на плечо. Села, вцепилась и смотрит, а мы всей семьей смотрим, потом я с ней еще мин 15 по комнате ходила, и она не улетала. И тут я вспомнила, как дедушка всю жизнь пел песню, изменяя слова на бабочку и бабушку. И эта у меня была ассоциация. На следующий день она опять прилетела и вцепилась в плечо. И потом каждый год на день смерти (в эти дни) она прилетает. А в этом году на поминальные дни явилась. В 12 ночи я стояла на балконе, вешала белье и вдруг мне на руку прилетела и вцепилась, и опять минут 15 сидела, смотрела .
Раньше я за бабочками такой любви к себе не замечала...

История 5. Сон в летнюю ночь.
На 9 день после смерти бабушки, снится мне сон. Жара, зной, все как всегда, вижу на улице какая-то толпа серых безликих женщин, одетых по старинке, в платочках, размытые, безмолвные бабушкины родственницы. Бабушка оделась нарядно, накрасилась, украшения и я понимаю, что она с ними должна уехать на вокзал и дальше. Бабушка, молча, без слов, не оборачиваясь на мои крики, уходит из квартиры, я за ней. Она на остановку, я за ней бегу. Эта толпа женщин по воздуху перемещается в троллейбус с бабушкой. А у меня паника. Я понимаю, что больше ее не увижу, бабушка заходит в задние двери троллейбуса, и они сразу за ней закрываются перед моим носом, я бегу к средней площадке - там та же история, я к передней узкой двери, практически заскакиваю на первую ступень и... упираюсь носом в большой живот. Передо мной стоит настоящая еврейская женщина, большого роста, в теле, в фартуке, и животом выталкивает меня. В ее ногах, у юбки, стоит 5 летний мальчик, одеты оба по моде начала 20 века, мальчик: на голове стрижка, шапочка, хорошо одет, бриджики, гольфики. Стоят и молча смотрят в упор, строго давая понять, что я ни за что не пройду. Двери закрываются, и я иду домой к деду, внезапно вспомнив, что забыла кошелек, и кормить его надо.

Вот такие истории случились со мной, но наиболее занимательную напишу чуть позже.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:11 by SisiПросмотров: 500Комментарии: 13
+15

Ключевые слова: Полка бабушка мальчик авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (213|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 152
Мой Вам плюс +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 10:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 338
История про сон очень понравилась. Видимо, если б зашли в автобус - отправились вслед за бабушкой. А пока ваш черёд не пришел- вот вас и не пускали.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 719
Вспомнил своего лизуна, пыльного с комочками всякими, камешками в нем:-) Рваная, целюлитно-дрожащая как холодец субстанция, напоминающая сопли. Куда я его только не бросал, и об асфальт тоже. Потом он рвался, получалось два, три, четыре лизуна - так он жил, плодился и умирал в глубокой старости, потрепанный жизнью. Потом покупалась новая жертва crazy Ну это так, воспоминания.
Хорошие истории, было приятно почитать. Много похожих случаев про "к добру и к худу" мои родные рассказывали, а так же про бабочек, птичек и незнакомых кошек, приходящих в дом, после смертей. Верю в это поэтому. Пишите, более занимательну историю, раз обещали:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#4 написал: Sisi
Сегодня, 11:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: МертвецкиЖив
Вспомнил своего лизуна, пыльного с комочками всякими, камешками в нем:-) Рваная, целюлитно-дрожащая как холодец субстанция, напоминающая сопли. Куда я его только не бросал, и об асфальт тоже. Потом он рвался, получалось два, три, четыре лизуна - так он жил, плодился и умирал в глубокой старости, потрепанный жизнью. Потом покупалась новая жертва crazy Ну это так, воспоминания.

У меня тоже такой был) но в данной истории я имела ввиду другой. У нас таких не продавали, это была циллиндрическая прозрачная коробка, в ней был полный набор привидений из мультика. Они пластмассовые и маленькие , фигурки.
Зарегистрирован: 1.07.2019
#5 написал: Шерри
Сегодня, 11:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: Sisi
Цитата: МертвецкиЖив
Вспомнил своего лизуна, пыльного с комочками всякими, камешками в нем:-) Рваная, целюлитно-дрожащая как холодец субстанция, напоминающая сопли. Куда я его только не бросал, и об асфальт тоже. Потом он рвался, получалось два, три, четыре лизуна - так он жил, плодился и умирал в глубокой старости, потрепанный жизнью. Потом покупалась новая жертва crazy Ну это так, воспоминания.

У меня тоже такой был) но в данной истории я имела ввиду другой. У нас таких не продавали, это была циллиндрическая прозрачная коробка, в ней был полный набор привидений из мультика. Они пластмассовые и маленькие , фигурки.

А вы второго лизуна трогали, который появился, или только видили?
Про домового тоже слышала, такие истории не раз, и всем говорили худоооо. Ни в одной истории не слышала к добру((.
За истории + очень занимательные.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: Marion Phauna
Сегодня, 11:38
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (381|0)
Публикаций: 294
Комментариев: 3 890
в первое и последнее верю.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 719
Цитата: Шерри
Цитата: Sisi
Цитата: МертвецкиЖив
Вспомнил своего лизуна, пыльного с комочками всякими, камешками в нем:-) Рваная, целюлитно-дрожащая как холодец субстанция, напоминающая сопли. Куда я его только не бросал, и об асфальт тоже. Потом он рвался, получалось два, три, четыре лизуна - так он жил, плодился и умирал в глубокой старости, потрепанный жизнью. Потом покупалась новая жертва crazy Ну это так, воспоминания.

У меня тоже такой был) но в данной истории я имела ввиду другой. У нас таких не продавали, это была циллиндрическая прозрачная коробка, в ней был полный набор привидений из мультика. Они пластмассовые и маленькие , фигурки.

А вы второго лизуна трогали, который появился, или только видили?
Про домового тоже слышала, такие истории не раз, и всем говорили худоооо. Ни в одной истории не слышала к добру((.
За истории + очень занимательные.

Что тогда предупреждать? И так скоро плохо будет, тем более в чем непонятно, а тут на тебе заранее ещё в догонку стресса, чтоб жизнь сказкой не казалась.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 146
Да, "сборная солянка" вышла на "Ура"! Особенно впечатлила последняя история. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 12:13
0
Онлайн
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Репутация: (2230|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 639
Хорошо получилось, пишите еще +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#10 написал: Шерри
Сегодня, 12:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: МертвецкиЖив

Что тогда предупреждать? И так скоро плохо будет, тем более в чем непонятно, а тут на тебе заранее ещё в догонку стресса, чтоб жизнь сказкой не казалась.

Ну не всегда же все знают. А тут предупреждение, мол аккуратнее. Домовые не любят негатив, и поведение у них при этом странное. Зачем душить то?)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#11 написал: Sisi
Сегодня, 12:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 6
Цитата: Шерри
Цитата: МертвецкиЖив

Что тогда предупреждать? И так скоро плохо будет, тем более в чем непонятно, а тут на тебе заранее ещё в догонку стресса, чтоб жизнь сказкой не казалась.

Ну не всегда же все знают. А тут предупреждение, мол аккуратнее. Домовые не любят негатив, и поведение у них при этом странное. Зачем душить то?)))

Как-то попадала на историю с " к добру" )
Зарегистрирован: 1.07.2019
#12 написал: Шерри
Сегодня, 13:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 260
Цитата: Sisi
Цитата: Шерри
Цитата: МертвецкиЖив

Что тогда предупреждать? И так скоро плохо будет, тем более в чем непонятно, а тут на тебе заранее ещё в догонку стресса, чтоб жизнь сказкой не казалась.

Ну не всегда же все знают. А тут предупреждение, мол аккуратнее. Домовые не любят негатив, и поведение у них при этом странное. Зачем душить то?)))

Как-то попадала на историю с " к добру" )

Повезло кому то)) счастье привалило значит 401
Зарегистрирован: 3.06.2019
#13 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:04
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 3
Комментариев: 272
Ждем следующих историй!
blush
от меня плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
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